更新版 1-台湾货币市场：短率持续徘徊低档，资金需求疲软成交多以到期续作为主

* 短率持续徘徊低档 * 资金情势宽松依旧 * 短票/RP利率大致持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北11月14日 - 台湾银行间短率周二续持稳低档。资金调度人士表示，目前市场资金情势宽松，而资金需求较显疲软，拆入交投多以到期续作为主。 他们指出，随着时序靠向年底，市场资金仍稳中带松，跟去年同期资金趋紧情况大不相同；欠缺资金紧缩因子下，银行资金满溢却苦无去化管道，短率暂难跳脱低档盘旋格局。 〞今年央行有7天、14天存单可以冲销，操作又省力气，跟去年不一样。〞一大型银行资调人员说。 他们认为，目前资金需求主要来自票券商，银行与票券商承作一至两周拆款利率落在0.35-0.36%，与月内短票利率相仿，使得票券商较为青睐以拆款调度月内资金，至于银行间一周至两周拆款利率则落在0.25-0.30%。 本地时间17:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.180 30.190 台湾加权股价指数<.TWII 10,687.18 10,683.92 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.173% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.260% 0.172-0.280% --一周拆款利率区间 0.176-0.360% 0.175-0.360% --两周拆款利率区间 0.240-0.360% 0.195-0.360% **票券供不应求* 短票方面，票券商交易员称，近期银行间资金水位偏高，带动买票需求增温，惟票量多供不应求，使短票利率易跌难升，月内短票利率已趋跌靠向低位，并持续以0.39%的利率引导银行尽量承作60天期跨新历年短票。 〞最近票一直都不够卖。〞一大型票券商交易员说。 他们并称，今日标售的台电五个月短票45亿台币，得标利率落在0.508-0.512%，符合市场预期的低档水平，显示市场资金偏多，急待寻求有效资金去化管道。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%；月内短票利率则较上日趋跌，主要落在0.34-0.36%，交投渐靠向区间低位。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.376%，区间在0.37-0.38%，成交43.29亿台币；前日加权平均利率在0.375%，区间在0.35-0.39%，成交167.33亿台币。 台湾央行周二发行906亿台币定存单，发行余额增1亿台币。 本周到期定存单金额共1兆(万亿)2,247亿台币，余日分别为：周三3,557亿、周四2,870亿和周五3,599亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备107亿台币，累计超额准备1,329亿台币、加计前期1%的超额准备2,694亿台币。 **债券RP大致持平** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员表示，由于券商间资金缺口不大，又欠缺大额债券交割因子，使近期RP交投较显安静，利率也大致持平不变。 他们并称，尽管目前银行及投信资金偏多，但考量年底将近等潜在紧缩变数，多倾向与客户间维持良好关系，多以到期续作顺利完成调度为优先，短线料RP利率可望续处既有区间。 〞年底要到了，也不好意思跟客户降利率，且利率已到相对低档，实在说出不口。〞一大型证券商交易员说。 另一位大型票券商交易员亦称，公司已采行短票调度引导资金提早跨年的动作，至于RP则配合剩下资金缺口的调度，所以RP资金缺口有限，料利率续持平整理。 本周主要债券交割因子仅有周四的鸿海发行90亿台币无担保普通公司债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平于上日水准，10天期内公债RP利率主要在0.30-0.31%；公司债RP利率则在0.40-0.41%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致同于上日，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上公债RP利率区间在0.26-0.28%，跨月在0.27-0.31%；一周以上公司债RP利率主要成交在0.29-0.30%，跨月则在0.30-0.32%。(完) (审校 张喜良)