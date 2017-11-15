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更新版 1-中国汇市：人民币收涨逾百点，美指下滑但实需购汇限制反弹空间
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2017年11月15日 / 上午9点32分 / 更新于 19 小时内

更新版 1-中国汇市：人民币收涨逾百点，美指下滑但实需购汇限制反弹空间

3 分钟阅读

    * 人民币收涨逾百点，中间价亦升近140点
    * 欧元强势反弹间接提振人民币多头
    * 月中购汇需求较多限制反弹空间
    * 人民币料延续区间震荡

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京11月15日 - 人民币兑美元即期周三收涨逾百点，中间价亦升
近140点扭转颓势。交易员指出，欧元强势反弹打压美元指数，间接提振人民币多头，但月
中实需购汇限制了人民币反弹空间。不过离/在岸人民币价差抬头显示出离岸多美元情绪上
升，由于市场预期分化，近期人民币料延续区间震荡。
    
    他们并表示，央行外汇占款数据再次表明监管层退出常态式干预的决心，市场波动更多
参考客盘需求和外部欧元、美元变化；离、在岸美元/人民币短端期权隐含波动率逐渐回落
，亦显示市场对汇率大幅波动的担忧下降。
    
    “此前市场上对欧元都很空，今天正常回调，也把美元打压下去了。欧洲经济数据很好
，美国的税改过不过还不一定，而加息已经板上钉钉，后期美元也不怎么看好。”一外资行
交易员称，“人民币应该保持双向稳定的幅度，我们客户都喜欢人民币这种相对稳定。”
    
    亦有中资行交易员指出，今日购汇较多，否则人民币反弹空间将更大。不过美元、欧元
如果没出方向，人民币也很难有趋势性走势。

    中国央行最新公布的10月末中央银行口径外汇占款增加20.98亿元人民币，为连续第二
个月维持正值，显示资本流动形势稳中向好。分析人士指出，央行已基本退出常态化干预，
未来外汇占款或将继续维持在0附近。

    全球汇市方面， 欧元兑美元周三涨至1.18美元上方，为三周来首见，因投资者重新买
入欧股，而美元则因美债收益率下滑连续第二天呈现守势。在德国经济引领下，欧元区第三
季经济增长年率超过美国，市场愈发乐观看待欧元区前景。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日           上日         升贬
 元                                                
 即期成交价格<CNY=C     6.6298         6.6431       0.20%
               FXS>                                
   中间价               6.6263         6.6399       0.21%
 成交额<CNYSPTVOL=C   253.9亿美元   271.94亿美元       
               FXT>                                
 日内波动幅度(pips)       127        日低6.6359    日高6.62
                                                      32
   今年以来升贬幅度                                   4.82%
 2005年汇改以来升贬                                  24.84%
               幅度                                
  一年期美元/人民币            974                         
               掉期                                
                                                   
                                                       
 离岸人民币市场          今日           上日               
   CNH即期              6.6303         6.6386              
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.7775         6.7847              
              OR=>                                 
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6339
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8355元、5.8708元和8.7372元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/杨淑祯)

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