更新版 1-中国汇市：人民币兑美元小幅收跌，市场缺乏方向交投兴趣不浓

* 人民币小幅收跌，盘中触及一周低点 * 市场对外部欧元和美指变化反应较为有限 * 人民币料延续横向震荡走势 * 短期美元/人民币期权隐含波动率逐渐下行 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京11月21日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，盘中随中间价下探一周低点后缩减跌幅。交易员指出，德国政治不确定性推升隔夜美元指数，但人民币对此反应较为有限，市场结售汇趋于均衡；当前市场缺乏方向，自营交投兴趣不浓，普遍预期人民币横向震荡走势将延续。 他们并表示，此前维持较高的短端美元/人民币期权隐含波动率逐渐下行，曲线趋于正常，风险逆转指标亦显示人民币目前没有明显的升贬值预期，这可能降低企业的汇率避险积极性。而随着人民币流动性偏紧，且中资大行在掉期长端的卖压逐渐撤出，一年期掉期点明显抬升。 “现在大家该做的都做完了，就是等方向，看看中间价有没有调整，或者突破某个点位央行会不会出来干预，如果没有干预，到年底前波幅会越来越小。”一外资行交易员称。 亦有中资行交易员表示，年底了大家任务也都完成差不多了，主动出击没必要，估计短期人民币还是会在6.6-6.65区间内波动。 中国外汇交易中心官方公众号近期多次发布人民币即期撮合交易培训和延长联测时间等内容，为年底上线积极准备；公号文章称，随着即期撮合等交易模式的陆续推出，新平台将为市场成员提供更高效的交易服务。 全球汇市方面，美元指数周二亚洲时段回吐部分涨幅，但仍离一周高位不远，因德国政治僵局继续压制欧元。预计周四的美国感恩节假日前市场交投相对淡静。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.6337 6.63 -0.06% 中间价 6.6356 6.6271 -0.13% 成交额 248.34亿美元 251.67亿美元 日内波动幅度(pips) 109 日低6.6421 日高6.6312 今年以来升贬幅度 4.76% 2005年汇改以来升贬幅度 24.76% 一年期美元/人民币掉期 1030 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6416 6.6456 一年期NDF 6.79 6.7934 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6363元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7891元、5.8962元和8.8034元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良)