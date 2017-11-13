更新版 1-台湾货币市场：短率续持在低档，票券商趁银行钱多争取承作跨年短票

* 银行钱多令短率续持在低档 * 票券商争取承作跨新历年短票 * RP利率持平既有区间狭幅盘整 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北11月13日 - 台湾银行间短率周一续持在低档。资金调度人士表示，由于银行 间资金水位偏高，急寻有效去化管道，并仰赖央行冲销过剩资金，令短率贴近低位，票券商 也趁银行钱多争取承作跨新历年短票。 他们指出，近期央行积极冲销隔夜拆款过剩资金，让整体银行间单日超额准备仍偏低， 但多数银行表态目前资金情势偏滥，而市场资金调度需求疲软，短线料短率暂难跳脱低档区 间整理格局。 〞上个月没来排队的外商银行，最近又回来排队等央行冲销。〞一大型银行资调人员说 。 他们认为，两年期定存单上周五得标利率连续第五个月走低至0.548%，凸显银行间资金 宽裕，本提存期欠缺明显紧缩因子，本周资金可望延续上周宽松态势。 台湾央行上周五标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.548%。该利率符合 市场预期的0.545-0.553%，并较上次标售结果0.557%下降0.009个百分点。 本地时间17:32 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.190 30.172 台湾加权股价指数<.TWII 10,683.92 10,732.67 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.280% 0.176-0.280% --一周拆款利率区间 0.175-0.360% 0.176-0.360% --两周拆款利率区间 0.195-0.360% 0.190-0.360% **票券仍偏少* 短票方面，票券商交易员称，周一票量例行性偏少，难以满足银行畅旺的买票需求，短 票利率仍持在既有低档水准，并有少数银行已松口开放承作60天期跨新历年短票、利率落在 0.39%。 他们并称，趁着目前银行间资金满手，陆续引导银行资金落点跨到新历年，已有六家银 行可以接受跨新历年短票，并有一大行开放承作120天期跨农历年短票、利率则在0.41%。 〞银行买不到标的，有银行买票都愿意跨年。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%；月内亦同 于上日，主要在0.36%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%，区间在0.35-0.39%， 成交167.33亿台币；前日加权平均利率在0.375%，区间在0.35-0.39%，成交61.19亿台币。 台湾央行周一发行1,416亿台币定存单，发行余额增100亿台币。 本周到期定存单金额共1兆(万亿)2,247亿台币，余日分别为：周二905亿、周三3,557亿 、周四2,870亿和周五3,599亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备35亿台币，累计超额准备1,174亿台币、 加计前期1%的超额准备2,539亿台币。 **债券RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员表示，今日投信端资金持平偏多，银行间 资金则是宽裕依旧，且市场欠缺债券交割变数，致RP利率持平低位整理。 他们并称，目前券商间资金缺口偏小，成交多以到期续作为主，预期RP利率将维持在原 有区间狭幅盘整，后续关注资金情势变化。 〞这周没有特别需要调度的，就平平的。〞一大型证券商交易员说。 本周主要债券交割因子仅有周四的鸿海发行90亿台币无担保普通公司债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平于上日水准，10天期内公债RP利率主 要在0.30-0.31%；公司债RP利率则在0.40-0.41%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致同于上日，极短天期利率在0.22-0.23%；一 周以上公债RP利率区间在0.26-0.28%，跨月在0.27-0.31%；一周以上公司债RP利率主要成交 在0.29-0.30%，跨月则在0.30-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)