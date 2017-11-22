重发-《路透晚报》--11月22日日间新闻摘要（中港台）

(重发以调整格式) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国投资：加快境外投资立法，出台多措施统筹“引进来”和“走出去”--发改委

中国国家发改委副秘书长周晓飞表示，将出台多项措施，统筹做好“引进来”和“走出去”，深入实施新一轮高水平对外开放，修订外商投资准入负面清单，大幅放宽金融等领域外资准入，为外商投资提供更加开放的投资环境；同时加快境外投资立法，提高对外投资便利化水平。

--中国经济：财政部启动第四批PPP示范项目评选，申报项目投资额2.12万亿

中国财政部称，正会同行业部委组织评选第四批PPP（政府和社会资本合作）示范项目，共征集各地申报项目1,226个，投资额2.12万亿元人民币。

--中国能源：将出台政策加快煤电联营，支持相关项目纳入发展规划--发改委

中国国家发改委副主任连维良表示，有关部门将进一步研究制定煤电联营相关鼓励政策，支持将煤电联营项目优先纳入能源发展规划，支持煤电联营煤矿优先释放优质产能和核增生产能力。

--中国反腐：中宣部原副部长鲁炜涉嫌严重违纪，接受组织审查--中纪委

中国中央纪委监察部网站宣布，中共中央宣传部原副部长鲁炜涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

--台湾数据：10月季调失业率为3.69%，创16年新低--主计总处

台湾主计总处公布，10月经季节调整后失业率为3.69%，较上月的3.71%略低，并创下逾16年的新低；前低为2001年1月的3.56%。

【金融】

--中国金融：政府紧急叫停网络小额贷款牌照发放，中资金融股美国ADR重挫

中国金融监管机构采取措施打击快速增长的网络小额贷款市场，美国上市中国金融企业股应声下挫。中国当局愈发担忧网络小额信贷问题。

--中国保险：保监会正研究拓宽险资参与大宗商品和长租公寓等领域--官员

证券时报报导，中国保监会资金运用监管部主任任春生近日表示，要研究拓宽保险资金运用参与大宗商品以及长租公寓等领域，进一步优化保险资金配置。

--中国保险：监管资源将向风险、法人机构监管及重大风险处置等倾斜--保监会

中国保监会副主席黄洪称，现在大量监管资源配置在日常行为监管上，对法人机构风险监管投入严重不足，对风险不够敏感，一些重大风险不能及时发现；监管资源配置必须有大的变化，向风险监管、法人机构监管、重大风险处置等领域倾斜。

--香港金融：汇丰私人银行遭证监会处以历来最高罚款，因雷曼产品销售缺失

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，汇丰控股旗下瑞士私人银行因在销售雷曼产品（票据及杠杆式累算远期投资计划）时涉及系统性缺失，被处以历来最高的4亿港元罚款。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,900亿元逆回购操作，完全对冲当日到期量

中国央行公开市场进行总额1,900亿元人民币逆回购操作，完全对冲当日到期量；其中七天期1,000亿元，14天期800亿元，63天期100亿元。

--中国信用债：上清所称已足额收到14亿利集MTN002付息兑付资金

中国银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）公告称，已足额收到亿利资源集团有限公司2014年度第二期中期票据“14亿利集MTN002”的付息兑付资金，并完成了该期债券的代理付息兑付工作。

--新债招标：中国三年续发国债获1.2亿元追加，加权收益率3.7365%符合预期

中国财政部公告称，上午招标续发行的三年期固息国债，获得1.2亿元人民币的追加认购，最终发行量为321.2亿元，投标倍数2.41倍。业内人士之前透露，该期债加权中标收益率为3.7365%，符合市场预测均值3.74%；边际中标收益率为3.7734%。

--中国债市动态：10年国债期货收跌0.52%,10年国开债收益率涨逾10bp至4.92%

中国金融期货交易所10年期主力合约收跌0.52%，午后最多曾下挫逾0.56%。因资金紧势加剧，叠加监管忧虑难消，恐慌加剧致债市同步大跌，10年期利率债活跃券收益率续刷新2014年9月来新高，10年国开债收益率领涨逾10个基点，10年国债收益率涨幅稍逊升近5个基点。

--中国货币市场：资金紧势加剧回购利率水涨船高，谨慎预期主导市场

中国银行间市场资金面紧势加剧，回购利率亦水涨创高，非银机构借入隔夜及七天资金价格升至5%上方。短期内并无明显走款影响因素，预期谨慎可能仍是压制市场情绪的主要因素。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘延续横盘整理，离岸人民币流动性短暂异动

人民币兑美元即期早盘随中间价略微上行，日内波幅仍比较有限。交易员指出，早盘市场结售汇相对平衡，机构自营基本完成年度任务，交易兴趣有所下降，市场波动区间日渐收敛，料短期仍将延续横向波动走势。

--离岸人民币：香港HIBOR隔夜拆借利率创逾五月新高，料无关国债发行

香港离岸人民币HIBOR隔夜拆借利率大涨340基点至5.97968%，创6月2日以来新高。分析人士称，这可能是偶发现象，跟中国政府下周在香港发行人民币国债的关系不大。

--离岸人民币：中国财政部称将于下周在香港发行70亿元人民币国债

中国财政部公告称，将于11月27日当周在香港再发行70亿元人民币国债。今年财政部拟在香港发总计140亿元国债，其中6月22日已发行了70亿元。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.5

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.08%至94.5；SDR篮子指数微升至95.26，BIS篮子指数微跌至95.35。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收升，银行及煤炭钢铁股领涨

中国股市沪综指连续三日收升。分析师指出，虽然昨日领涨的券商保险及地产股强势不再，但银行股及煤炭钢铁等权重股逆势上涨，板块之间强弱相抵，沪综指在3,400点以上震荡，尾市大盘出现一波持续拉升。

--《独家新闻》AppLovin调整与东方弘泰的收购协议，变身债权性投资

美国移动营销平台AppLovin表示，与中国私募股权公司东方弘泰的股权交易协议调整为债权性投资。双方的原始协议是东方弘泰以14亿美元收购AppLovin股权，但遭美国政府反对。

--《独家新闻》菲律宾PT&T寻求中方合作，欲打破国内电信市场垄断--董事长

菲律宾电信企业Philippine Telegraph & Telephone(PT&T)PTT.PS董事长Salvador Zamora表示，该公司将与中国企业合作，挑战国内两大电信巨头，此举或将改变地区市场格局。

--《焦点》中国华信准备取代托克，成为俄油在亚洲的主要贸易伙伴

业内消息人士表示，中国华信看来准备取代托克(Trafigura)，成为俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)在亚洲的主要石油贸易伙伴；之前中国华信敲定五年期协议，从这家俄罗斯能源巨头手中购买6,000万吨原油。

--中国能源：10月全社会用电量同比增5%，第二产业仅增3%--国家能源局

中国国家能源局发布数据显示，10月全社会用电量同比增长5%至5,130亿千瓦时，其中，第二产业用电量仅增长3%；而第三产业用电量持续两位数增长，增速达到12.4%。

--中国期市：铁矿石与螺纹钢价格连袂上涨，炼焦煤触及两个月高点

中国钢铁期货连续第三个交易日上涨，受到供应减少的支撑，在此同时各界也预期冬季过后中国解除减产命令之后，当地消费将会增加。

--欧洲个股：欧尚和阿里巴巴合作或让家乐福中国业务雪上加霜

法国零售业者欧尚和中国互联网巨头阿里巴巴之间的合作关系，有可能让家乐福在中国市场进一步落后，并可能促使家乐福新任掌门人决定退出中国市场。

--中国个股：国航无限期暂停北京至平壤航线

中国国航因需求情况不理想，无限期地暂停了北京至平壤航线。朝鲜因其核武器及导弹项目，面临美国日益增多的制裁。

--券商观点：明年中小板创业板将成中国A股重要的超额收益来源--申万宏源

虽然近两年大盘蓝筹股成为A股市场绝对龙头，但中国大型券商申万宏源证券认为，明年中小板创业板的相对业绩趋势可能重新占优，中小创将成为明年重要的超额收益来源，明年二三季度将是成长股归来的重要时间窗口。

--美国个股：苹果从中国区应用商店下架Skype等几款应用

苹果表示，已从中国区应用商店下架了几款应用，其中包括微软的网络电话及消息服务Skype。之前中国政府指这些应用违反当地法律。

--中国个股：深交所问询乐视网借款及担保事项，担忧上市公司空壳化

中国深圳证券交易所周二晚间对乐视网发出关注函，问询其向关联方借款及提供担保事项中，若不能偿还借款，质权人行使担保权或质押权是否将导致上市公司“空壳化”。

--中港个股：潍柴动力与罗伯特‧博世签署燃料电池技术产业链等战略合作

中国汽车及装备制造商--潍柴动力称，该公司与罗伯特‧博世（Robert Bosch）签署战略合作框架协议，冀在燃料电池商用车的核心技术取得突破，并实现产业化。

--香港个股：丽丰拟为珠海横琴项目引进礼德私立学校，仍就土地进行磋商

拥有香港富商林建岳及新加坡淡马锡为股东的丽丰控股称，拟为珠海横琴项目二期引进礼德私立学校，惟公司仍就有关土地及二期发展与横琴政府进行磋商。

--香港个股：中国金茂挂牌出售上海一地产公司50%股权，底价为59.98亿元

据上海联合产权交易所公告，中国金茂挂牌出售旗下合资公司上海星外滩开发建设公司50%股权，挂牌底价为59.98亿元人民币，挂牌公告期为20个工作日。

--香港个股：中国建筑国际拟发8亿美元担保票据，作再融资及发展资金

中国海外集团旗下的香港大型建筑商--中国建筑国际称，拟发行两笔共8亿美元担保票据，募资用作现有债务再融资、为新增及现有项目提供资金等用途。

--香港个股：深圳国际拟发行3亿美元优先永续债券，初始分派率每年3.95%

深圳国际称，拟发行本金总额为3亿美元的优先永续债券，初始分派率为每年3.95%。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 林高丽)