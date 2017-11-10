更新版 1-中国汇市：人民币微收跌，金融业扩大对外开放长期有助资金流入

* 人民币微收跌，中间价则小升 * 美国税改不确定性打压美指 * 客盘购汇趋旺抵消美指下跌利好 * 境内外价差有扩大势头 * 中国金融市场放开对外资持股比例影响在长期 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京11月10日 - 人民币兑美元即期周五微收跌，大部分时间维持 在昨日收盘价附近，中间价则小升。交易员表示，美国税改不确定性较高，加上欧洲央行对 市场释放较为积极信号，打压美元指数回落，但市场购汇趋旺抵消了美指下跌利好。日内实 际有效波动不大，成交量下滑。 他们并表示，近期境内外价差有扩大的趋势，境外头寸方向有一些改变，可能源于之前 做多人民币兑篮子的获利盘止盈，也可能源自年底看多美元的预期有所增加。而中国金融市 场放开对外资持股比例限制会带来资金流入，但需要一定的时间，在短期不会影响汇市。 “最近境内外价差扩大了，境外先行走贬，境外头寸方向肯定有了一些改变，可能是年 内看涨美元，也可能是之前做多人民币对篮子的头寸获利了结。”一中资行交易员称。 他并指出，放开外资对中国金融机构持股比例限制肯定会带来资金流入，但是外资要增 持中资机构至少需要几个月的准备时间，资金流入在短期不会体现。 中国财政部副部长朱光耀周五表示，中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资 证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，上述措施实施三年后，投资比例不 受限制。 中方还将取消对中资银行和金融资产管理公司的外资单一持股不超过20%、合计持股不 超过25%的持股比例限制，实施内外一致的银行业股权投资比例规则；中方三年后将单个或 多个外国投资者投资设立经营人身保险业务的保险公司的投资比例放宽至51%，五年后投资 比例不受限制。 全球汇市方面，美元周五整理跌势，周线料将录得跌幅；之前美国参议院共和党提出的 税改议案令人失望，导致美元下滑。该税改版本将推迟预期中的公司税下调。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.64 6.6391 -0.01% FXS> 中间价 6.6282 6.6325 0.06% 成交额<CNYSPTVOL=C 248.48亿美元 311.6亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 109 日低6.646 日高6.63 51 今年以来升贬幅度 4.66% 2005年汇改以来升贬 24.65% 幅度 一年期美元/人民币 965 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.65 6.649 一年期NDF<CNY1YNDF 6.801 6.8057 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6449 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.7295元、5.8508元和8.7252元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)