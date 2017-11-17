重发-****欧洲经济指标预测--11月17日-11月24日****

(重发以调整格式) 以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月13日当周 11月17日(五) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 -- 盈余296 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余333 11月20日当周 11月20日(一) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.3% (较上年同期) +2.7% +3.1% 11月21日(二) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 -- 顺差29.18 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 10月 -- 53.26 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 112.05 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 -- 负2 11月22日(三) 1500 欧元区消费者信心指数 11月初值 负0.5 负1.0 11月23日(四) 0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季，经季调) 第三季 +0.8% +0.6% (较上年同期，未经季调) -- +1.0% 0745 法国企业景气指数 11月 -- 111 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 56.1 服务业PMI -- 57.3 综合PMI -- 57.4 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 60.4 60.6 服务业PMI -- 54.7 综合PMI 56.6 56.6 0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差35.4 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 58.4 58.5 服务业PMI 55.1 55.0 综合PMI 55.9 56.0 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.5% 英国企业投资(较前季) 第三季初值 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.5% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 -- 负36 11月24日(五) 0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- +2.8% 0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 116.6 116.7 现况指数 124.8 124.8 预期指数 108.7 109.1 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 9月 -- +8.7% (未经季节调整，较上年同期) -- +12.2% 工业销售(经季节调整，较前月) -- +2.0% (经工作日调整，较上年同期) -- +3.4% 0930 英国UK FINANCE抵押贷款批准件数(千件) 10月 -- 41.584 (完) (整理 王兴亚；审校 张荻)