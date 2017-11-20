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更新版 1-台湾数据：第三季经常帐顺差205.1亿美元，创历史次高记录
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2017年11月20日 / 上午9点15分 / 1 天前

更新版 1-台湾数据：第三季经常帐顺差205.1亿美元，创历史次高记录

2 分钟阅读

 (新增台湾央行官员说法及相关数据)
    路透台北11月20日 - 台湾央行周一公布，今年第三季经常帐            顺差205.1亿
美元且创历史次高记录，仅次2015年第一季的215.6亿美元；金融帐净资产增加169.3亿美元
，国际收支           综合余额顺差39.3亿美元。   
    
    累计今年前三季经常帐顺差546.4亿美元，金融帐净资产增加451.6亿美元，国际收支综
合余额顺差达84.5亿美元。
    
    在经常帐方面，央行称，第三季经常帐顺差较上年同季增加42.7亿美元或26.3%，其中
，商品贸易顺差即达229.0亿美元，较上年同季增加58.9亿美元。主要出口因全球景气升温
及半导体需求强劲，较上年同季增加140.2亿美元；进口亦因出口引申需求增加及国际原物
料价格上涨，较上年同季增加81.3亿美元。
    
    〞整个IT产业都好，美国景气又不错，欧洲也慢慢走出来，整体出口都有成长。〞台湾
央行经济研究处副处长蔡烱民说，〞经常帐顺差扩增，主要是反应海外需求增加，尤其是苹
果供应链。〞
    
    在金融帐方面，央行称，第三季金融帐净资产增加169.3亿美元；除来自直接投资净资
产增加19.6亿美元外，本季证券投资净资产增加332.7亿美元，并创历史新高。
      
    蔡烱民说，第三季台湾居民对外证券投资净增加229.7亿美元，主要是保险公司投资国
外债务证券增加；而非居民(外资)证券投资则净减少103.1亿美元，因外资减持台股。
    
   他解释，第三季随着美债殖利率走扬，且相较于其他国家的公债，美债较具吸引力，因
而吸引寿险公司转而持有美债。
    
   以下为经常帐与国际收支细节(单位亿美元)：

              2017年第三季    2017年第二季                 
   经常帐       205.1            167.9(R)                                       
   金融帐       169.3            143.8(R)                                      
   国际收支      39.3             20.8                                          
   
    
  注:"R"为修正值。(完)

 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)

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