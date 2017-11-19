重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因担忧美国税改前景和通俄门调查报导

* 美元承压，因报导称特朗普竞选团队收到传票 * 美国公债收益率下跌，日圆兑美元攀升 路透纽约11月17日 - 美元兑一篮子其他主要货币周五下跌，因美国公债收益率下滑， 投资者仍怀疑美国共和党通过税改议案的努力是否能获得成功。上任一年来，特朗普政府的 各项政策提案均在国会折戟沉沙。 美元指数 下跌0.31%，至93.645。本周周线下跌0.8%。 欧元兑美元 上涨0.23%，至1.1796美元。美元兑日圆跌0.82%。 “美元全线下跌，尤其是兑日圆，兑多数主要新兴市场货币也下滑，”Brown Brothers Harriman新兴市场货币策略师Win Thin说。 “我认为，美元下跌部份原因是收益率下降，”他说。 美国公债收益率周五下跌，和美国股市一起走低，因投资者评估共和党税改计划的命运 。 美国共和党议员周四朝实施1980年代以来美国最大规模的税改迈出了重要一步，众议院 通过了一项全面减税方案，参议院财务委员会在起草资深议员和总统特朗普寻求的参院版税 改议案方面也取得进展。 众议院版本的税改议案获众议院全体投票通过后，被送交参议院辩论。参议院财务委员 会周四晚结束了讨论，批准了参议院版的税改议案。这份议案已经在共和党内部遭遇到一定 的阻力。 参议院全体议员投票预计将在下周感恩节后进行。 “市场意识到税改议案通过的难度要比原先预想的大一些，”Thin说。 周四美元承压的另一原因是，有报导称，特别检察官穆勒领导的“通俄门”调查团队， 已向总统特朗普的竞选团队发出传票，要求其交出相关文件。 “毋庸置疑，这将打击特朗普政府通过税改议案，并落实其它任何将支持经济增长的财 政改革举措的能力，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略师Karl Schamotta 说。 周五公布的数据显示，10月美国房屋开工跳升至一年高位。数据公布后，美元短暂上涨 ，但未能保持涨势。 澳元和新西兰元兑美元本周周线均大幅下跌，因这些货币与美元的收益率差缩窄至逾17 年来最低，降低它们在利差交易中的吸引力。 澳元兑美元跌0.29%，新西兰元兑美元跌0.54%。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1793 1.1769 +0.20 +12.18 1.0513 美元/日圆 112.07 113.05 -0.87 -4.11 116.87 欧元/日圆 132.23 133.04 -0.61 +7.38 123.14 美元/瑞郎 0.9884 0.9939 -0.55 -2.89 1.0178 英镑/美元 1.3211 1.3193 +0.14 +7.09 1.2336 美元/加元 1.2761 1.2755 +0.05 -4.98 1.3430 美元/离岸人民币 6.6362 6.6324 +0.06 -4.82 6.9726 澳元/美元 0.7565 0.7587 -0.29 +4.85 0.7215 欧元/瑞郎 1.1658 1.1699 -0.35 +8.78 1.0717 欧元/英镑 0.8920 0.8919 +0.01 +4.72 0.8518 新西兰元/美元 0.6816 0.6849 -0.48 -1.80 0.6941 美元/挪威克朗 8.2370 8.2064 +0.37 -4.63 8.6370 欧元/挪威克朗 9.7160 9.6613 +0.57 +6.94 9.0858 美元/瑞典克朗 8.4237 8.3991 +0.29 -7.51 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.9314 9.8888 +0.43 +3.67 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)