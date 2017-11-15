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更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，银行资金水位偏高料跨月拆款即将开出
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2017年11月15日 / 上午9点47分 / 更新于 1 天前

更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，银行资金水位偏高料跨月拆款即将开出

3 分钟阅读

    * 短率仍旧持稳低位
    * 银行资金水位偏高
    * 短票/RP利率大致持平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北11月15日 - 台湾银行间短率周三持稳低位。资金调度人士表示，由于银行间
资金水位偏高，但需求依旧低迷，多仰赖央行冲销隔夜拆款过剩资金，短率可望续处低档盘
整，并预期大行即将展开跨月拆款资金供给。  
    
    他们指出，周五(17日)起承作两周拆款即可跨月，以现在资金宽松程度来看，将有大行
陆续开放对票券商提供跨月拆款资金，预估跨月拆款将以0.37-0.38%的利率开出，仅些微高
于目前票券商一至两周拆款利率的0.35-0.36%。
    
    〞今天生意很差，票券商连一笔都没有。〞一位资金拆出方银行资调人员说。
    
    另位拆入方银行也称，目前资金调度仍以到期续作为主，且月内便宜资金满溢，根本不
想提前准备跨月资金，调度暂先以短支长节省成本，预期本月底紧缩效应不会明显。
    
    台湾央行周三预告17日(周五)将开放申购发行7天期定期存单，利率0.20%。
    
    金管会周二公布，外资及陆资今年11月至10日净汇入1.74亿美元，至于总累计净汇入金
额为2,078.43亿美元；10月则是净汇入10.63亿美元，中止连续第三个月净汇出。
    
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.150                     30.180    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,630.65                 10,687.18    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.280%               0.176-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.360%               0.176-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.360%               0.240-0.360%
 
    **短票利率持平**
    
    短票方面，票券商交易员称，周三发票量较昨日稍增，仍旧难以满足银行买票需求，短
票利率依旧徘徊低档，带动跨月短票成交比重提高，月内短票供应则较有限。
    
    〞银行钱还是偏多，但有银行对利率仍有所坚持。〞一大型票券商交易员说。 
    
    他们并称，今日标售的中油96天期短票102亿台币，得标利率落在0.434-0.508%，符合
市场预期，显示市场资金宽松，使得标利率落在低位。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%；月内短票
利率也持平上日，主要落在0.34-0.36%。 
         
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.376%，区间在0.37-0.39%，
成交48.85亿台币；前日加权平均利率在0.376%，区间在0.37-0.38%，成交43.29亿台币。
    
    台湾央行周三发行3,556亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,557亿台币，发行余额
减1亿台币。周四定存单到期2,870亿，周五则为3,599亿。
    
    拆款中心资料显示，周三银行超额准备256亿台币，累计超额准备1,593亿台币、
加计前期1%的超额准备2,958亿台币。   
        
    
    **债券RP持于低档**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员表示，目前投信端资金情势稳中偏松，加
以银行端资金水位偏高，让RP利率维持低档整理。
    
    他们并称，除了市场钱多外，本周也欠缺大额债券交割紧缩因子，使资金调度更为顺畅
，惟年底将至，资金需求方也不愿此时引导RP利率走低。
    
    〞大家都多钱，没什么赎回，但没有人敢往下带利率。〞一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称，今天连很久没联络的投信客户都打电话来想去化资金，显示
投信端资金去化压力颇大，短线料RP利率将续处低档。
    
    本周主要债券交割因子仅有周四的鸿海发行90亿台币无担保普通公司债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平于上日水准，10天期内公债RP利率主
要在0.30-0.31%；公司债RP利率则在0.40-0.41%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致同于上日，极短天期利率在0.22-0.23%；一
周以上公债RP利率区间在0.26-0.28%，跨月在0.27-0.31%；一周以上公司债RP利率主要成交
在0.29-0.30%，跨月则在0.30-0.32%。(完)

 (审校 林高丽/杨淑祯)

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