更新版 1-台湾货币市场：短率盘旋低档，大行对票券跨月拆款利率靠向预期区间低位

* 短率仍旧盘旋低档 * 下周料延续宽松态势 * 短票及RP利率续持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北11月17日 - 台湾银行间短率周五仍续盘旋低档。资金调度人士表示，由于银行间资金余裕甚多 ，带动今日大行对票券商开出跨月拆款短率靠向市场预期区间低位，让资金需求方乐开怀，下周料延续本周宽 松态势，短率有望维持在既有低档区间。 他们指出，由于一大行今起与票券商及小型银行承作两周跨月拆款利率各落在0.37-0.38%、0.30-0.32%， 其他大型银行也纷纷跟进，以去化手边过剩资金，下周一起承作两周拆款即可跨旬料将有更多银行加入跨月拆 款资金供给行列。 〞老大哥(指大行)开在哪里，我们就紧紧跟着。〞一位拆出方银行资调人员说。 另位大型票券商资调人士也称，连大行都开出0.37%的两周跨月拆款利率，显示本月资金情势宽松依旧， 缓和市场对月底资金紧缩的疑虑，另有大行对票券商开出0.39%的跨月拆款利率则乏人问津，后续观察该行是 否调降跨月拆款利率水准。 本地时间17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.101 30.158 台湾加权股价指数<.TWII 10,701.64 10,625.04 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.280% 0.176-0.280% --一周拆款利率区间 0.190-0.360% 0.185-0.360% --两周拆款利率区间 0.260-0.380% 0.290-0.360% **短票利率靠向低位** 短票方面，票券商交易员表示，周五发票量例行性偏多，除了银行端钱多外，寿险端资金也继续流入，毕 竟年底保费收入较多，使短票持续供不应求，利率仍续靠向区间低位。 他们并称，现在票券商资金调度策略各有不同，部分倾向先调降短票部位，跨月资金调度仍以短票为主， 部分则因跨月拆款利率与跨月短票利率相仿，跨月资金调度改以拆款为主。 〞早上真的被大家追着要票。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%，交投向区间低位靠拢；月内 短票利率则持平上日，主要落在0.35-0.36%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%，区间在0.37-0.39%，成交88.25亿台币 ；前日加权平均利率在0.372%，区间在0.30-0.45%，成交142.94亿台币。 台湾央行周五发行3,279.5亿台币定存单，发行余额减319.5亿台币。 下周到期定存单金额共1兆3,053亿台币，分别为：周一1,312亿、周二885.50亿、周三831亿台币、周四7, 149.50亿及周五2,875亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备328亿台币，累计至周日超额准备2,877亿台币、加计前期1% 的超额准备4,243亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员表示，目前资金情势平稳偏松，投信、银行及寿险端皆有找 券需求，RP利率维持在既有低档水准，预期11月RP利率不会出现太大变动，要等到12月中旬过后资金才会比较 紧缩。 他们并称，由于银行间资金水位偏高，多想拉长RP承作天期，有银行甚至以0.31%的利率承作跨新历年公 债RP，凸显银行资金满手的状况，急寻有效资金去化管道。 〞都是客户主动要做跨月的，有的利率跟月内一样。〞一大型证券商交易员说。 下周主要债券交割因子包括周一玉山银行将发行1.35亿美元无担保一般顺位金融债券、周五国泰世华银行 发行3亿美元无担保一般顺位金融债券及财政部发行106/11期30年期公债金额暂订250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平于上日水准，10天期内公债RP利率主要在0.30-0.31%， 跨月天期利率则在0.31-0.32%；公司债RP利率落在0.40-0.41%，跨月天期利率则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致同于上日，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上公债RP利率 区间在0.26-0.28%，跨月在0.27-0.31%；一周以上公司债RP利率主要成交在0.29-0.30%，跨月则在0.30-0.32% 。(完) (审校 杨淑祯)