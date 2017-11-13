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更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，午后结汇较多令汇价跌幅收敛
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2017年11月13日 / 上午9点14分 / 2 天前

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，午后结汇较多令汇价跌幅收敛

2 分钟阅读

    * 人民币小幅收跌，早盘一度跌至两周低点
    * CNH引导汇价低开，抵消美指偏弱影响
    * 日内结汇较多，令汇价跌幅收敛
    * 月中购汇需求较强，料将施压后市

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京11月13日 - 人民币兑美元即期周一小幅收跌，早盘一度跌破
6.65元关口创两周新低。交易员表示，虽然隔夜美元指数大幅回落，但中间价低开，且离岸
CNH跌势又起，人民币早盘时段跌幅明显；而午后结汇盘大量涌出，令汇价跌幅收敛。
    
    他们并表示，美国税改落地面临的不确定性打压美元指数，短期外部环境对人民币调整
的压力相对较小。而月中购汇需求通常较强，料后市人民币走势将小幅承压。
    
    “今天（美元）开的高主要是受CNH和中间价影响，境外（美元）已经比境内高了一百
多点了。不过日内结汇很多，可能谁家有客盘，（美元）就一路砸下来了。”一中资行交易
员称。
    
    亦有外资行交易员表示，当前汇价由客盘主导，走势也比较分化，看好美指，但美元兑
人民币是不是会跟上不好说。

    全球汇市方面，美元周一上扬，得到美国公债收益率上周劲涨的支撑。英国受到政治因
素打击，是最大输家。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日           上日         升贬
 元                                                
 即期成交价格<CNY=C     6.6422          6.64        -0.03%
               FXS>                                
   中间价               6.6347         6.6282       -0.10%
 成交额<CNYSPTVOL=C  266.48亿美元   252.07亿美元       
               FXT>                                
 日内波动幅度(pips)       145        日低6.6525    日高6.63
                                                      8
   今年以来升贬幅度                                   4.63%
 2005年汇改以来升贬                                  24.60%
               幅度                                
  一年期美元/人民币            968                         
               掉期                                
                                                   
                                                       
 离岸人民币市场          今日           上日               
   CNH即期              6.6496         6.6611              
 一年期NDF<CNY1YNDF      6.797         6.8092              
              OR=>                                 
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6456
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7357元、5.8572元和8.7005元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进/杨淑祯)

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