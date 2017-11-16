更新版 1-中国国企：未来五年上海地方国企每年计划增量投资8,000亿元

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路透上海11月16日 - 中国上海市国资委主任金兴明周四宣布，未来五年上海地方国有企业每年将计划增量投资8,000亿元人民币左右，重点布局战略性新兴产业等领域；将重点完善开放性市场化合作机制，加快地方国企与央企，以及系统企业间的战略重组。

他在市政府新闻会上指出，未来上海国企的增量资金将主要投向四个领域，战略新兴产业、先进制造业、现代服务业及基础设施和服务。目前相关投资计划正在归拢统计之中，确定下来后将向社会公布。

他指出，下一步将加大国资收益对企业科技创新、转型升级的支持力度，完善“视同利润和单列”政策，以及企业科技成果转化收益分配，科技创新企业产股权有效激励等机制。

同时，进一步提高国资在重点领域的投资能效，优化国企在不同行业的资本结构，推动产融结合，让现代金融更好服务实体经济。 “以功能类和公共服务类企业为重点，打造创新创业、城市更新平台，聚焦产业功能、生态功能、制度创新功能，形成大企业引领支撑、小企业活力迸发，要素完备、开放联动的创新驱动发展的格局。”他表示。

国资委新闻稿并指出，上海的国企改革发展要以重点培养具有全球竞争力的一流企业为目标，要聚焦主业，强化主业导向，实现资源向优势产业、优势企业和优秀企业家集中，让创新成为引领国企发展的第一动力，并加大品牌培育体系建设。

在国资管理方面，上海市将优化国企在不同行业的资本结构，推动产融结合。对国资运营平台依法授权，落实国资增值责任，加大国资配置力度，增强国资运营功能，提高国资运营效率。

据上海市国资委副主任王亚元介绍，推动国企整体上市或核心资产上市是上海国企混合所有制改革的最主要路径。目前，整体上市或核心资产上市企业已占上海竞争类产业集团总数的三分之二。

目前，混合所有制企业占上海国资委直接监管企业的资产总额的86%、营收的88.9%和净利润的93.4%。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良/林高丽)