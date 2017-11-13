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重温稿-《中国新债预测》国开行五期增发债定位随二级大幅走升，10年均值4.65%
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2017年11月13日 / 晚上11点30分 / 更新于 15 小时前

重温稿-《中国新债预测》国开行五期增发债定位随二级大幅走升，10年均值4.65%

3 分钟阅读

    * 招标品种：2017年第11/9/12/8/15期增发债
    * 招标金额：1/5/7年：40亿；3年：55亿；10年：50亿
    * 招标时间：1/3/5年：11月14日9:30-10:30
    * 7/10年：11月14日9:30-11:10
    * 受访人数：9位(银行、券商)
    * 预测区间：3.90%-4.10%；4.50%-4.57%；4.55%-4.64%；4.62%-4.78%；4.63%-4.67%
    * 预测均值：4.00%；4.54%；4.60%；4.67%；4.65%

    路透上海11月13日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发一、三、五、七和10
年固息债。路透调查显示，二级市场连日走恶，尤其是今日10年国开债等收益率再度刷新逾
三年来高点，拉高明日新债定位，五期债预测均值分别落在4.00%、4.54%、4.60%、4.67%和
4.65%。
    
    银行间债市周一主要利率债收益率走升约8-10个bp，交投情绪持续恶化，10年国债期货
主力合约收跌0.67%。交易员称，疲弱市况下机构心态愈发脆弱，午后期现货再度联袂暴跌
，主要利率债收益率继续刷新2014年10月以来高点，10年国债收益率逼近4%阻力位。

    上海一外资银行交易员称，惨烈的二级市场走势，拉抬明日新债定位。即使尾盘时公布
的10月金融数据不佳，也未明显提振情绪，预计10年新债收益率仍将向现有二级水平靠拢，
均值有望落在4.65%左右。
    
    不过收市后，国开行发布公告，调减明日增发债招标规模上限共90亿元人民币，其中10
年期70亿，五年期20亿。对此，交易员认为，这有望在一定程度上略改善10年期偏高定位，
但料幅度有限，在现有预测均值期限上最多下调1-2个基点(bp)。
    
    交易员透露，二级市场上，国开行10年期活跃券170215最新成交在4.68%左右。上周二
国开行招标发行的10年期增发债，中标收益率为4.4658%。            
    
    中国央行周一公布，10月新增人民币贷款6,632亿元，明显低于此前路透7,800亿元的调
查中值；当月末广义货币供应量(M2)            同比增长8.8%，也低于路透调查中值9.2%
，并再次创下历史新低。            
    
    农发行下午招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率为4.5445%和4.5917%。中债农
发行债收益率曲线 0#CFADY=CDC 中，同期限最新收益率4.5249%和4.5780%。            
 
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、三、五、七
和10年期最新收益率为4.1353%、4.6017%、4.6200%、4.6809%和4.6800%。    
                        
    明日招标的五期债为国开行今年第11期               、第九期               、第
12期               、第八期               和第15期               增发债，票面利
率为3.83%、4.14%、4.44%、4.30%、4.24%。
    
    其中，一年和三年期招标结束后可追加发行，用于柜台分销。首场招标结束后，国开行
有权向工商银行、农业银行、中国银行各追加发行不超过3亿元、25亿元和3亿元的一年期债
券，三年期可分别向上述三家银行追加不超过3亿元、3.38亿元和3亿元。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第11/9/12/8/15期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1/5/7年：40亿；3年：55亿；10年：50亿
    追加发行上限      1年：31亿元；3年：9.38亿元
    期限/计息方式     1/3/5/7/10年固息
    首场招标时间      1/3/5年：11月14日9:30-10:30
                      7/10年：11月14日9:30-11:10
    追加招标时间      1/3年：首场招标结束后20分钟
    招标方式          单一价格或利率（荷兰式）
    缴款日            1/3年：11月17日；5/7/10年：11月15日
    起息日            1年：2017/10/20；3年：2017/9/11；
                      5年：2017/11/9；7年：2017/8/21；
                      10年：2017/8/24
    分销期            1/3年：11月15日-11月17日；
                      5/7/10年：11月15日
    上市日            1/3年：11月21日；5/7/10年：11月17日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%；
                      5/7年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 毕晓雯)

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