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更新版 1-中国汇市：人民币收涨近两百点，受离岸人民币流动性收紧带动
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2017年11月22日 / 上午9点44分 / 1 天前

更新版 1-中国汇市：人民币收涨近两百点，受离岸人民币流动性收紧带动

3 分钟阅读

    * 人民币大幅收涨近200点，中间价上调
    * 离岸人民币流动性收紧，带动两地汇价走势
    * 客盘结售汇相对均衡，机构则缺乏交易兴趣
    * 人民币短期走势将继续受CNH引领

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京11月22日 - 人民币兑美元即期周三大幅收涨近200点，中间
价则小幅上调。交易员指出，早盘市场波动不大，午间公布的香港CNH HIBOR隔夜拆借利率
飙涨，带动离岸人民币跳升，在岸人民币跟随大涨逾200点。午后市场交投平稳，汇价略收
窄涨幅。
    
    他们并表示，外盘延续平稳走势，境内结售汇也基本均衡，机构大都完成了年度任务交
易兴趣不浓。除了中午人民币跳涨之外，其他时段汇价相对平稳波动不大。而周四美国市场
因感恩节休市，汇价走势将取决于CNH的方向。
    
    “11点多hibor公布之后，人民币跳涨了100多点，当时市场上没什么流动性，没用多少
头寸就把（美元）汇价中枢打下来了。”一中资行交易员称。
    
    他并称，今日走势有些出乎意料，有人民币空头头寸的自营盘可能受到不少的影响。不
过午后市场没有延续中午的趋势，而是趋于平稳，近期应该还是稳定的市场。
    
   “我们好几天不做即期了，估计大家任务也差不多完成了。”另一中资行交易员称。
    
    离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)出现异动；其中隔夜由周二的2
.57550%大涨340个基点至5.97968%；同时一周期的HIBOR亦大涨176个基点至4.
99478%。
    
    另外汤森路透数据显示，香港金管局100亿元人民币日间回购协议流动性安排的额度<HK
MAOOF>盘初随即被调用30亿元，金管局指定的一级流动性提供行也提供了20亿元的流动性，
但随后流动性被调用的金额分别回落至3亿和8亿元人民币。

    一香港中资行分析人士称，今天离岸CNH流动性异动应是偶发情况，整个市场并未出现
明显异样，可能是个别机构有应急流动性需求，或者和明日美国假期有关。
    
    针对市场猜测是否和下周财政部在港发70亿人民币国债有关，该分析人士认为，“应该
关系不大，国债缴款现在大家都有预期，会留出头寸，不至于扰乱市场。”
    
    中国财政部周三公告称，将于11月27日当周在香港再发行70亿元人民币国债。
    
    全球汇市方面，欧元周三连续第二日走高，收复德国执政联盟谈判破裂之后录得的逾半
数跌幅。投资者预期欧元区成长强劲，纷纷买进欧元。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美      今日           上日         升贬
 元                                                
 即期成交价格<CNY=C     6.6159         6.6337       0.27%
               FXS>                                
   中间价                6.629         6.6356       0.10%
 成交额<CNYSPTVOL=C  247.17亿美元   248.34亿美元       
               FXT>                                
 日内波动幅度(pips)       207        日低6.6332    日高6.61
                                                      25
   今年以来升贬幅度                                   5.04%
 2005年汇改以来升贬                                  25.10%
               幅度                                
  一年期美元/人民币        1047.75                         
               掉期                                
                                                   
                                                       
 离岸人民币市场          今日           上日               
   CNH即期              6.6104         6.6264              
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.7655         6.7845              
              OR=>                                 
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6153
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7772元、5.9046元和8.7678元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/杨淑祯)

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