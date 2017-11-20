更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升，结售汇趋平衡短期料延续小区间波动

* 人民币小幅收升，中间价亦微升 * 结售汇趋平衡，外盘影响逐渐上升 * 欧元和美指缺乏明显方向 * 人民币料维持小区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京11月20日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，中间价亦微升 ，整体波动不大。交易员指出，随着月中实需购汇较旺的影响逐渐释放，结售汇较为平衡， 人民币与美元指数波动的联动性应会上升。但当前市场仍缺乏方向，机构交投兴趣不大，人 民币料维持6.6-6.65元小区间内波动。 他们并表示，监管层基本退出常态式干预，撇除时点实需购汇冲击扰动，短期外盘影响 较明显；而近期人民币资产收益率小幅上行，中美利差保持较高水平，提振了人民币资产吸 引力，人民币缺乏明显贬值理由。此外由于汇价波动区间小，仍有部分机构倒量，不过规模 已经较此前下降。 “最近市场很清淡，波动比较小，大家没什么方向就来回做一做。”一中资行交易员称 ，“结售汇也比较平衡，看成交量的话倒量还是有，不过比以前小多了。” 亦有外资行交易员表示，美指接下来应该是稳定偏多，而人民币的波动明显小了很多， 相对于8-9月份的波动情况当前汇价很稳定，目前也没有看到让人民币动起来的理由。 全球汇市方面，欧元兑日圆周一触及两个月新低，因德国总理梅克尔组建三 党联盟的努力失败，引发欧元区最大经济体的政治不确定性。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.63 6.6353 0.08% FXS> 中间价 6.6271 6.6277 0.01% 成交额<CNYSPTVOL=C 251.67亿美元 256.26亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 110 日低6.6377 日高6.62 67 今年以来升贬幅度 4.82% 2005年汇改以来升贬 24.83% 幅度 一年期美元/人民币 990 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6366 6.6371 一年期NDF<CNY1YNDF 6.785 6.779 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6337 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.7971元、5.9213元和8.7867元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/杨淑祯)