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2017年11月13日 / 晚上10点15分 / 更新于 1 天前

更新版 1-《全球汇市》政治忧虑拖累英镑下跌，美元小涨

3 分钟阅读

    * 美元指数在近期走疲后反弹
    * 周二全球主要央行总裁将出席欧洲央行举行的会议

 (新增收盘表格)
    路透纽约11月13日 - 英镑兑美元和欧元周一下跌，因投资者担忧英国首相特雷莎梅是
否有能力留任，以及是否能达成市场认为的良好的退欧协议。
    
    特雷莎梅的退欧计划周二开始将面临重大考验，届时议会将尽力争取政府脱欧立法上的
让步。
    
    英国星期日泰晤士报报导，执政党保守党已有40名议员签署针对首相特雷莎梅的不信任
函。这距离触发党内领导权争夺战仅差八票。            
    
    “看起来，特雷莎梅还在其党内斗争，”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli说。
    
    “这正凸显保守党内部的一些弱点，我认为这将削弱未来英国的退欧磋商，”Harajli
说。
    
    英镑兑美元下跌0.57%，至1.3113美元，稍早跌至11月6日来最低1.3188美元。英镑也跌
至100日移动均线以下，这是关键的技术水平。
        
    英镑兑欧元下滑0.65%。
    
    “英镑汇率走势暗示，英镑人气仍然偏空，尽管英国11月升息了，”FXTM研究部门分析
师Lukman Otunuga说。
    
    美元指数      周一升0.1%，至94.49，在上周下跌0.6%后正在反弹。
        
    投资者担心提议中的美国下调公司税率计划可能推迟至2019年执行，令美元近期承压，
但周一美元上涨，一些至为重要的经济数据将在本周稍后公布，包括通胀和零售销售数据。
    
    欧元几无变动，因投资者静待周二举行的会议，届时多个主要央行总裁可能发表对全球
经济的看法。
    
    欧洲央行总裁德拉吉、美联储主席叶伦、日本央行总裁黑田东彦与英国央行总裁卡尼将
出席欧洲央行在法兰克福进行的会议。

    加元兑美元下滑，缩减部分近期涨幅。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1665   1.1663   +0.02  +10.96   1.0513
    美元/日圆                   113.61   113.53   +0.07   -2.79   116.87
    欧元/日圆                   132.56   132.40   +0.12   +7.65   123.14
    美元/瑞郎                   0.9962   0.9956   +0.06   -2.12   1.0178
    英镑/美元                   1.3114   1.3188   -0.56   +6.31   1.2336
    美元/加元                   1.2731   1.2680   +0.40   -5.20   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6564   6.6602   -0.06   -4.53   6.9726
    澳元/美元                   0.7621   0.7661   -0.52   +5.63   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1622   1.1615   +0.06   +8.44   1.0717
    欧元/英镑                   0.8894   0.8841   +0.60   +4.41   0.8518
    新西兰元/美元               0.6901   0.6928   -0.39   -0.58   0.6941
    美元/挪威克朗               8.1651   8.1320   +0.41   -5.46   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.5242   9.4864   +0.40   +4.83   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.3819   8.3550   +0.32   -7.97   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7793   9.7452   +0.35   +2.08   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/徐文焰；审校 李军/龚芳)

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