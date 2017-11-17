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更正-国际油市：油价料将录得六周内首次周线下跌，受供应过剩忧虑打压
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2017年11月17日 / 早上6点45分 / 更新于 17 小时前

更正-国际油市：油价料将录得六周内首次周线下跌，受供应过剩忧虑打压

1 分钟阅读

(更正：译文第五段有误，改为“11月30日”，非“10月30日”。)

路透新加坡11月17日 - 国际指标油价近期下跌后在周五涨跌互见，但料将录得六周来首次周线下跌，受累于美国供应飙升、以及有关俄罗斯是否支持持续减产的质疑。

0616 GMT，指标布兰特原油期货跌0.13美元，报每桶61.23美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.18美元，报每桶55.32美元。交易员称美国原油出口强劲提振了WTI。

不过原油价格本周料将下跌2-4%，因忧心美国产出及库存增加；两大指标原油价格在上周触及2015年高点。

“俄罗斯支持在11月30日石油输出国组织(OPEC)会议正式展延减产，这看来令人存疑，就算仅只是延后至2018年第一季做出决定，”美国投资银行Jefferies表示。”

原油市场过去几个月受到石油输出国组织(OPEC)和部分非OPEC国家联合减产的支撑。

这带动布兰特原油价格自6月以来上涨近40%。

“部分OPEC和非OPEC国家的联合减产协议导致库存减少，并带动油价反弹，”荷兰银行称。

“我们预计油价在2018年期间将继续朝每桶75美元上升，”荷兰银行称。

减产协议将在2018年3月期满，但OPEC将在11月30日开会讨论政策。

多位分析师称，为了减少供应过剩，有必要对产出做更多限制。

“问题仍在于库存高于五年均值，”澳洲Rivkin Securities投资分析师William O‘Loughlin表示。

沙特能源部长法力赫周四表示，“我们需要认识到，在3月底前库存水平还不会达到我们期望的五年均值，这意味着应延长减产。”

OPEC收紧供应的主要障碍是美国。本月美国原油产量触及965万桶/日的纪录高点，较2016年年中的低点上升近15%。(完)

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