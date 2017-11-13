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重发-《全球汇市》英国首相特雷莎梅再陷领导危机拖累英镑下跌，美元上涨
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2017年11月13日 / 凌晨3点54分 / 2 天前

重发-《全球汇市》英国首相特雷莎梅再陷领导危机拖累英镑下跌，美元上涨

3 分钟阅读

 (重发以调整格式，内容无变动)
    * 英镑兑美元跌逾0.5%
    * 报导称特雷莎梅领导权面临的挑战加剧，此消息打压英镑
    * 美元指数微升，之前美国公债收益率上涨

    路透东京11月13日 - 英镑周一下滑，因英国首相特雷莎梅面对的困境加剧，据称已有40名保守党议员连
署准备对其领导权发起挑战，且英国退欧协商面临关键期限。
    
    美债收益率上升且英镑挫跌，令美元兑主要货币受到提振，不过投资者关注焦点仍在美国税改计划上。
    
    英镑兑美元        最新跌0.55%至1.3120美元，脱离周五所及八日高点1.3229，当时受英国工业数据好
于预期推动。
    
    “周末期间有些消息不利于英国首相特雷莎梅，市场本周伊始就消化相关报导，之后推低英镑，”法国兴
业银行汇市部门主管Kyosuke Suzuki表示。
    
    英国星期日泰晤士报周末报导，来自特雷莎梅保守党的40名议员同意签署针对她的不信任函。

    这距离触发党内领导权争夺还差八票。若触发这一机制，特蕾莎梅可能会被迫下台，被另一名保守党成员
取代。
    
    英国脱欧事务大臣戴维斯也在周日表示，英国不会就其认为欠欧盟多少钱提供一个数字或公式。这突显出
退欧谈判缺乏进展。
     
    英镑兑日圆         最新跌0.45%，报149.12日圆。
    
    美元指数      涨0.15%至94.533，跟随美国长债收益率周五升6个基点的走势。
    
    美元指数上周周线收跌0.6%，因美国公司税调降计划可能推迟至2019年而非在2018年实施，让投资者感到
失望。

    “美债收益率劲扬当然不会对美元不利。但收益率上升本质上讲似乎主要是技术面的--近期趋平趋势正在
瓦解--所以对美元的正面影响有限，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。
    
    过去两周，交易商亲睐收益率曲线趋平的交易，因担忧税改，以及财政部推出年期超过30年的公债的可能
性大大降低。
    
    因此两年期与10年期美债利差上周触及2007年以来最低，之后略有回升。
    
    “我个人认为，美国税改协商大致能按照计划进展。不会有更糟的情况出现，这是支撑美元的因素。”
    
    美元兑日圆      涨0.1%至113.660日圆，欧元兑美元      跌0.1%至1.1653美元。

    澳元兑美元        跌0.05%至0.7655美元，朝着10月末触及的三个半月低点0.7625美元回落。澳元承压
，因澳元与美元的收益率之差收窄至2001年以来最低。

    市场推后澳洲升息预期，同时市场几乎肯定美国12月将升息，明年还将至少升息一次。

    新西兰元兑美元        跌0.15%至0.6923美元。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1656  1.1663  -0.06 +10.87  1.0513
    美元/日圆                   113.64  113.53  +0.10  -2.76  116.87
    欧元/日圆                   132.46  132.40  +0.05  +7.57  123.14
    美元/瑞郎                   0.9964  0.9956  +0.08  -2.10  1.0178
    英镑/美元                   1.3120  1.3188  -0.52  +6.36  1.2336
    美元/加元                   1.2682  1.2680  +0.02  -5.57  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6557  6.6602  -0.07  -4.54  6.9726
    澳元/美元                   0.7660  0.7661  -0.01  +6.17  0.7215
    新西兰元/美元               0.6920  0.6928  -0.12  -0.30  0.6941
    澳元/日圆                   87.070  86.980  +0.10  +3.26  84.320
    新西兰元/日圆               78.650  78.680  -0.04  -3.10  81.170
    英镑/日圆                   149.11  149.81  -0.47  +3.53  144.02
    澳元/新西兰元               1.1068  1.1053  +0.14  +6.60  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 侯雪苹/汪红英/王琛/刘秀红/王灿；审校 李婷仪/陈宗琦/龚芳/孙茉莉/戴素萍)

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