《路透晚报》--11月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国国企：继续推进战略性重组，国企改革不能停也不会停--国资委主任

中国国务院国资委主任肖亚庆表示，国有企业改革不能停，也不会停下来；在企业战略性重组方面，将继续推进国企战略性重组，聚焦发展实体经济，通过横向联合、纵向整合和专业化重组，使企业更加突出主业、做强主业，提高国企核心竞争力。

--中国经济：市场准入、政策不确定性等影响德企对华投资意愿--德驻华大使

德国驻华大使柯慕贤（Michael Clauss）称，中德双边贸易额依然保持增长，今年上半年中德双边投资也在增加，但德国企业对扩大在华投资的意愿有所降低，中国市场准入、网络安全、企业党组要求，以及法律和政策的不确定性，成为德国在华企业的重要关切。

--中欧贸易：欧盟反倾销调查新方法缺乏世贸组织规则依据--中国商务部

欧洲议会周四通过欧盟反倾销调查新方法修正案，引入“市场严重扭曲”的概念和标准，并考虑环境和社会倾销的影响，对此，中国商务部新闻发言人表示，，欧盟反倾销调查新方法缺乏世贸组织规则依据，增加了法律适用的不确定性，将对世贸组织反倾销法律体系造成严重破坏。

--中国钢铁：2018年将严防“地条钢”死灰复燃，严禁新增钢铁产能--工信部

中国工业和信息化部最新表示，2018年将推进钢铁去产能各项工作，建立健全市场化、法治化取缔“地条钢”长效机制，严防“地条钢”死灰复燃，并督促各地做好产能置换工作，严禁新增钢铁产能。

【金融】

--全球金融：菲律宾同中国银行签署2亿美元熊猫债承销协议

菲律宾称，已与中国银行签署协议，后者将承销菲律宾计划发行的价值2亿美元的人民币计价熊猫债券。

--中国金融：九家企业入选全球金融科技百强，蚂蚁金服和众安名列前二

国际知名金融科技投资公司H2 Ventures与国际会计与咨询机构毕马威最新报告显示，今年有九家中国企业名列全球金融科技百强公司，蚂蚁金服、众安保险和趣店三家中国公司包揽今年前三名。

--新闻稿：中国进一步开放金融业，保险公司获利机会最大--标普

标普全球评级表示，中国决定放宽外资金融机构持股比例限制，此举给寿险公司和非银金融机构带来的获利机会最大。如果中国放松监管的行为能够及时推进，外资对保险公司、基金公司和证券公司的投入和兴趣可能会更高。

【固定收益】

--《分析》中国央行单周净投放创10个月新高，对冲缴税兼顾防金融风险

中国央行公开市场本周转为净投放，以逆回购口径及全口径（考虑MLF）计算规模均创近10个月新高。除了对冲缴税高峰期影响外，央行以近期罕见的力度投放，亦可能与周初债市大跌密切相关，通过维稳资金面以防范金融风险加剧。

分析人士指出，在短期快速反弹过后，目前债市恐慌情绪暂时退去，央行维稳已现成效；而中长期看金融去杠杆仍任重道远，经济基本面尽管虽有小幅调整压力，但在有进一步走弱趋势前，中性货币政策依旧没有调整的必要性。

--中国货币市场：缴税影响消退七天内资金转松，逾千亿国库现金投放亦助益

随着缴税影响逐渐消退，中国银行间市场资金面周五亦改善，主要回购利率下行明显，七天以内资金供给充沛。交易员表示，缴税扰动过后，虽然央行公开市场顺势转为单日小幅净回笼，但逾千亿元国库现金投放驰援，助推场内流动性继续向好。

--中国债市动态：现券期货均稳步整理，50年国债招标结果逊预期但影响暂不大

中国银行间债市早盘表现较为平静，主要现券稳步整理，金融交易所国债期货主力合约也一涨一跌变化不大。新债市场上，财政部上午招标的50年期国债利率明显低于预期，只是二级市场该期限债罕有交投，目前看来影响不明显。

--中国票据市场：转贴利率随资金价格走升，年底前料易涨难跌

中国票据市场转贴利率本周震荡走升，因年末渐行渐近，跨年资金价格开始呈现逐步抬升势头。不过有规模富余的银行也多倾向于用票据填补，整体来看收票力量并不弱。

--新债招标：中国50年国债利率4.37%，三个月贴现国债3.7644%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标发行的50年期固息国债，中标利率为4.37%，明显低于此前市场预测均值4.46%；同时招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.7644%。

--中国债市：财政部98天期国库现金定存中标利率4.60%--业内人士

业内人士透露，中国财政部与央行稍早进行的1,200亿元人民 币98天期国库现金定期存款招标，中标利率为4.60%，较上次(10月16日)的三个月期（91天 期）利率高18个基点(bp)。

--台湾新债：裕隆将发行100亿台币无担保公司债，其中五年期利率1.04%--文件

根据路透取得文件显示，台湾裕隆汽车将发行100 亿台币无担保普通公司债，五年期、七年期发行利率分别定在1.04%、1.17%，大致符合市场 预期，发行金额各为70亿台币、30亿台币。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元小幅波动中略升，美指弱势继续提供支撑

人民币兑美元即期早盘小升，中间价则小跌，但整体波动幅度都较小。交易员指出，早盘美元指数快速下探并靠近本周低点，但人民币反应明显迟钝，月中实需购汇明显压制人民币多头表现；由于短期缺乏关键事件，人民币料难摆脱区间波动走势。

--人民币汇率：10月人民币实际与名义有效汇率现三连升，但升幅收窄--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，10月人民币实际和名义有效汇率连三月双双上升，但升幅较上月明显收窄，其中人民币实际有效汇率指数升0.17%至121.36，创8个月新高，上月修正后为升1.32%。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线持稳，因流动性稳定且供求基本平衡

中国境内美元/人民币掉期曲线CNHFWD=本周继续持稳。交易员称，本周仍有企业远期购汇，且人民币流动性不宽裕也对掉期价格形成支撑；而掉期长端大行时不时有卖压存在，供求基本平衡，一年期掉期CNY1Y=CFXS继续保持平稳。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.7

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.15%至94.7；SDR篮子指数微升至95.28，BIS篮子指数微跌至95.54。

--台湾汇市：10月台币实质有效汇率指数106.82，结束连四月跌势--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，10月台币实质有效汇率指 数为106.82，结束先前连续四个月跌势，但仍低于韩元的110.54。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连四日收低周跌幅逾三个月最大，茅台等白酒股领跌

中国股市沪综指周五连四日收低，本周并创逾三个月最大单周跌幅。分析师指出，贵州茅台主动刊登风险提示，令该第一高价股的获利抛压浮现，带动整个白酒板块下挫，中小市值股走势亦偏弱；所幸保险银行等金融类股护盘，才令大盘调整之势相对温和。

--中国个股：贵州茅台提示股价风险，称过高目标价及估值不代表公司态度

最近一个月涨幅近三成的中国A股第一高价股--贵州茅台周五公告提示股价风险称，最近市场上的一些讨论和观点，尤其是关于其过高的目标股价及估值均不代表公司态度，希望广大投资者和消费者理性看待，审慎决策。该股今日收跌4%。

--《路透峰会》全球基金经理对中国看法不一，但普遍看好新兴市场

由于公司治理和政策等方面存在问题，中国不在全球一些大型基金管理公司的投资范围，而对于其他基金公司来说，这个全球第二大经济体的科技进步提供了无与伦比的机会。

--《台湾金融市场一周展望》台股牛熊对决震幅加大，汇市关注外资动向

台股指数周五止跌收复10,700点大关，且守稳季线；展望下周，分析师表示，大盘虽处于相对高点，外资操作亦偏保守；惟全球景气持续往上、资金充沛，且上市柜公司财报亮丽，台股目前可谓是〞牛熊共同体〞，短线在牛熊对决之下将使震幅加大，但不致大幅修正。

--《分析》香港IPO市场活跃挑战纽约龙头地位，中企上市地选择或改变平衡

香港成为比纽约更热络的IPO市场，这种情况并不常见，但近期的一些交易以及大型中资科技企业可望陆续来港上市，表明这两大IPO交易中心之间的天平出现一些改变。

--路透专访：中国吉艾科技聚焦企业破产重整，实现不良资产处置差异化竞争

中国经济下行周期带来的不良资产处置市场第二轮盛宴，在过去几年不断吸引各类投资者入场，繁荣与泡沫共生。吉艾科技作为最早一批涉足不良资产处置领域的A股上市公司之一，尽管油田服务主业处于行业整体低迷期，但处置问题资产这笔周期性“生意”正在实质性改变公司业绩。

--中国基金：安联合组中国奥特莱斯基金，初始募集目标7.5亿美元

德国保险巨头--安联宣布，其与TH Real Estate共同推出ERES亚太基金II-中国奥特莱斯，专注投资于中国的名牌折扣商场，基金初始募集目标7.5亿美元。

--香港个股：辉山乳业内地附属净负债或逾百亿人民币，拟进入临时清盘

停牌近八个月的中国辉山乳业公告称，经考虑其内地附属公司的综合财务状况，已指示公司的开曼法律顾问拟备相关文件，以使公司进入临时清盘，过程将尽可能考虑所有可供公司选择的方案以保全集团的资产。

--中国企业：俄油董事会批准与中国华信的2018年供油协议--消息人士

一位熟悉情况的中方消息人士称，俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)的董事会已批准与中国华信能源有限公司(简称“中国华信”)的2018年度供应协议，将向后者供应约1,200万吨原油。

--广州车展：丰田汽车考虑在中国销售本土开发的电动汽车--高管

丰田汽车表示，将考虑在中国销售本地设计和生产的纯电动汽车，该公司将要扩充电动汽车车款，遵守中国即将实施的新能源汽车生产和销售配额。

--广州车展：通用汽车旗下品牌凯迪拉克预计，今年在华销量将跳增60%

通用汽车旗下品牌凯迪拉克(Cadillac)的中国业务负责人Andreas Schaaf称，受年轻消费者的强劲需求推动，2017年凯迪拉克在华销量有望激增60%，高于年初时的预测。

--日本个股：日产汽车旗下英菲尼迪明年将在中国生产新款SUV

日本日产汽车旗下高端品牌英菲尼迪(Infiniti)明年将在中国开始生产一款新的跨界运动型车(运动休旅车，SUV)，使用大连工厂现有的产能。(完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)