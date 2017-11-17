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重温稿-台湾货币市场：短率贴紧低档，有银行钱多提前与票券商承作跨月拆款
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2017年11月17日 / 凌晨12点00分 / 1 天前

重温稿-台湾货币市场：短率贴紧低档，有银行钱多提前与票券商承作跨月拆款

3 分钟阅读

    * 短率持续贴紧低档
    * 银行钱多提前与票券商承作跨月拆款
    * 明日将有大行加入跨月拆款资金供给
    * 短票及RP利率大致持稳既有低位区间

     记者 詹静宜
    路透台北11月16日 - 台湾银行间短率周四持续贴紧低位。资金调度人士表示，目前市场资金情势仍旧偏
松，已有民营银行为消化过剩资金提前供给票券商跨月拆款资金，明日承作两周拆款即可跨月，将有大行加入
跨月拆款资金供给行列，料短率将稳在既有低档。  
    
    他们指出，因银行间普遍多钱但缺乏去化管道，有银行以0.37%利率与票券商承作25天期跨月拆款，关注
明日大行跨月拆款利率将引导市场利率，初估大行与票券商跨月拆款利率开在0.37-0.39%。
    
    〞这个月先休养生息一下，迎接12月的挑战。〞一位民营银行资调人员说。
    
    另位公股银行资调人士也称，尽管年底将至，但11月暂看不出资金紧缩因子，短线资金可望维持稳中带松
的态势，短率料续在低档盘整，后续留意外资进一步流向。
           
 本地时间17:37                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.158                     30.150    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,625.04                  10,630.65    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.280%               0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.360%               0.180-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.290-0.360%               0.200-0.360%
     
    **短票利率靠向低位**
    
    短票方面，票券商交易员表示，周四、周五短票量能略增，而银行间买票意愿强劲，且部分寿险资金也转
进短票，带动短票利率交投靠向区间低位。
    
    他们并称，由于近期国际板债券发行减少，使寿险端资金较显充沛，部分转进短票市场，让资金情势更显
宽裕，料短票利率可望持于当前低位水准。
    
     〞寿险的钱这几天来得比较多，暂时PARKING(停泊)在这边。〞一大型票券商交易员说。 
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%，交投向区间低位靠拢；月内
短票利率则持平上日，主要落在0.35-0.36%。 
         
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.372%，区间在0.30-0.45%，成交142.94亿台币
；前日加权平均利率在0.376%，区间在0.37-0.39%，成交48.85亿台币。
    
    台湾央行周四发行2,872亿台币定存单，发行余额增2亿台币。周五定存单到期3,599亿。
    
    拆款中心资料显示，周四银行超额准备273亿台币，累计超额准备1,872亿台币、加计前期1%的超额
准备3,237亿台币。   
        
    
    **RP利率持稳低档**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员表示，在市场资金情势宽裕下，今日交割鸿海90
亿台币公司债，完全无碍于市场资金调度，短线RP利率料将续处既有低档。
   
    他们并称，券商间资金缺口不大，RP成交以到期续作为主，现在不仅银行端多钱，连寿险端资金也偏多，
部分流入货币型基金，让资金外溢到投信端，带动RP利率仍持于低档整理。
    
    〞资金调得很顺，要资金都很好找，都很快平了。〞一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平于上日水准，10天期内公债RP利率主要在0.30-0.31%；
公司债RP利率则在0.40-0.41%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致同于上日，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上公债RP利率
区间在0.26-0.28%，跨月在0.27-0.31%；一周以上公司债RP利率主要成交在0.29-0.30%，跨月则在0.30-0.32%
。(完)

 (审校 杨淑祯)

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