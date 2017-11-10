更新版 1-新债招标：中国山西两期10年普通专项债利率较下限上浮0-3bp--业内人士

(新增专项债发行结果) 路透上海11月10日 - 业内人士周五透露，中国山西省下午招标的两期10年普通专项地方债，中标利率分 别为3.88%（十二期）和3.91%（十三期），前者落于投标区间下限，后者较区间下限上浮3个基点（bp），投 标倍数分别为2.33倍和2.28倍；同时招标的两期五年土地储备专项债中标利率均为3.90%，落在区间下限。 山西稍早招标的三年、七年和10年期一般地方债，中标利率分别为3.69%、3.92%和3.88%，均落于投标区 间下限，投标倍数依次为2.83倍、2.74倍和2.75倍。 是次发行的一般地方债中置换债券25.85亿元，新增债券49.42亿元；普通专项债中置换债券7.15亿元，新 增债券35亿元；土地储备专项债全部为新增债券。 东方金诚国际信用资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 票面利率 投标倍数 上浮幅度 起息日 ) 一般债券 3年 58.27 3.69% 2.83 0bp 11月13日 7年 7 3.92% 2.74 0bp 10年 10 3.88% 2.75 0bp 11月13日 小计 75.27 专项债券(普通) 10年 16.15 3.88% 2.33 0bp 11月13日 (第12期) 10年 26 3.91% 2.28 +3bp (第13期) 专项债券(土地储备) 其中：太原市 5年 5.4 3.90% 2.98 0bp 11月13日 运城市 5年 0.8 3.90% 2.00 0bp 土地储备专项债小计 6.2 总计 123.62 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标 日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完) (发稿 边竞；审校 乔艳红)