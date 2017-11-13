更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，午后结汇较多令汇价跌幅收敛

* 人民币小幅收跌，早盘一度跌至两周低点 * CNH引导汇价低开，抵消美指偏弱影响 * 日内结汇较多，令汇价跌幅收敛 * 月中购汇需求较强，料将施压后市 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京11月13日 - 人民币兑美元即期周一小幅收跌，早盘一度跌破 6.65元关口创两周新低。交易员表示，虽然隔夜美元指数大幅回落，但中间价低开，且离岸 CNH跌势又起，人民币早盘时段跌幅明显；而午后结汇盘大量涌出，令汇价跌幅收敛。 他们并表示，美国税改落地面临的不确定性打压美元指数，短期外部环境对人民币调整 的压力相对较小。而月中购汇需求通常较强，料后市人民币走势将小幅承压。 “今天（美元）开的高主要是受CNH和中间价影响，境外（美元）已经比境内高了一百 多点了。不过日内结汇很多，可能谁家有客盘，（美元）就一路砸下来了。”一中资行交易 员称。 亦有外资行交易员表示，当前汇价由客盘主导，走势也比较分化，看好美指，但美元兑 人民币是不是会跟上不好说。 全球汇市方面，美元周一上扬，得到美国公债收益率上周劲涨的支撑。英国受到政治因 素打击，是最大输家。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6422 6.64 -0.03% FXS> 中间价 6.6347 6.6282 -0.10% 成交额<CNYSPTVOL=C 266.48亿美元 252.07亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 145 日低6.6525 日高6.63 8 今年以来升贬幅度 4.63% 2005年汇改以来升贬 24.60% 幅度 一年期美元/人民币 968 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6496 6.6611 一年期NDF<CNY1YNDF 6.797 6.8092 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6456 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.7357元、5.8572元和8.7005元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进/杨淑祯)