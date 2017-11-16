更新版 1-《全球汇市》美元持稳，因美国众议院通过税改议案

* 美国众议院通过其税改议案 * 瑞士央行理事称央行未准备将货币政策正常化 (新增文末报价表格) 路透纽约11月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四上涨，从上日触及的逾三周低位反弹，此前美国众议院 通过众院版本的税改议案。 美元指数 升0.13%，至93.933。 美国众议院周四通过了一整套影响企业，个人和家庭的减税议案，令共和党和总统特朗普朝这一代人的最 大税改计划踏出重要的一步。 “这份税改计划并非定局，但也算通过了众议院的最低障碍，”Performance Trust Capital Partners交 易部门董事Brian Battle表示。 “更高的障碍是让参议院通过。如果可能的话，要让参众两院的税改版本达成一致才将是真正挑战，”他 说。 美元指数受金融市场风险人气总体改善提振。该指数周三触及10月20日来最低93.813。 “美元的一些卖压似乎有所减退。全球金融市场的负面人气略为改善，”Commonwealth Foreign Exchang e首席市场分析师Omer Esiner表示。 投资者周四暂返全球股市，趁低吸纳。 “欧元的涨势失去部份动能，”Esiner说。 欧元本周急升，此前数据显示德国第三季经济增长加速，但在周三美国基础通胀强劲的数据公布后，欧元 回吐部份涨幅。 “在所有条件都相同的情况下，本周的消息没有改变美联储在可见将来在货币政策正常化的进度上将远超 欧洲央行的前景，”Esiner说。 “美联储货币政策前景应该继续令美元的回落相对短暂。” 欧元兑美元跌0.23%，至1.1764美元。 加元兑美元上涨，因数据显示9月加拿大制造业销售意外增长，抵销油价下跌带来的压力。 美元兑瑞郎上涨0.55%，此前瑞士央行暗示将维持超宽松货币政策。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1769 1.1791 -0.19 +11.95 1.0513 美元/日圆 113.05 112.86 +0.17 -3.27 116.87 欧元/日圆 133.04 133.08 -0.03 +8.04 123.14 美元/瑞郎 0.9939 0.9881 +0.59 -2.35 1.0178 英镑/美元 1.3193 1.3168 +0.19 +6.95 1.2336 美元/加元 1.2755 1.2761 -0.05 -5.03 1.3430 美元/离岸人民币 6.6324 6.6318 +0.01 -4.88 6.9726 澳元/美元 0.7587 0.7587 +0.00 +5.16 0.7215 欧元/瑞郎 1.1699 1.1653 +0.39 +9.16 1.0717 欧元/英镑 0.8919 0.8950 -0.35 +4.71 0.8518 新西兰元/美元 0.6849 0.6876 -0.39 -1.33 0.6941 美元/挪威克朗 8.2064 8.2410 -0.42 -4.99 8.6370 欧元/挪威克朗 9.6613 9.7182 -0.59 +6.33 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3991 8.4278 -0.34 -7.78 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.8888 9.9383 -0.50 +3.22 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)