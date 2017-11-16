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更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，购汇需求强抵消美指疲软利好
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2017年11月16日 / 上午9点24分 / 更新于 1 天前

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，购汇需求强抵消美指疲软利好

3 分钟阅读

    * 人民币小幅收跌，中间价亦小跌
    * 税改前景不明继续打压美元指数
    * 实需购汇抵消美指疲软利好
    * 市场分化明显人民币仍无方向

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京11月16日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌，中间价亦小跌
。交易员指出，国际美元受美国税改前景不明打压表现疲软，但受月中实需购汇较强拖累，
人民币开盘后不就即转为跌势。在外部主要货币走出明显趋势之前，人民币大概率延续区间
宽幅波动。
    
    他们并表示，人民币当前价位可上可下，机构自营盘交投并不活跃，也有一些机构为了
年底交易量考核而积极做市；近期美元偏弱而人民币兑美元持稳，人民币汇率指数出现七连
跌，脱离本月初创下的95.33高点。
    
    “现在的阻力位是6.65附近，目前这个点位很难说是该买还是该卖，自营就不是很活跃
，主要是客盘在交易，月中购汇还是比较多的。”一外资行交易员称。

    亦有中资行交易员表示，近期内外部都没什么大事，这种区间行情应该会继续，从走势
上也可以感觉大家的看法分歧比较大，这应该也是监管层希望看到的。
    
    中国10月银行结售汇延续顺差格局，且顺差明显扩大至28亿美元，显示出中国跨境资金
流动延续基本平衡；而央行退出对外汇市场的常态化干预之后，结售汇的顺差格局也显示出
外汇市场供求实现了自主平衡，一边倒的市场预期料难再现，而跨境资金流动的平衡格局料
将延续。

    路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上
日微跌0.11%至94.84；SDR篮子指数微跌至95.24，BIS篮子指数微跌至95.67。

    全球汇市方面，美元兑日圆周四自四周低点反弹，股市及美元在过去一周遭逢抛盘之后
，全球市场冒险意愿略微回升。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美       今日           上日        升贬
 元                                                
 即期成交价格<CNY=C      6.6327         6.6298      -0.04%
               FXS>                                
   中间价                6.6286         6.6263      -0.03%
 成交额<CNYSPTVOL=C   259.65亿美元   258.65亿美元      
               FXT>                                
 日内波动幅度(pips)       102         日低6.639    日高6.62
                                                      88
   今年以来升贬幅度                                   4.78%
 2005年汇改以来升贬                                  24.78%
               幅度                                
  一年期美元/人民币             974                        
               掉期                                
                                                   
                                                       
 离岸人民币市场           今日           上日              
   CNH即期               6.6344         6.633              
 一年期NDF<CNY1YNDF      6.782          6.7755             
              OR=>                                 
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.636元
；人民币兑欧元、日圆和英镑
的参考汇率分别为7.8117元、5.8609元和8.7251元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/杨淑祯)

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