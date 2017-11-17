FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-中国汇市：人民币兑美元午后转为收跌，美指弱势不敌购汇旺盛
频道
专题
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
路透精英汇
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
深度分析
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
国际财经
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月17日 / 上午9点00分 / 更新于 20 小时前

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元午后转为收跌，美指弱势不敌购汇旺盛

3 分钟阅读

    * 人民币午后转为收跌，中间价小升
    * 美指调整遭遇实需购汇，人民币有效波幅不大
    * 市场缺乏关键事件，人民币料难摆脱区间
    * 人民币汇率指数跌至一个月低点

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京11月17日 - 人民币兑美元即期周五先涨后跌，午后转为收低
，中间价则小升。交易员指出，早盘美元指数快速下探并靠近本周低点，但人民币反应明显
迟钝；午后实需购汇继续压制人民币多头，致人民币走疲。由于短期缺乏关键事件，人民币
料难摆脱区间波动走势。
    
    他们并表示，人民币兑美元相对平稳，而美指弱势也不断拉低人民币汇率指数，周五人
民币汇率指数八连跌至一个月低点。而临近年底，机构自营大都已完成或接近完成年度任务
，交投兴趣并不浓，市场主要由客盘主导，实际有效波幅并不大。

    面对近期横向波动走势，“大概是年底行情，（人民币汇率表现）和植物人差不多，”
一中资行交易员调侃称。
    
    亦有外资行交易员表示，临近年底自营交易没那多了，如果汇价到了6.65可能才会触发
美元卖盘，目前的位置没有方向。预计月中购汇结束后，人民币可能跟随美元指数扩大波幅
。

    路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上
日微跌0.15%至94.7；SDR篮子指数微升至95.28，BIS篮子指数微跌至95.54。

    全球汇市方面，美元周五下滑，此前华尔街日报报导称，俄罗斯是否干涉2016年美国总
统大选的相关调查人员已传唤总统特朗普的竞选团队，要求其交出相关文件。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日           上日         升贬
 元                                                
 即期成交价格<CNY=C     6.6353         6.6327       -0.04%
               FXS>                                
   中间价               6.6277         6.6286       0.01%
 成交额<CNYSPTVOL=C  256.26亿美元   264.05亿美元       
               FXT>                                
 日内波动幅度(pips)       126        日低6.6359    日高6.62
                                                      33
   今年以来升贬幅度                                   4.74%
 2005年汇改以来升贬                                  24.73%
               幅度                                
  一年期美元/人民币            978                         
               掉期                                
                                                   
                                                       
 离岸人民币市场          今日           上日               
   CNH即期               6.641         6.6329              
 一年期NDF<CNY1YNDF      6.789         6.7757              
              OR=>                                 
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6339
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8205元、5.8927元和8.785元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below