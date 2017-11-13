重温稿-台湾货币市场：银行钱满为患拆款需求弱利率持稳，短票市场买气旺旺盛

* 各银行钱满为患，拆款需求疲弱 * 银行间短率持稳于低档水准 * 发票量较大，短票市场买气旺盛 * 投信和寿险抽钱，RP利率略变动 记者 罗两莎 路透台北11月10日 - 台湾银行间短率周五持稳于低档水准。资金调度人士表示，今天 市场上资金还是非常宽松，拆款市场需求依旧不振，资金去化难度高，利率则无大变化。 他们指出，因各大银行均钱满为患，目前除少数大银行仍坚持一周拆款利率维持在0.36 %外，民营银行大多已做在较低的0.35%，甚至在0.34%，因而偿还较高利率的拆款。 〞今天拆款量有少一些，到续的都陆续被还掉，利率没有变。〞一大型银行资调人员说 。 一大型商银资调人员也说，市场资金浮滥，拆款市场需求疲弱，〞大家都懒懒的，反正 (电话)打了也没用，都没有人要钱。〞 票券商方面，资调人员均表示，资金非常多、钱很好拿，利率则没有大变化，大致在0. 35-0.36%，少数在0.34%。 一大型票券商调人员指出，11月上旬刚结束，目前还没有感受到未来资金有趋势的迹象 ，但关键在12月底的年关资金情况。 〞接下来就看12月底会不会缺钱，现在大家的策略是：抵死不降利率，我们是抵死也要 拜托大家要撑着点，年关利率开多少不重要，重点是钱要给。〞前述大型票券商资调人员说 。 本地时间17:36 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.172 30.180 台湾加权股价指数<.TWII 10,732.67 10,743.27 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.280% 0.172-0.280% --一周拆款利率区间 0.176-0.360% 0.175-0.360% --两周拆款利率区间 0.190-0.360% 0.290-0.370% **票券发行量大买气旺盛** 短票方面，票券商交易员称，因商业本票的发行量比较大，资金缺口也不小，银行体系 资金充沛，买气旺盛，缺口很快即弭平，利率较多成交于0.38%高位水准。 〞今天发行量大，票供给的比较多，银行资金应该消化的满开心的。〞 一大型票券商 交易员说。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%；月内亦同 于上日，主要在0.36%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%，区间在0.35-0.39%， 成交61.19亿台币；前日加权平均利率在0.365%，区间在0.30-0.38%，成交35.03亿台币。 台湾央行周五发行4,203亿台币定存单，发行余额增165.3亿台币。 下周到期定存单金额共1兆3,986.70亿台币，分别为：周一1,316亿、周二905亿、周三3 ,557亿、周四2,870亿和周五1,301亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备109亿台币，累计至周日超额准备1,307亿 台币、加计前期1%的超额准备2,673亿台币。 **债券RP利率略微变动** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员说，整体资金充沛，但投信和寿险陆续抽走资 金，所幸银行普遍多钱，钱很好找，利率则〞涨跌互见〞。 〞今天满激烈的，投信和寿险大都回钱，但银行钱很多，随便匡都有，一阵暴雨后，太 阳又出来了。〞一大型票券商交易员说。 但他也说，银行体系资金虽多，但要求的利率也比较较高，利率因而成交在高位。 在证券商方面，三位大型证券商交易员均称，今天市场钱还是很多，利率均无变化。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平于上日水准，公债RP利率主要在0.30 -0.31%；公司债RP利率在0.40-0.41%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率略为变动，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以 上公债RP利率区间在0.25-0.28%，上日则在0.26-0.28%；跨月在0.28-0.31%，上日则在0.29 -0.30%；一周以上公司债RP利率持平于上日水准，主要成交在0.29-0.32%；跨月在0.30-0.3 4%，上日则在0.32-0.34%。(完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)