FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-新债招标：中国山西两期10年普通专项债利率较下限上浮0-3bp--业内人士
频道
专题
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
特朗普亚洲行
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
阿里巴巴“双11”启动三分钟即破百亿元 较去年同期缩短一半
中国财经
阿里巴巴“双11”启动三分钟即破百亿元 较去年同期缩短一半
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
深度分析
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月10日 / 早上8点09分 / 更新于 21 小时前

更新版 1-新债招标：中国山西两期10年普通专项债利率较下限上浮0-3bp--业内人士

2 分钟阅读

 (新增专项债发行结果)
    路透上海11月10日 - 业内人士周五透露，中国山西省下午招标的两期10年普通专项地方债，中标利率分
别为3.88%（十二期）和3.91%（十三期），前者落于投标区间下限，后者较区间下限上浮3个基点（bp），投
标倍数分别为2.33倍和2.28倍；同时招标的两期五年土地储备专项债中标利率均为3.90%，落在区间下限。
    
    山西稍早招标的三年、七年和10年期一般地方债，中标利率分别为3.69%、3.92%和3.88%，均落于投标区
间下限，投标倍数依次为2.83倍、2.74倍和2.75倍。
     
    是次发行的一般地方债中置换债券25.85亿元，新增债券49.42亿元；普通专项债中置换债券7.15亿元，新
增债券35亿元；土地储备专项债全部为新增债券。
    
    东方金诚国际信用资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：           
        类别           期限     规模(亿元  票面利率  投标倍数  上浮幅度    起息日
                                    )                                     
      一般债券          3年       58.27     3.69%      2.83       0bp     11月13日
                        7年         7       3.92%      2.74       0bp         
                       10年        10       3.88%      2.75       0bp     11月13日
        小计                      75.27                                       
   专项债券(普通)      10年       16.15     3.88%      2.33       0bp     11月13日
                     (第12期)                                             
                       10年        26       3.91%      2.28      +3bp         
                      (第13期)                                            
                                                                          
 专项债券(土地储备)                                                           
    其中：太原市        5年        5.4      3.90%      2.98       0bp     11月13日
          运城市        5年        0.8      3.90%      2.00       0bp         
 土地储备专项债小计                6.2                                        
        总计                     123.62                                       
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标
日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。
 
    
    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完)

 (发稿 边竞；审校 乔艳红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below