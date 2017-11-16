更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，购汇需求强抵消美指疲软利好

* 人民币小幅收跌，中间价亦小跌 * 税改前景不明继续打压美元指数 * 实需购汇抵消美指疲软利好 * 市场分化明显人民币仍无方向 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京11月16日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌，中间价亦小跌 。交易员指出，国际美元受美国税改前景不明打压表现疲软，但受月中实需购汇较强拖累， 人民币开盘后不就即转为跌势。在外部主要货币走出明显趋势之前，人民币大概率延续区间 宽幅波动。 他们并表示，人民币当前价位可上可下，机构自营盘交投并不活跃，也有一些机构为了 年底交易量考核而积极做市；近期美元偏弱而人民币兑美元持稳，人民币汇率指数出现七连 跌，脱离本月初创下的95.33高点。 “现在的阻力位是6.65附近，目前这个点位很难说是该买还是该卖，自营就不是很活跃 ，主要是客盘在交易，月中购汇还是比较多的。”一外资行交易员称。 亦有中资行交易员表示，近期内外部都没什么大事，这种区间行情应该会继续，从走势 上也可以感觉大家的看法分歧比较大，这应该也是监管层希望看到的。 中国10月银行结售汇延续顺差格局，且顺差明显扩大至28亿美元，显示出中国跨境资金 流动延续基本平衡；而央行退出对外汇市场的常态化干预之后，结售汇的顺差格局也显示出 外汇市场供求实现了自主平衡，一边倒的市场预期料难再现，而跨境资金流动的平衡格局料 将延续。 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上 日微跌0.11%至94.84；SDR篮子指数微跌至95.24，BIS篮子指数微跌至95.67。 全球汇市方面，美元兑日圆周四自四周低点反弹，股市及美元在过去一周遭逢抛盘之后 ，全球市场冒险意愿略微回升。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6327 6.6298 -0.04% FXS> 中间价 6.6286 6.6263 -0.03% 成交额<CNYSPTVOL=C 259.65亿美元 258.65亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 102 日低6.639 日高6.62 88 今年以来升贬幅度 4.78% 2005年汇改以来升贬 24.78% 幅度 一年期美元/人民币 974 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6344 6.633 一年期NDF<CNY1YNDF 6.782 6.7755 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.636元 ；人民币兑欧元、日圆和英镑 的参考汇率分别为7.8117元、5.8609元和8.7251元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/杨淑祯)