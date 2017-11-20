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重温稿-《中国新债预测》国开行五期增发债定位料整体低于二级，10年均值4.69%
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2017年11月20日 / 晚上11点31分 / 更新于 17 小时前

重温稿-《中国新债预测》国开行五期增发债定位料整体低于二级，10年均值4.69%

3 分钟阅读

    * 招标品种：2017年第3/12/8/15期和第三期绿色债增发债
    * 招标金额：1年：150亿；3年：44亿；5年：30亿；7年：30亿；10年：50亿
    * 招标时间：1/3/5年：11月21日9:30-10:30；7/10年：11月21日9:30-11:10
    * 受访人数：7位(银行、券商、基金)
    * 预测区间：3.50%-4.65%；4.45%-4.59%；4.60%-4.63%；4.68%-4.75%；4.68%-4.70%
    * 预测均值：3.61%；4.52%；4.62%；4.71%；4.69%

    路透北京11月20日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发一、三、五、七和10
年固息债。路透调查显示，继上周初大跌后二级市场近日人气稍缓和，且资金面未明显趋紧
，资管新规短期对市场亦未有明显影响，明日新债需求预计不会太差，定位或低于二级，预
测均值分别在3.61%、4.52%、4.62%、4.71%和4.69%。
    
    交易员并认为，此次增发债中一年期品种久期仅为约0.18，国开行此时增发该品种或为
降低成本考虑；三年期品种为绿色金融债，流动性稍差，明日定位接近或略低于二级。
    
    北京一基金交易员称，大跌后近日市场氛围稍有好转，而且资金面整体平稳，资管新规
基本在预期之内，短期影响不大，预计明天新债需求尚可。
    
    “需求我觉得应该能不错，大家缓了一点了，而且资金也不是特别的紧张。一年的这次
比较难预测，三年是个绿债，流动性不会太好，估计在二级略下方吧，”他说。
    
    华南一银行交易员说，“10年缩量，一年的增量，而且还是短券，剩余期限只有64天，
估计是觉得收益过高了，发短的划算。发长的，一级供给多，收益率还要被做空的打上去，
因为国开行发的10年170215最近被空头做空的太厉害了。”
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、三、五、七
和10年期最新收益率为4.2288%、4.5904%、4.6228%、4.7096%和4.7048%。    

    中国央行等五部委上周五联合发布征求意见稿，界定资管产品分为公募和私募，并对非
标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，并明确将对同类资管产品按照统一的标准实
施功能监管，过渡期自《指导意见》发布实施后至2019年6月30日。            
    
    中国银行间市场资金面周一呈现平衡，主要回购利率变动不大。交易员表示，央行公开
市场小幅净投放维稳，早盘资金供需均衡，市场心态平稳；盘面有部分机构预防性融入跨月
资金，但规模较小。            
     
    中国农业发展银行下午招标增发的三和五年两期债，中标收益率4.5625%和4.6704%，投
标倍数3.18倍和2.35倍。中债农发行债收益率曲线             中，上述两个期限最新收
益率为4.6050%和4.6284%。               
                            
    上述一、五、七和10年四期债分别为国开行今年第三期               、第12期CN17
0212=CFXS、第八期               和第15期               增发债，票面利率为3.20%
、4.44%、4.30%、4.24%。
    
    三年期则为国开行今年第三期绿色金融债                增发，票面利率4.19%；该
期债并在11月16日-20日开展预发行交易。            
    
    具体发行条款如下：
    
              2017年第3/12/8/15期和第三期绿色债增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：150亿；3年：44亿；5年：30亿
                      7年：30亿；10年：50亿
    追加发行上限：    3年期可追加6亿元
    期限/计息方式     1/3/5/7/10年固息
    首场招标时间      1/3/5年：11月21日9:30-10:30
                      7/10年：11月21日9:30-11:10
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            1/5/7/10年：11月23日；3年：11月24日
    起息日            1年：2017/1/23；3年：2017/9/15；
                      5年：2017/11/9；7年：2017/8/21；10年：2017/8/24
    分销期            1/5/7/10年：11月22日-11月23日；
                      3年：11月22日-11月24日
    上市日            1/5/7/10年：11月27日；3年：11月28日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1/3年：无；5/7年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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