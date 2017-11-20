更正-美国个股：苹果HomePod智能音箱推出时间延至2018年初(11月17日)

(更正：因译文有误，标题中“HomePot”更正为“HomePod”)

路透旧金山11月17日 - 苹果周五表示，把HomePod智能音箱的推出时间由12月推迟至明年初，未能赶上今年的购物季。智能音箱市场竞争愈发激烈。

“我们迫不及待让大家来体验HomePod...但我们需要更多时间才能为我们的客户做好准备。我们将在2018年初开始在美国、英国和澳洲发售，”苹果发言人在电邮中称。

苹果在6月推出声控HomePod。Technalysis Research创办人Bob O‘Donnell称，苹果此前曾预期假期购物季营收在840-870亿美元之间，主要受其999美元的iPhone X销售推动，因此其价格349美元的音箱推迟几周销售不太可能影响其财报。

他说，其间接的负面影响将更大。面对亚马逊的Alexa和Alphabet Inc的谷歌助手这两款产品的竞争，苹果在努力保持其Siri语音助手的竞争力。上述两家公司的这两款产品都在他们公司的智能音箱中得到应用。

人们在智能音箱上用语音助手的次数比手机更频繁，因此即便亚马逊或谷歌音箱用户也有iPhone，那么他们对Alexa或谷歌助手的使用将很有可能超过Siri.

O‘Donnell称，“上次购物季，智能音箱卖得很火爆，这次也将会很好。由于苹果推迟发布智能音箱，有人将会选择别的产品。市场竞争越来越激烈。”(完) (编译 李爽 审校 李春喜)