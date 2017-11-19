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重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因担忧美国税改前景和通俄门调查报导
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2017年11月19日 / 晚上11点04分 / 1 天前

重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因担忧美国税改前景和通俄门调查报导

3 分钟阅读

    * 美元承压，因报导称特朗普竞选团队收到传票
    * 美国公债收益率下跌，日圆兑美元攀升

    路透纽约11月17日 - 美元兑一篮子其他主要货币周五下跌，因美国公债收益率下滑，
投资者仍怀疑美国共和党通过税改议案的努力是否能获得成功。上任一年来，特朗普政府的
各项政策提案均在国会折戟沉沙。
    
    美元指数      下跌0.31%，至93.645。本周周线下跌0.8%。
    
    欧元兑美元      上涨0.23%，至1.1796美元。美元兑日圆跌0.82%。
        
    “美元全线下跌，尤其是兑日圆，兑多数主要新兴市场货币也下滑，”Brown Brothers
 Harriman新兴市场货币策略师Win Thin说。
    
    “我认为，美元下跌部份原因是收益率下降，”他说。
    
    美国公债收益率周五下跌，和美国股市一起走低，因投资者评估共和党税改计划的命运
。
        
    美国共和党议员周四朝实施1980年代以来美国最大规模的税改迈出了重要一步，众议院
通过了一项全面减税方案，参议院财务委员会在起草资深议员和总统特朗普寻求的参院版税
改议案方面也取得进展。
    
    众议院版本的税改议案获众议院全体投票通过后，被送交参议院辩论。参议院财务委员
会周四晚结束了讨论，批准了参议院版的税改议案。这份议案已经在共和党内部遭遇到一定
的阻力。
        
    参议院全体议员投票预计将在下周感恩节后进行。
        
    “市场意识到税改议案通过的难度要比原先预想的大一些，”Thin说。
    周四美元承压的另一原因是，有报导称，特别检察官穆勒领导的“通俄门”调查团队，
已向总统特朗普的竞选团队发出传票，要求其交出相关文件。
    
    “毋庸置疑，这将打击特朗普政府通过税改议案，并落实其它任何将支持经济增长的财
政改革举措的能力，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略师Karl Schamotta
说。
    
    周五公布的数据显示，10月美国房屋开工跳升至一年高位。数据公布后，美元短暂上涨
，但未能保持涨势。
    
    澳元和新西兰元兑美元本周周线均大幅下跌，因这些货币与美元的收益率差缩窄至逾17
年来最低，降低它们在利差交易中的吸引力。
        
    澳元兑美元跌0.29%，新西兰元兑美元跌0.54%。
    
                                  今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1793   1.1769   +0.20  +12.18   1.0513
    美元/日圆                   112.07   113.05   -0.87   -4.11   116.87
    欧元/日圆                   132.23   133.04   -0.61   +7.38   123.14
    美元/瑞郎                   0.9884   0.9939   -0.55   -2.89   1.0178
    英镑/美元                   1.3211   1.3193   +0.14   +7.09   1.2336
    美元/加元                   1.2761   1.2755   +0.05   -4.98   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6362   6.6324   +0.06   -4.82   6.9726
    澳元/美元                   0.7565   0.7587   -0.29   +4.85   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1658   1.1699   -0.35   +8.78   1.0717
    欧元/英镑                   0.8920   0.8919   +0.01   +4.72   0.8518
    新西兰元/美元               0.6816   0.6849   -0.48   -1.80   0.6941
    美元/挪威克朗               8.2370   8.2064   +0.37   -4.63   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.7160   9.6613   +0.57   +6.94   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.4237   8.3991   +0.29   -7.51   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.9314   9.8888   +0.43   +3.67   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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