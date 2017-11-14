重温稿-《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值4.00%，边际4.04%

* 招标品种：财政部七年续发国债

* 招标金额：320亿元人民币

* 招标时间: 周三(15日)10:35-11:35

* 受访人数: 12位(银行、基金、保险、券商)

* 预测区间：加权：3.95%-4.06%；边际：3.98%-4.10%

* 预测均值: 加权：4.00%；边际：4.04%(按各家机构预测值平均)

路透上海11月14日 - 中国财政部周三将招标续发七年期固息国债。路透调查显示，本周来债市连续破位下跌，周二10年国债收益率一度触及4%关口，不过午后空头回补下现券期货均现反弹，受访机构认为，企稳势头能否延续及配置盘力道如何将左右本期国债续发定位，从均值来看，加权中标收益率料接近二级，落在4.00%，而边际收益率均值为4.04%。

上海一银行交易员称，债市大跌后市场信心仍不稳固，至少从交易盘边际参与的角度，“还是往高了看”。

上海另一交易员认为，考虑到收益率大幅上行后债券配置价值上升，加之国债对银行吸引力强于金融债，假如明日二级反弹企稳势头延续，招标需求可能不会太差。

国信证券发布的招投标定价报告则称，市场急跌主要由于配置盘不足，而交易盘持续上演多杀多及止损踩踏所致。考虑到当前市场情绪脆弱，收益率仍在上行通道，预计交易盘将保持谨慎，预计本次国债中标收益率将在二级附近位置。

中债国债到期收益率曲线显示，七年期最新收益率为3.9996%。交易员透露，此次续发行的标的券170020周二下午成交在4.00%。

明日招标的七年期国债为今年第20期第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为11月15日上午10:35-11:35。招标当日，之前发行的该期国债停止交易一天，招标结束至11月16日进行分销；11月20日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

该续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。自9月21日开始计息，票面利率3.69%，按年付息，发行手续费为承销面值的0.10%。

标位限定上，投标标位变动幅度为0.06元，投标剔除、中标剔除和每一位承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)