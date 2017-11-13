重温稿-中美关系：中美元首会晤达成的经贸成果大体平衡，非单方让利--中国商务部

路透北京11月13日 - 中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表俞建华周一表示，中美两国元首此次会晤达成的经贸成果双向互利、大体平衡，谈不上中国单方让利，要构建中美利益共同体，做大中美利益的“蛋糕”，进而推动人类命运共同体的构建。

新华社援引俞建华称，此次双方达成的众多协议，是下一步中美合作的重要基础。商务部会密切跟踪双方合作进展情况，推动企业落实好，使之真正成为中美经贸合作的新增长点，为中美经贸关系发展注入新动能。

“谁都不会做亏本的买卖，谈不上单方让利。”俞建华说，作为世界上最大的出口国，不应跟出口好、进口坏的邪风。当今国际贸易是在全球价值链条件下进行的，进多少出多少反映出各国在价值链中的位置和比较优势，抽象地去谈出口好还是进口好是不科学的。

他指出，此次双方达成的经贸成果双向互利、大体平衡，是一次互利共赢的商业合作，将给中美两国企业和民众带来实实在在的利益。例如，中石化公司牵头参与阿拉斯加液化天然气项目，一旦实施可在当地创造约七万个就业岗位，同时，也可为中国每年减少8,000万吨二氧化碳排放。

据其介绍，此次美国总统特朗普访华，在商业成果上，两国企业家共签署34项合作协议和意向。其中，贸易项目26个，金额1,088亿美元。双向投资项目八个，金额1,447亿美元（包括赴美投资项目三个，金额1,317亿美元；来华投资项目五个，金额130亿美元）。

在扩大开放上，两国民航当局签署了《适航实施程序》；中方宣布将在证券、基金和期货公司、银行、寿险、汽车等领域采取进一步开放举措。同时，要求美方采取切实措施，放宽对华高技术产品出口管制、履行中国加入世贸组织议定书第15条义务、停止对华301调查、公平对待中国企业赴美投资，并慎用贸易救济措施等。

“这些成果是企业作为主体、按市场原则进行谈判、达成的协议合同和合作意向。”俞建华说，此次商业成果的金额创下历史纪录，充分表明中美经贸合作有着广泛的民意基础，深得两国业界拥护，合作前景广阔。

有观点认为，这次达成的商业成果很多都是“存量”，不是“增量”，或是对以往已达成成果的“再包装”。对此，俞建华表示，中美双方在项目收集过程中，已排除那些“再包装”的项目。一些项目或许此前达成了初步共识，在此次最终敲定，比如波音飞机采购协议。“打个比方，一年前的订婚，是个好消息。但一年后双方举行婚礼了，谁说这不是好消息呢？”

俞建华称，未来一方面是做大合作“蛋糕”。中美经贸合作潜力巨大，有广泛基础，未来商务部愿提升中美务实经贸合作水平，加强与美方在国际治理中的协调合作，回应两国业界关切。

另一方面是管控好分歧。单边主义、保护主义是没有出路的，到头来只能搬起石头砸自己的脚。

“目前中美两国每年新增的货物、服务贸易和双向投资额超过7,500亿美元。这么大的合作规模，有点磕磕碰碰是正常的，关键是要理性对话，增进互信，有话好好说，有事好好办。”俞建华表示。

中国国家主席习近平上周四表示，中国经济持续向好有基础、有条件、有动力；中美经济互补性远大于竞争性，经贸合作空间巨大，中国愿积极扩大从美国进口能源和农产品，深化服务贸易合作，也希望美方加大对华民用技术产品出口。（完）

浏览特朗普访华期间中美签署的商业合作协议的背景资料，请点选 (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)