重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月6日-10日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中美关系：尽早制定和启动下一阶段经贸合作计划，本质是互利共赢--习近平

中国国家主席习近平在人民大会堂同美国总统特朗普举行会谈时表示，为拓展两国经贸合作，促进中美经贸关系进一步朝着动态平衡、互利双赢的方向健康发展，双方要尽早制定和启动下一阶段经贸合作计划，推动中美经贸合作向更大规模、更高水平、更宽领域迈进。

--《焦点》 中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易

美国总统特朗普回到美国的时候，可以声称自己首次访问北京就拿下了超过2,500亿美元的商业合作协议。这些协议最终是否能达到如此规模，则是另外的问题。在特朗普和中国国家主席习近平的见证下，美国飞机制造商波音、美国通用电气(奇异,GE) 和芯片巨头高通在北京与中方伙伴签署了数以十亿美元计的协议。

签署的协议包括波音签署价值370亿美元的商业协议。通用电气与中国合作伙伴签署三项商业协议，总价值35亿美元。高通签署三项非约束性协议，在未来三年向小米、Oppo和Vivo三家中国手机生产商出售价值120亿美元的半导体等。

--中美关系：加强财政货币汇率政策协调，中国将大幅放宽金融业准入--外交部

中国外交部称，中美双方愿进一步加强宏观经济政策包括财政、货币和汇率政策的协调，并就各自结构性改革和全球经济治理有关问题保持沟通与协调；中国按照自己扩大开放的时间表和路线图，将大幅度放宽金融业包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入。

--中国数据：10月通胀略超预期料年内持稳，货币政策仍中性侧重防风险

中国10月通胀数据略超预期，CPI受季节性因素和非食品价格上涨拉动，同比涨幅升至年内次高；而PPI受大宗原材料上涨的拉动，同比涨幅超预期，与上月持平。通胀虽或略存压力，但整体仍属温和平稳，货币政策料维持当前基调，不松不紧。

10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，略高于路透调查预估中值的1.8%，为今年以来的次高，前高是今年1月同比上涨2.5%。1-10月CPI同比上涨1.5%，PPI上涨6.5%。

--中国数据：10月出口平稳进口超预期，后两个月预计仍稳中趋缓

中国10月进出口增速虽双双较上月回落，但平稳的出口及明显超预期的进口增幅，显示内外需均呈现良好势头，预计后两个月外贸仍呈稳中趋缓的态势，其对国内生产总值（GDP）的贡献由去年的负转为今年的正。

海关总署公布，以美元计价10月出口同比增长6.9%，进口同比增长17.2%；路透调查预估中值分别为7.2%和16%。10月贸易顺差为381.7亿美元，略低于路透预估中值的顺差395亿美元。

--中国经济：预计未来五年将进口超10万亿美元的商品和服务--商务部

中国商务部发言人高峰表示，预计未来五年，中国将进口超过10万亿美元的商品和服务；将进一步营造法治化、国际化、便利化、公平竞争的营商环境，促进对外贸易持续、健康、平衡的发展，推动中国实现由贸易大国向贸易强国的转变。

--中美金融：丝路基金与通用电气成立能源基础设施联合投资平台--外管局

中国国家外汇管理局发布消息称，丝路基金与通用电气(GE)成立能源基础设施联合投资平台，共同投资包括“一带一路”国家和地区的电力电网、新能源、油气等领域基础设施项目。

--中国经济：不断完善负面清单及配套制度，确保明年统一实行--央行副行长

中国人民银行副行长易纲指出，将不断完善市场准入负面清单，落实审批、监管等配套制度，以确保从2018年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度；抓紧完善规范严格的外商投资安全审查制度，对涉及国家安全的外商投资依法进行安全审查。

--中国财政：深化税制改革健全地方税体系，推进房地产税立法和实施--财长

中国财政部长肖捷撰文称，加快建立现代财政制度，建立权责清晰，财力协调，区域均衡的中央和地方财政关系，建立全面规范，标准科学，约束有力的预算制度，深化税收制度改革，健全地方税体系。

--中国财税：月销售额2-3万元小微企业免增值税优惠延至2020年底--财政部

中国财政部网站发布关于延续小微企业增值税政策的通知称，自2018年1月1日至2020年12月31日，继续对月销售额2万元（含本数）至3万元人民币的增值税小规模纳税人，免征增值税，以支持小微企业发展。

--中国政策：政府制定价格成本监审办法出台，定调价前须进行成本监审--发改委

中国国家发展改革委发布修订出台《政府制定价格成本监审办法》，明确成本监审是政府制定或调整价格的重要程序，凡有定价权限的价格主管部门、有关部门和经授权的市、县人民政府，依法制定或调整商品和服务价格前，均应按办法规定开展成本监审。

--中国经济：发改委正对铁路总公司普客列车运输定价成本监审，拟年底前完成

中国价格监管的重点正瞄准自然垄断环节、重要公用事业和公共服务行业三个领域。中国国家发展和改革委员会副司长丁杰表示，修订后的《政府制定价格成本监审办法》更加注重加强垄断行业监管。目前正在对铁路总公司及其所属18个子公司开展普通旅客列车运输定价成本监审，并计划年底前完成。

--《综述》两岸企业家峰会接手经贸交流任务，台资企业比照内资取得平等待遇

为期两天的〞2017两岸企业家紫金山峰会〞周二晚间落幕，在中国国家主席习近平于十九大报告时表示，要给台湾人在大陆同等待遇的最高指导原则下，取得了丰硕的成果。台资企业将可比照内资企业，取得平等待遇。

【金融】

--中国金融：将外资对证券、基金和期货公司的投资比例限制放宽至51%--副财长

中国财政部副部长朱光耀表示，中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，上述措施实施三年后，投资比例不受限制。

中方将取消对中资银行和金融资产管理公司的外资单一持股不超过20%、合计持股不超过25%的持股比例限制，实施内外一致的银行业股权投资比例规则。

--《焦点》周小川罕见严厉措辞阐述中国金融风险，综合监管将步入新时期

中国央行行长周小川最新撰文罕见措辞严厉描述金融风险，并从宏观全局角度阐释守住不发生系统性金融风险底线的监管路径，以国务院金融稳定发展委员会为主导，并构建货币政策和宏观审慎政策“双支柱”调控框架已逐渐清晰。

--《焦点》中国金融监管新框架能否打破监管协调难落实的窘境？

在决策层多次强调要牢牢守住系统性金融风险底线和一系列市场风波之后，中国金融业纵深发展的监管问题终于尘埃落定，国务院金融稳定发展委员会日前正式成立，金融综合监管开启新时期。尽管成立金稳会的现实必要性已无需再论证，但立足于金稳会的监管协调机制如何有效运作并切实补齐监管短板，及厘清与地方监管的关系等等，官方披露的现有信息尚未给出清晰的政策方向，这些具体的问题均有待进一步明确。

--《独家新闻》外资银行卡公司进军中国遭遇合资阻碍--消息

三名熟悉情况的消息人士表示，中国敦促想在国内经营业务的外国支付卡公司与中国企业成立合资公司，这一做法与北京向美国总统特朗普做出的市场准入承诺背道而驰。中国要求外资银行卡发卡商需与中资公司进行股权结盟、而不是成立独资公司，这一举动就发生在本周特朗普访华之前，可能进一步延迟万事达和Visa等公司进入快速增长的中国市场。

--中国金融：三季度境外对境内金融机构直接投资续净流入，但规模缩减--外管局

中国国家外汇管理局称，今年第三季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入12.28亿美元，为连续第二个季度保持净流入，但流入规模较二季度降低41%。

--中国保险：前三季险资运用收益率升至4.05%，预计利润同比增18.31%--保监会

中国保监会称，前三季度保险资金运用收益率为4.05%，较去年同期上升0.1个百分点；前三季保险公司预计利润为1,857.02亿元人民币，同比增长18.31%。

--《焦点》野蛮成长的中国数字金融“补充”支持实体，倒逼监管层跑步跟上

凭借第三方支付等技术优势以及庞大的消费群体支撑，中国数字金融行业的规模已经稳居全球首位，在支持实体经济中起到重要的“补充”作用的同时，技术迅猛变革将累积和暴露的巨大潜在风险引发关注，从P2P乱象和现金贷事件就可见一斑，数字金融行业的爆发性增长正在倒逼监管层“跑步跟上步伐”。

--中国金融：上半年影子银行活动停止增长，占GDP的比重首次下降--穆迪

国际评级公司穆迪发布最新一期中国影子银行季度监测报告称，受银行理财产品和非银行金融机构资管计划等高风险工具的发行量下降影响，今年上半年广义影子银行活动停止增长，此外名义GDP增速自2012年以来首次超过影子银行增速，影子银行占GDP的比重首次下降。

【固定收益】

--《分析》中国央行本周净回笼维持紧平衡，监管新时代中性维稳基调难改

在逆回购到期量对冲下，中国央行本周公开市场实现净回笼2,300亿元，不过单日净回笼规模逐步减力并终转为单日小幅净投放，调控流动性紧平衡并维稳意图明显；考虑到月度缴税周期临近，银行间资金面呈逐步收敛势头，机构预期亦稍显谨慎。

分析人士认为，外围来看，全球主要央行货币从紧但美联储是否加息仍待继续验证，而国内包括通胀在内的经济数据暂对政策掣肘有限，惟结合日前金融监管新框架出炉并向纵深推进的大背景，料短期货币政策还将适当配合，坚持适度偏紧的中性维稳基调难改。

--中国央行：境外商业机构可在银行间债市参与利率互换等，但回购仍未放开

中国人民银行日前发布境外商业类机构投资者进入中国银行间债市业务流程，除现券交易外，境外投资者还可基于套期保值需求开展债券借贷、债券远期、远期利率协议及利率互换等交易；不过对于回购交易仍未完全放开，仅有境外人民币业务清算行和参加行可开展债券回购交易。

--中国债市：10月托管量减1,828亿元，同业存单规模连两月萎缩--上清所

中国上海清算所最新数据显示，不包括外币债券，10月固定收益产品托管量为161,942亿元人民币，当月减少1,828亿元，为连续两个月下降。其中，占到上清所总托管量近半的同业存单余额亦为连两个月萎缩，10月减少2,617亿元。

--中港金融：国开行香港分行将发行300亿美元债，计划在联交所上市

中国国家开发银行日前公告称，国开行香港分行计划发行300亿美元债券，并已向香港联合交易所申请批准上市。国开行通过香港联交所发布的公告并显示，本次计划发行的美元债将仅向专业投资者发行。

【外汇】

--中国外汇：前三季国际收支状况稳健，未来有望总体平衡--外管局

中国外管局公布的2017年前三季度国际收支平衡表初步数据显示，经常帐户和非储备性质的金融账户呈现双顺差，货物进出口呈现同比增长，储备资产增加；预计未来国际收支总体平衡的基础将更加坚实。

--路透调查：随着美元收复失地，未来一年人民币料小幅下滑

一项路透调查显示，未来一年人民币料小幅下跌，因美国全面税改的希望重燃，加上美国联邦储备理事会(美联储/FED)逐步升息，让美元重新掌握控制权。

--《人民币综述》大家好！给大家介绍一个可操作的套利机会

近期境外机构持续增持中国境内金融资产，凸显人民币资产的吸引力，其中境外机构连续增持银行同业存单(NCD)引发市场关注，资金套利入市的推测不无道理，且可预期套利空间会存在一段较长时间，境外机构料会持续积极布局。

【证券/行业】

--中国证券：继续深化资本市场改革开放，中新拟探索基金互认--证监会

中国证监会与新加坡金管局日前举行第二次证券期货监管圆桌会议，双方就研究探索基金互认等合作事项形成了重要共识；与会的中国证监会副主席方星海并称，中国要继续深化资本市场改革开放。

--《焦点》中国确定2018年原油非国营贸易进口配额，比今年提高55%

中国把2018年原油“非国营贸易”进口允许量提高了55%，这通常是指独立炼厂的进口。在今年遇挫之后，独立炼厂在全球市场中的影响力将会上升。

--《独家新闻》美团点评考虑明年在美国IPO，融资至少30亿美元--消息

据五名熟悉情况的消息人士告诉路透，中国生活服务电商平台美团点评正在考虑最早明年在美国首次公开发行(IPO)。美国股市屡创新高，美团点评的投资者希望借当前牛市之机，筹资至少30亿美元。

--《分析》谈判筹码？中国料严审博通与高通合并案

专精反垄断官司的多位律师表示，博通(Broadcom)与高通(Qualcomm)两大芯片(晶片)业者的超大型合并案可能在中国遭到严格审查；此刻正值中国策略性推动切入芯片产业。通讯芯片制造商--博通周一向智能手机芯片供应商--高通发出了1,030亿美元的主动收购提议，有可能重塑行业版图。

--企业并购：中国海航集团出售其持有的西班牙NH酒店1.14%的股权

中国海航集团同意出售并回购其持有的西班牙NH酒店集团部分股权，为内部融资筹集资金。海航集团近几周融资成本上升，因投资者担心其财务状况。该集团过去两年大举借债为其500亿美元的收购狂潮融资。

--中国基金：中信资本冀收购化妆品包装供应商Axilone的交易于年底前交割

中信资本控股有限公司称，其与橡树资本联手收购全球领先化妆品包装供应商Axilone（阿克希龙）的事宜进行深入谈判，交易的完成尚需获得法律及监管机构的审批，或将于今年底前交割。

--中国个股：未来将重点拓展人工智能等，对今年利润目标有信心--三六零

拟借壳江南嘉捷的中国最大网络安全企业--三六零科技董事长周鸿祎表示，对实现承诺的今年利润目标非常有信心，未来将重点拓展互联网内容、人工智能和智能硬件。

--美国个股：阿里巴巴集团进驻雄安，合作打造未来智慧型城市

中国电子商务巨头--阿里巴巴集团及其关联企业蚂蚁金服与雄安新区签署战略合作协议，将在云计算、物联网、人工智能、智慧物流、金融科技等领域推进全面合作，打造以云计算为基础设施、物联网为城市神经网络、城市大脑为人工智能中枢的未来智能城市。

--美国个股：京东将在三年内拥有超八百家物流中心，推出企业服务云平台

中国第二大电商京东集团CEO刘强东表示，三年内京东将在全球拥有超过八百家物流中心，在库管理的SKU（库存量单位）数量将超过一千万。京东的目标是希望把库存周转天数控制在20天以内，为全体合作伙伴和品牌商提供巨大的供应链价值。

--香港个股：腾讯称寻求与Snap在移动游戏和新闻推送领域进行合作

腾讯控股在一份声明中称，希望借助在Snap中扩大后的持股，寻求在移动游戏发行和新闻推送领域进行合作。Snap是图片分享应用Snapchat的开发者。

--中国资管：中国2019年将成为全球第二大资产管理市场--Casey Quirk

德勤谘询旗下的资产管理行业策略谘询公司Casey Quirk发表报告预测，中国将在2019年成为仅次于美国的第二大资产管理市场，届时中国将占据全球资金净流入总和的一半。（完） (整理 林高丽; 审校 张喜良)