更新版 1-台湾货币市场：短率平稳银行资金需求显现，但市况稳健供给无虞

* 短率平稳，银行资金需求显现 * 市况稳健供给无虞，可观察外商银资金水位 * 短票利率稳于低水位 * 债券RP利率持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北11月20日 - 台湾银行间短率周一平稳。资金调度人士表示，本地银行拆入需 求显现，目前市况充裕能因应资金需求升高，至于外商银的资金也还宽松，大致能支应市况 无虞。 交易员指出，上周五央行冲销资金较少，市况宽裕下，恰能支应今日的需求上扬。但也 有交易员表示，外商银资金虽多，但已略少于两周前水位，近期或有部分汇出情况，未来外 商银动向仍值得留意。 〞今天需求有上来，我们新做的拆(出)款比较多。〞一位银行资调人员说。 他们称，票券商虽然缺口小，但也有新增需求，跨月拆款利率大致在0.37-0.38%，约同 于上个月水位，平稳宽裕的市况大致没有改变。不过即将进入12月，年底需求高峰将届，各 大银行放款升高，资金需求料在高位。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.102 30.101 台湾加权股价指数<.TWII 10,664.55 10,701.64 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.280% 0.181-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.360% 0.190-0.360% --两周拆款利率区间 0.200-0.380% 0.260-0.380% **短票利率稳于低水位** 短票方面，票券商交易员称，近期银行资金颇多，票券商缺口不大，市况相对平稳。至 于大型银行跨月的资金已开始提供，利率维持在0.37%，不排除未来更多银行加入跨月拆款 行列。 他们表示，因各大银行已开始提供跨月资金，估计票券商到月底的资金情势应可维持充 裕。 〞缺口小，大多到期续做而已，〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%，以0.37% 为主；月内短票利率则持平上日，主要落在0.35-0.36%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.371%，区间在0.30-0.39%， 成交80.49亿台币；前日加权平均利率在0.375%，区间在0.37-0.39%，成交88.25亿台币。 台湾央行周一发行1,315亿台币定存单，发行余额增3亿台币。 本周到期定存单金额总计1兆3,053亿台币，本周余日的到期分布为：周二885.5亿、周 三831亿台币、周四7,149.5亿及周五2,875亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备322亿台币，累计超额准备3,337亿台币、 加计前期1%的超额准备4,702亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，近期银行资金仍充裕，寿险亦有少部分偏多，但投信有多有 缺，整体市况还算稳定。至于债券附买回市况普遍充裕，资金情势相当稳定。 〞交易不多，缺口不大， 〞一大型证券商交易员说。 另外一位票券商交易员则称，货币型基金资金充裕，短钱变多，但利率没有大变化，维 持相同水位。 本周主要债券交割因子包括：周一玉山银行发行1.35亿美元无担保一般顺位金融债券， 周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融债券、及财政部发行106/11期30年期公 债金额暂订250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，10天期内公债RP利率主要在0.30 -0.31%，跨月天期利率则主要在0.31-0.32%，同上日；公司债RP利率落在0.40-0.41%，跨月 天期利率则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上 公债RP利率区间在0.26-0.28%，跨月在0.27-0.31%；一周以上公司债RP利率主要成交在0.29 -0.30%，跨月则在0.30-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)