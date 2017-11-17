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重发-****欧洲经济指标预测--11月17日-11月24日****
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2017年11月17日 / 凌晨12点30分 / 1 天前

重发-****欧洲经济指标预测--11月17日-11月24日****

3 分钟阅读

 (重发以调整格式)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段     预估值        前值

    11月13日当周
    
    11月17日(五)
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)           9月         --       盈余296
               经季节调整经常帐(亿欧元)                         --       盈余333
    
    11月20日当周
    
    11月20日(一)
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)           10月         --         +0.3%
                            (较上年同期)                      +2.7%        +3.1%
    
    11月21日(二)
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                      10月         --     顺差29.18
    0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)          10月         --         53.26
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                    --        112.05
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值           11月         --           负2
    
    11月22日(三)
    1500 欧元区消费者信心指数                  11月初值       负0.5        负1.0
    
    11月23日(四)
    0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季，经季调)    第三季      +0.8%        +0.6%
                          (较上年同期，未经季调)                --         +1.0%
    0745 法国企业景气指数                          11月         --           111
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)   11月初值         --          56.1
                   服务业PMI                                    --          57.3
                   综合PMI                                      --          57.4
    0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)   11月初值        60.4         60.6
                   服务业PMI                                    --          54.7
                   综合PMI                                     56.6         56.6
    0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元)        10月         --      顺差35.4
    0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值        58.4         58.5
                     服务业PMI                                 55.1         55.0
                     综合PMI                                   55.9         56.0
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)     第三季修正值         --         +0.4%
                          (较上年同期)                          --         +1.5%
         英国企业投资(较前季)                第三季初值         --         +0.5%
                 (较上年同期)                                   --         +2.5%
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值             11月         --          负36
    
    11月24日(五)
    0815 瑞士工业订单(较上年同期)                第三季         --         +2.8%
    0900 德国Ifo企业景气判断指数                   11月       116.6        116.7
                    现况指数                                  124.8        124.8
                    预期指数                                  108.7        109.1
    0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月)         9月         --         +8.7%
                       (未经季节调整，较上年同期)               --        +12.2%
               工业销售(经季节调整，较前月)                     --         +2.0%
                       (经工作日调整，较上年同期)               --         +3.4%
    0930 英国UK FINANCE抵押贷款批准件数(千件)      10月         --        41.584
    (完) (整理 王兴亚；审校 张荻)

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