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更新版 1-台湾货币市场：短率续持在低档，票券商趁银行钱多争取承作跨年短票
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2017年11月13日 / 上午9点44分 / 2 天前

更新版 1-台湾货币市场：短率续持在低档，票券商趁银行钱多争取承作跨年短票

3 分钟阅读

    * 银行钱多令短率续持在低档
    * 票券商争取承作跨新历年短票
    * RP利率持平既有区间狭幅盘整

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北11月13日 - 台湾银行间短率周一续持在低档。资金调度人士表示，由于银行
间资金水位偏高，急寻有效去化管道，并仰赖央行冲销过剩资金，令短率贴近低位，票券商
也趁银行钱多争取承作跨新历年短票。  
    
    他们指出，近期央行积极冲销隔夜拆款过剩资金，让整体银行间单日超额准备仍偏低，
但多数银行表态目前资金情势偏滥，而市场资金调度需求疲软，短线料短率暂难跳脱低档区
间整理格局。
   
    〞上个月没来排队的外商银行，最近又回来排队等央行冲销。〞一大型银行资调人员说
。
    
    他们认为，两年期定存单上周五得标利率连续第五个月走低至0.548%，凸显银行间资金
宽裕，本提存期欠缺明显紧缩因子，本周资金可望延续上周宽松态势。
    
   台湾央行上周五标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.548%。该利率符合
市场预期的0.545-0.553%，并较上次标售结果0.557%下降0.009个百分点。
      
 本地时间17:32                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.190                     30.172    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,683.92                  10,732.67    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.280%              0.176-0.280%  
   --一周拆款利率区间           0.175-0.360%              0.176-0.360%  
   --两周拆款利率区间           0.195-0.360%              0.190-0.360%
    
    **票券仍偏少*
    
    短票方面，票券商交易员称，周一票量例行性偏少，难以满足银行畅旺的买票需求，短
票利率仍持在既有低档水准，并有少数银行已松口开放承作60天期跨新历年短票、利率落在
0.39%。
    
    他们并称，趁着目前银行间资金满手，陆续引导银行资金落点跨到新历年，已有六家银
行可以接受跨新历年短票，并有一大行开放承作120天期跨农历年短票、利率则在0.41%。
    
    〞银行买不到标的，有银行买票都愿意跨年。〞一大型票券商交易员说。 
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%；月内亦同
于上日，主要在0.36%。 
         
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%，区间在0.35-0.39%，
成交167.33亿台币；前日加权平均利率在0.375%，区间在0.35-0.39%，成交61.19亿台币。
    
    台湾央行周一发行1,416亿台币定存单，发行余额增100亿台币。
    
    本周到期定存单金额共1兆(万亿)2,247亿台币，余日分别为：周二905亿、周三3,557亿
、周四2,870亿和周五3,599亿。
    
    拆款中心资料显示，周一银行超额准备35亿台币，累计超额准备1,174亿台币、
加计前期1%的超额准备2,539亿台币。   
        
    
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员表示，今日投信端资金持平偏多，银行间
资金则是宽裕依旧，且市场欠缺债券交割变数，致RP利率持平低位整理。
    
    他们并称，目前券商间资金缺口偏小，成交多以到期续作为主，预期RP利率将维持在原
有区间狭幅盘整，后续关注资金情势变化。
    
    〞这周没有特别需要调度的，就平平的。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周主要债券交割因子仅有周四的鸿海发行90亿台币无担保普通公司债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平于上日水准，10天期内公债RP利率主
要在0.30-0.31%；公司债RP利率则在0.40-0.41%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致同于上日，极短天期利率在0.22-0.23%；一
周以上公债RP利率区间在0.26-0.28%，跨月在0.27-0.31%；一周以上公司债RP利率主要成交
在0.29-0.30%，跨月则在0.30-0.32%。(完)

 (审校 杨淑祯)

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