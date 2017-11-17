更新版 1-中国汇市：人民币兑美元午后转为收跌，美指弱势不敌购汇旺盛

* 人民币午后转为收跌，中间价小升 * 美指调整遭遇实需购汇，人民币有效波幅不大 * 市场缺乏关键事件，人民币料难摆脱区间 * 人民币汇率指数跌至一个月低点 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京11月17日 - 人民币兑美元即期周五先涨后跌，午后转为收低 ，中间价则小升。交易员指出，早盘美元指数快速下探并靠近本周低点，但人民币反应明显 迟钝；午后实需购汇继续压制人民币多头，致人民币走疲。由于短期缺乏关键事件，人民币 料难摆脱区间波动走势。 他们并表示，人民币兑美元相对平稳，而美指弱势也不断拉低人民币汇率指数，周五人 民币汇率指数八连跌至一个月低点。而临近年底，机构自营大都已完成或接近完成年度任务 ，交投兴趣并不浓，市场主要由客盘主导，实际有效波幅并不大。 面对近期横向波动走势，“大概是年底行情，（人民币汇率表现）和植物人差不多，” 一中资行交易员调侃称。 亦有外资行交易员表示，临近年底自营交易没那多了，如果汇价到了6.65可能才会触发 美元卖盘，目前的位置没有方向。预计月中购汇结束后，人民币可能跟随美元指数扩大波幅 。 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上 日微跌0.15%至94.7；SDR篮子指数微升至95.28，BIS篮子指数微跌至95.54。 全球汇市方面，美元周五下滑，此前华尔街日报报导称，俄罗斯是否干涉2016年美国总 统大选的相关调查人员已传唤总统特朗普的竞选团队，要求其交出相关文件。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6353 6.6327 -0.04% FXS> 中间价 6.6277 6.6286 0.01% 成交额<CNYSPTVOL=C 256.26亿美元 264.05亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 126 日低6.6359 日高6.62 33 今年以来升贬幅度 4.74% 2005年汇改以来升贬 24.73% 幅度 一年期美元/人民币 978 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.641 6.6329 一年期NDF<CNY1YNDF 6.789 6.7757 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6339 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.8205元、5.8927元和8.785元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)