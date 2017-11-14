更新版 1-中国汇市：人民币连五日收跌创半个月新低，预期分化料延续区间波动

* 人民币连五日收跌创半个月新低，中间价小跌至两周低点 * 中国工业、投资和消费数据逊于预期 * 客盘购汇需求略占上风 * 市场预期分化，人民币料延续区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京11月14日 - 人民币兑美元即期周二连五日收跌创半个月新低，中间价小跌至两周低点。交易员称，早盘机构试图做多人民币，但随后中国公布的工业、投资和消费数据逊于预期，客盘购汇需求略占上风；不过未来方向并不明朗，市场预期分化明显，短期人民币料维持当前区间波动。 他们并指出，市场交易气氛活跃，部分机构在即期和掉期市场上积极为年底成交排名努力。由于人民币双向波动已是常态，企业很难通过人民币趋势性走势来获利，而大波动时仓促入场也非良策，市场平静期是企业客户对冲汇率风险的好时机。 “交易比较活跃的时候，做点量吧，争取一个年底排名，”一中资行交易员称，“现在 大家分歧也比较大，从这点看人民币也会比较稳定吧。” 一外资行交易员指出，最近债市动荡比较厉害，宏观方面也在观望，外汇市场就没法动了，自营也不会在这个点有大动作，外汇市场还没找到未来方向的突破口，“往上有道理，往下也有道理，”而从大的宏观面看，资金流出政策放松的可能性很小。 中国10月工业、投资和消费增速均回落，且全线逊于预期，预示四季度经济下行压力有所加大；不过月度指标的小波动无碍当前平稳增长走势，分析人士普遍预计，今年完成经济增长6.5%的年度目标毫无压力。 全球汇市方面，欧元周二升至逾两周高点，投资人恢复买进欧洲高风险资产，因益发预期在利率处于纪录低位情况下，欧洲经济增速将持续强劲。 需要关注周二晚些时候欧洲央行总裁德拉吉、美联储(FED)主席叶伦、日本央行总裁黑田东彦、英国央行总裁卡尼在法兰克福欧洲央行主办的会议上进行有关央行沟通问题的座谈。 “主要货币今日进行区间盘整，但今日稍晚的欧洲央行举办的会议可能会有一些题材浮现，”东京SMBC信托银行资深汇市分析师Keiko Ninomiya表示。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.6431 6.6422 -0.01% 中间价 6.6399 6.6347 -0.08% 成交额 271.94亿美元 266.48亿美 元 日内波动幅度(pips) 119 日低6.6444 日高6.6325 今年以来升贬幅度 4.61% 2005年汇改以来升贬幅度 24.59% 一年期美元/人民币掉期 978 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6474 6.6559 一年期NDF 6.795 6.803 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6402元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7623元、5.839元和8.696元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/李文科; 审校 杨淑祯/张喜良)