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更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升，结售汇趋平衡短期料延续小区间波动
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2017年11月20日 / 上午9点10分 / 1 天前

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升，结售汇趋平衡短期料延续小区间波动

2 分钟阅读

    * 人民币小幅收升，中间价亦微升
    * 结售汇趋平衡，外盘影响逐渐上升
    * 欧元和美指缺乏明显方向
    * 人民币料维持小区间波动

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京11月20日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，中间价亦微升
，整体波动不大。交易员指出，随着月中实需购汇较旺的影响逐渐释放，结售汇较为平衡，
人民币与美元指数波动的联动性应会上升。但当前市场仍缺乏方向，机构交投兴趣不大，人
民币料维持6.6-6.65元小区间内波动。
    
    他们并表示，监管层基本退出常态式干预，撇除时点实需购汇冲击扰动，短期外盘影响
较明显；而近期人民币资产收益率小幅上行，中美利差保持较高水平，提振了人民币资产吸
引力，人民币缺乏明显贬值理由。此外由于汇价波动区间小，仍有部分机构倒量，不过规模
已经较此前下降。
    
    “最近市场很清淡，波动比较小，大家没什么方向就来回做一做。”一中资行交易员称
，“结售汇也比较平衡，看成交量的话倒量还是有，不过比以前小多了。”
    
    亦有外资行交易员表示，美指接下来应该是稳定偏多，而人民币的波动明显小了很多，
相对于8-9月份的波动情况当前汇价很稳定，目前也没有看到让人民币动起来的理由。
    
    全球汇市方面，欧元兑日圆周一触及两个月新低，因德国总理梅克尔组建三
党联盟的努力失败，引发欧元区最大经济体的政治不确定性。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美       今日           上日         升贬
 元                                                 
 即期成交价格<CNY=C       6.63          6.6353       0.08%
               FXS>                                 
   中间价                6.6271         6.6277       0.01%
 成交额<CNYSPTVOL=C   251.67亿美元   256.26亿美元       
               FXT>                                 
 日内波动幅度(pips)       110         日低6.6377    日高6.62
                                                       67
   今年以来升贬幅度                                    4.82%
 2005年汇改以来升贬                                   24.83%
               幅度                                 
  一年期美元/人民币             990                         
               掉期                                 
                                                    
                                                        
 离岸人民币市场           今日           上日               
   CNH即期               6.6366         6.6371              
 一年期NDF<CNY1YNDF      6.785           6.779              
              OR=>                                  
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6337
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7971元、5.9213元和8.7867元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/杨淑祯)

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