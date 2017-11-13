重发-《全球汇市》英国首相特雷莎梅再陷领导危机拖累英镑下跌，美元上涨

(重发以调整格式，内容无变动) * 英镑兑美元跌逾0.5% * 报导称特雷莎梅领导权面临的挑战加剧，此消息打压英镑 * 美元指数微升，之前美国公债收益率上涨 路透东京11月13日 - 英镑周一下滑，因英国首相特雷莎梅面对的困境加剧，据称已有40名保守党议员连 署准备对其领导权发起挑战，且英国退欧协商面临关键期限。 美债收益率上升且英镑挫跌，令美元兑主要货币受到提振，不过投资者关注焦点仍在美国税改计划上。 英镑兑美元 最新跌0.55%至1.3120美元，脱离周五所及八日高点1.3229，当时受英国工业数据好 于预期推动。 “周末期间有些消息不利于英国首相特雷莎梅，市场本周伊始就消化相关报导，之后推低英镑，”法国兴 业银行汇市部门主管Kyosuke Suzuki表示。 英国星期日泰晤士报周末报导，来自特雷莎梅保守党的40名议员同意签署针对她的不信任函。 这距离触发党内领导权争夺还差八票。若触发这一机制，特蕾莎梅可能会被迫下台，被另一名保守党成员 取代。 英国脱欧事务大臣戴维斯也在周日表示，英国不会就其认为欠欧盟多少钱提供一个数字或公式。这突显出 退欧谈判缺乏进展。 英镑兑日圆 最新跌0.45%，报149.12日圆。 美元指数 涨0.15%至94.533，跟随美国长债收益率周五升6个基点的走势。 美元指数上周周线收跌0.6%，因美国公司税调降计划可能推迟至2019年而非在2018年实施，让投资者感到 失望。 “美债收益率劲扬当然不会对美元不利。但收益率上升本质上讲似乎主要是技术面的--近期趋平趋势正在 瓦解--所以对美元的正面影响有限，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。 过去两周，交易商亲睐收益率曲线趋平的交易，因担忧税改，以及财政部推出年期超过30年的公债的可能 性大大降低。 因此两年期与10年期美债利差上周触及2007年以来最低，之后略有回升。 “我个人认为，美国税改协商大致能按照计划进展。不会有更糟的情况出现，这是支撑美元的因素。” 美元兑日圆 涨0.1%至113.660日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.1653美元。 澳元兑美元 跌0.05%至0.7655美元，朝着10月末触及的三个半月低点0.7625美元回落。澳元承压 ，因澳元与美元的收益率之差收窄至2001年以来最低。 市场推后澳洲升息预期，同时市场几乎肯定美国12月将升息，明年还将至少升息一次。 新西兰元兑美元 跌0.15%至0.6923美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1656 1.1663 -0.06 +10.87 1.0513 美元/日圆 113.64 113.53 +0.10 -2.76 116.87 欧元/日圆 132.46 132.40 +0.05 +7.57 123.14 美元/瑞郎 0.9964 0.9956 +0.08 -2.10 1.0178 英镑/美元 1.3120 1.3188 -0.52 +6.36 1.2336 美元/加元 1.2682 1.2680 +0.02 -5.57 1.3430 美元/离岸人民币 6.6557 6.6602 -0.07 -4.54 6.9726 澳元/美元 0.7660 0.7661 -0.01 +6.17 0.7215 新西兰元/美元 0.6920 0.6928 -0.12 -0.30 0.6941 澳元/日圆 87.070 86.980 +0.10 +3.26 84.320 新西兰元/日圆 78.650 78.680 -0.04 -3.10 81.170 英镑/日圆 149.11 149.81 -0.47 +3.53 144.02 澳元/新西兰元 1.1068 1.1053 +0.14 +6.60 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 侯雪苹/汪红英/王琛/刘秀红/王灿；审校 李婷仪/陈宗琦/龚芳/孙茉莉/戴素萍)