更正-《全球汇市》美元走软，报导称调查人员要求特朗普竞选团队交出文件

(更正：因译文有误，内文第二段改为“包含特定关键词的俄罗斯相关文件”，非“包含特殊俄语关键词的文件”)

* 特别检察官穆勒团队10月曾传唤特朗普竞选团队要求其交出相关文件--报导

* 美元下滑，隔夜因风险偏好改善而上涨

路透东京11月17日 - 美元周五下滑，此前华尔街日报报导称，俄罗斯是否干涉2016年美国总统大选的相关调查人员已传唤总统特朗普的竞选团队，要求其交出相关文件。

据报导，特别检察官穆勒(Robert Mueller)的调查团队上月发出传票，要求十几名官员交出包含特定关键词的俄罗斯相关文件。

美元指数跌0.35%报93.593。

美元指数隔夜小升，脱离周三触及的四周低点93.402。美国股市周四收盘大幅上涨，带动长期美债收益率跳涨4个基点，支撑美元。

“市场得知华尔街日报的报导后，美元卖盘加剧，”东京大和证券外汇分析师Yukio Ishizuki称。

“机构投资者的美元买需显得十分强劲，但投机客卖盘似乎更胜一筹。随着市场参与者企图在感恩节(11月23日)之前调节仓位，我们可能会见到震荡走势。”

美元兑日圆下跌约0.6%，至112.405日圆，为10月19日以来最低。

美元兑日圆隔夜从本周中段所及一个月低点112.470反弹。由于投资者信心下降导致全球股市涨势暂歇，并提振了日圆，美元兑日圆本周中段触及低位。

“虽然股市反弹止住了美债收益率近来的跌势，但焦点仍在美国税改计划上，”IG Securities驻东京的资深汇市策略师Junichi Ishikawa说。

“在还不确定税改计划能否在今年通过的时候，收益率不会进一步上涨太多。在这种情况下，美元/日圆可能测试114.00阻力，但缺乏持续上涨的动力。”

美国众议院周四通过了总统特朗普所寻求的全面减税方案。如今要轮到美国参议院讨论税改案，共和党在参议院的多数优势稍弱。参议院料将不会有决定性的行动，直到下周的感恩节假期过后。

欧元兑美元涨0.35%至1.1814美元，收复隔夜失地。

欧元本周料上涨1.2%。周三的数据显示德国经济第三季度强劲增长后，欧元一度升至一个月高点1.1862美元。

英镑延续涨势，隔夜受到支撑，因欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)提出的英国退欧谈判计划被视为温和利好。

英镑兑美元涨0.35%至1.3238美元，进一步远离周一触及的本周低点1.3063美元。

澳元兑美元升0.15%，报0.7598美元。本周澳元或将下跌1%，周内一度跌至近五个月低点0.7567美元，受大宗商品价格下跌和国内数据低迷拖累。

纽约 当日 今年来 2016年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1818 1.1769 +0.42 +12.41 1.0513

美元/日圆 112.44 113.05 -0.54 -3.79 116.87

欧元/日圆 132.88 133.04 -0.12 +7.91 123.14

美元/瑞郎 0.9907 0.9939 -0.32 -2.66 1.0178

英镑/美元 1.3240 1.3193 +0.36 +7.33 1.2336

美元/加元 1.2717 1.2755 -0.30 -5.31 1.3430

美元/离岸人民币 6.6264 6.6324 -0.09 -4.97 6.9726

澳元/美元 0.7601 0.7587 +0.18 +5.35 0.7215

新西兰元/美元 0.6877 0.6849 +0.41 -0.92 0.6941

澳元/日圆 85.480 85.780 -0.35 +1.38 84.320

新西兰元/日圆 77.340 77.440 -0.13 -4.72 81.170

英镑/日圆 148.87 149.14 -0.18 +3.37 144.02

澳元/新西兰元 1.1050 1.1073 -0.21 +6.42 1.0383

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)