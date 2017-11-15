修正-欧洲股市：连跌第七个交易日触及八周低位，因商品股走弱和获利了结

(因译文有误，第一段应为“周三”而非周二)

* STOXX指数跌0.4%，连跌第七日

* 循环景气类股回落，此前涨势强劲

* 德银预计2018年第一季出现修正

* 空客走强，受新订单消息支持

路透米兰/伦敦11月15日 - 欧洲股市周三跌至八周低位，连跌第七个交易日，因商品类股下跌和投资者持续锁定利润，但空中客车(Airbus)股价上涨，此前获得创纪录的飞机订单。

油价受需求前景忧虑拖累下滑，金属价格走弱，重压诸如力拓和壳牌等矿业股和能源股。

这些类股下滑，使泛欧STOXX 600指数跌至9月20日来最低水准，该指数收低0.4%，略高于稍早触及的低位。

这是该指数连续第七日下跌，为2016年10月来最长的跌势，当时市场因美国总统选举临近走低。

英股富时100指数跌0.56%，出口企业权值较重的德股DAX指数下滑0.44%，因欧元上涨，对德国出口商带来压力。法股CAC-40指数收低0.27%。

汽车股跌幅居前，下挫0.9%，不过，股市多个板块下跌，因投资者继续对今年的涨势锁定利润。

STOXX 600指数年内迄今涨幅仍接近6%。

德银的Sebastian Raedler领导的策略师团队预计STOXX 600指数年底目标在395点，较现水准高出3%，在明年头几个月回落至375点。

“我们维持短期战术上中性，但预计将出现回调...较之欧洲防御类股，我们减持欧洲循环景气，且预计欧股在未来数月表现继续逊于美国股市，”他们表示。

一些投资者已降低在欧股的曝险，为修正作准备，尽管他们预期潜在正面趋势不会转变，因经济数据持续强劲。

油股Tullow Oil领跌，下挫5.2%，原油服务公司TechnipFMC和奥地利炼油商OMV下跌3.2-4.3%.

空中客车 上涨2.4%，对总体股指上涨提供最大的提振。

航空公司先锋人物Bill Franke周三向空中客车(Airbus,空中巴士)投下历史性订单，购买430架A320neo系列飞机，该订单按照牌价价值495亿美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)