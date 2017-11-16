更新版 1-中国外汇：10月银行结售汇顺差扩大，跨境资金流动延续自主平衡

* 中国跨境资金流动延续基本平衡 * 外汇市场供求实现自主平衡 * 市场主体涉外收支行为更趋理性 * 远期结售汇延续逆差，且签约量下滑 (新增更多细节和外管局评论) 路透北京11月16日 - 中国10月银行结售汇延续顺差格局，且顺差明显扩大，显示出中 国跨境资金流动延续基本平衡；而央行退出对外汇市场的常态化干预之后，结售汇的顺差格 局也显示出外汇市场供求实现了自主平衡，一边倒的市场预期料难再现，而跨境资金流动的 平衡格局料将延续。 国家外汇管理局周四公布，10月银行结售汇顺差28亿美元，较上月的3亿美元顺差明显 扩大，1-10月银行累计结售汇逆差1,100亿美元。 “当前市场主体涉外收支行为更加稳定有序，推动外汇供求自主平衡。”外管局新闻发 言人在答记者问中称。 外管局称，当前市场主体结售汇意愿更趋理性。10月结汇意愿总体平稳，银行客户结汇 与涉外外汇收入之比为62.9%，较前三季度略增0.1个百分点；购汇意愿进一步回落，银行客 户购汇与涉外外汇支出之比为61.6%，较前三季度下降4.5个百分点。 其次，企业货物贸易、利用外资、跨境融资等主要渠道外汇流入继续增长。10月银行代 客货物贸易结售汇顺差同比增长42%，外商直接投资资本金结汇环比和同比均呈现增长，跨 境融资继续稳步回升。再次，个人购汇更趋平稳。10月个人购汇从三季度的季节性高峰回落 ，与2016年同期相比也明显下降。 “近期，国内经济稳中向好态势更加明显、更加稳固，从根本上支持中国跨境资金流动 更加稳定、更加平衡。”外管局称。 不过，外管局公布的数据亦显示，10月远期结汇的签约额124亿美元，远期售汇签约额1 87亿美元，较9月的203亿美元和278亿美元均明显下降，或因10月人民币汇率基本稳定而区 间波动的格局，让市场主体在远期操作的意愿有所下降；不过10月远期结售汇逆差的格局亦 得以延续。 外管局数据并显示，2017年10月境内银行代客涉外收付款顺差1亿美元，为八个月来首 现顺差。1-10月境内银行累计涉外收付款逆差1,113亿美元。 中国10月末中央银行口径外汇占款连续第二个月维持正值，显示资本流动形势稳中向好 ，分析人士指出，未来外汇占款或将继续维持在0附近，不会出现大幅增加或减，外汇占款 对市场流动性影响较小。 中国10月末外储连续九个月回升，并创下一年高点。剔除非美货币贬值导致的估值因素 ，资金流入和央行被动从市场买入外汇已成为外储规模增加的主要原因。 （完 ） 更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)