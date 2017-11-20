更新版 1-台湾数据：第三季经常帐顺差205.1亿美元，创历史次高记录

(新增台湾央行官员说法及相关数据) 路透台北11月20日 - 台湾央行周一公布，今年第三季经常帐 顺差205.1亿 美元且创历史次高记录，仅次2015年第一季的215.6亿美元；金融帐净资产增加169.3亿美元 ，国际收支 综合余额顺差39.3亿美元。 累计今年前三季经常帐顺差546.4亿美元，金融帐净资产增加451.6亿美元，国际收支综 合余额顺差达84.5亿美元。 在经常帐方面，央行称，第三季经常帐顺差较上年同季增加42.7亿美元或26.3%，其中 ，商品贸易顺差即达229.0亿美元，较上年同季增加58.9亿美元。主要出口因全球景气升温 及半导体需求强劲，较上年同季增加140.2亿美元；进口亦因出口引申需求增加及国际原物 料价格上涨，较上年同季增加81.3亿美元。 〞整个IT产业都好，美国景气又不错，欧洲也慢慢走出来，整体出口都有成长。〞台湾 央行经济研究处副处长蔡烱民说，〞经常帐顺差扩增，主要是反应海外需求增加，尤其是苹 果供应链。〞 在金融帐方面，央行称，第三季金融帐净资产增加169.3亿美元；除来自直接投资净资 产增加19.6亿美元外，本季证券投资净资产增加332.7亿美元，并创历史新高。 蔡烱民说，第三季台湾居民对外证券投资净增加229.7亿美元，主要是保险公司投资国 外债务证券增加；而非居民(外资)证券投资则净减少103.1亿美元，因外资减持台股。 他解释，第三季随着美债殖利率走扬，且相较于其他国家的公债，美债较具吸引力，因 而吸引寿险公司转而持有美债。 以下为经常帐与国际收支细节(单位亿美元)： 2017年第三季 2017年第二季 经常帐 205.1 167.9(R) 金融帐 169.3 143.8(R) 国际收支 39.3 20.8 注:"R"为修正值。(完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)