更新版 1-《全球汇市》政治忧虑拖累英镑下跌，美元小涨

* 美元指数在近期走疲后反弹 * 周二全球主要央行总裁将出席欧洲央行举行的会议 (新增收盘表格) 路透纽约11月13日 - 英镑兑美元和欧元周一下跌，因投资者担忧英国首相特雷莎梅是 否有能力留任，以及是否能达成市场认为的良好的退欧协议。 特雷莎梅的退欧计划周二开始将面临重大考验，届时议会将尽力争取政府脱欧立法上的 让步。 英国星期日泰晤士报报导，执政党保守党已有40名议员签署针对首相特雷莎梅的不信任 函。这距离触发党内领导权争夺战仅差八票。 “看起来，特雷莎梅还在其党内斗争，”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli说。 “这正凸显保守党内部的一些弱点，我认为这将削弱未来英国的退欧磋商，”Harajli 说。 英镑兑美元下跌0.57%，至1.3113美元，稍早跌至11月6日来最低1.3188美元。英镑也跌 至100日移动均线以下，这是关键的技术水平。 英镑兑欧元下滑0.65%。 “英镑汇率走势暗示，英镑人气仍然偏空，尽管英国11月升息了，”FXTM研究部门分析 师Lukman Otunuga说。 美元指数 周一升0.1%，至94.49，在上周下跌0.6%后正在反弹。 投资者担心提议中的美国下调公司税率计划可能推迟至2019年执行，令美元近期承压， 但周一美元上涨，一些至为重要的经济数据将在本周稍后公布，包括通胀和零售销售数据。 欧元几无变动，因投资者静待周二举行的会议，届时多个主要央行总裁可能发表对全球 经济的看法。 欧洲央行总裁德拉吉、美联储主席叶伦、日本央行总裁黑田东彦与英国央行总裁卡尼将 出席欧洲央行在法兰克福进行的会议。 加元兑美元下滑，缩减部分近期涨幅。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1665 1.1663 +0.02 +10.96 1.0513 美元/日圆 113.61 113.53 +0.07 -2.79 116.87 欧元/日圆 132.56 132.40 +0.12 +7.65 123.14 美元/瑞郎 0.9962 0.9956 +0.06 -2.12 1.0178 英镑/美元 1.3114 1.3188 -0.56 +6.31 1.2336 美元/加元 1.2731 1.2680 +0.40 -5.20 1.3430 美元/离岸人民币 6.6564 6.6602 -0.06 -4.53 6.9726 澳元/美元 0.7621 0.7661 -0.52 +5.63 0.7215 欧元/瑞郎 1.1622 1.1615 +0.06 +8.44 1.0717 欧元/英镑 0.8894 0.8841 +0.60 +4.41 0.8518 新西兰元/美元 0.6901 0.6928 -0.39 -0.58 0.6941 美元/挪威克朗 8.1651 8.1320 +0.41 -5.46 8.6370 欧元/挪威克朗 9.5242 9.4864 +0.40 +4.83 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3819 8.3550 +0.32 -7.97 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7793 9.7452 +0.35 +2.08 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/徐文焰；审校 李军/龚芳)