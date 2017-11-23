FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
重温稿-台湾货币市场：资金偏松令短率稳在区间，惟一大行今暂不提供跨月拆款
频道
专题
欧盟期待特雷莎·梅访问为12月达成英国脱欧协议做好铺垫
英国退欧
欧盟期待特雷莎·梅访问为12月达成英国脱欧协议做好铺垫
中国股市“见顶”为时尚早 A股明年入摩可看高一线--安联
中国财经
中国股市“见顶”为时尚早 A股明年入摩可看高一线--安联
焦点：美国感恩节线上销售激增 实体店表现好于前两年
深度分析
焦点：美国感恩节线上销售激增 实体店表现好于前两年
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月23日 / 凌晨12点00分 / 1 天前

重温稿-台湾货币市场：资金偏松令短率稳在区间，惟一大行今暂不提供跨月拆款

3 分钟阅读

    * 短率仍旧稳在区间
    * 整体资金情势偏松
    * 短票/RP利率持于低位

     记者 詹静宜
    路透台北11月22日 - 台湾银行间短率周三持平区间整理。资金调度人士表示，目前整
体资金情势宽松，带动跨月短率稳在区间、月内短率也持于当前低位，惟今日一大行暂不提
供跨月拆款，想预留资金调整积数，后续仍须关注月底资金情势变化。
    
    他们指出，下周迈入月底，迄今跨月资金供给大致顺畅，银行间对票券商跨月拆款利率
持平上日在0.37-0.38%，并未受一大行上日对票券商跨月拆款利率靠向区间高位的影响，因
部分银行为去化闲置资金多维持票券商跨月拆款利率在0.37%。
    
    〞现在钱还是松，一大行不开门，还有其他选择。〞一位票券商资调人士说。
    
    另一大行资调人士也称，初估月底前仍会持续供给跨月拆款资金，对票券商跨月拆款利
率月底前料续在0.38%，对小型银行跨月拆款利率则在0.30-0.33%。
    
    台币兑美元周三收升至两个半月高位。交易员指出，国际美元走疲，亚币、股
市全面走扬，台币盘中一度升破30大关，外商银猛力抛汇。不过美元买盘随之而来，终场台
币仅收小升。

    台湾央行周三傍晚预告，本周五(24日)将发行的7天期定期存单，利率维持在0.20%。
    
 本地时间17:37                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.020                     30.060    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,822.59                  10,779.24    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.360%               0.180-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.380%               0.200-0.380%
     
    
    **短票量能稍增**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，今日短票量能稍见增加，周四、周五发票量也会偏
多，而银行端资金去化压力仍在，使短票利率维持在既有区间不变。
    
    他们也称，目前跨月资金调度以短票为主、拆款为辅，预计将有越多银行承作跨月短票
，即使有大行暂不提供跨月拆款资金，但跨月短票仍可到期续作，不会影响票券商跨月资金
调度。
    
    〞这个月底应该还好，想不到什么特别紧缩变数。〞一位大型票券商交易员说。
 
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%，以0.37%
为主；月内短票利率则持平上日，主要落在0.35-0.36%。  
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%，区间在0.37-0.39%，
成交37.01亿台币；前日加权平均利率在0.375%，区间在0.37-0.385%，成交53.67亿台币。
    
    台湾央行周三发行833亿台币定存单，较今日到期定存单金额831亿台币，发行余额增2
亿台币。周四到期定存单金额7,149.5亿，周五则为2,875亿。
    
    拆款中心资料显示，周三银行超额准备375亿台币，累计超额准备4,028亿台币、
加计前期1%的超额准备5,393亿台币。   
    
    
    **RP利率续处低位**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，目前投信及银行端资金稳中偏松，急寻
RP券源去化资金，但券源略显供不应求，令RP利率续处区间低位。
    
    他们并称，明日将交割30年新债250亿台币，关注寿险端资金动态，且月底将至，仍须
留意月底资金紧缩变数。
    
    〞投信多钱仍有找券需求，但不好找。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周余日主要债券交割因子包括：周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融
债券、及财政部发行106/11期30年期公债金额250亿台币。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，7天期内公债RP利率主要在0.30-
0.31%，跨月天期利率则主要在0.31-0.32%，同上日；月内公司债RP利率落在0.40-0.41%，
跨月天期利率则在0.41-0.42%。  

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上
公债RP利率区间在0.26-0.28%，跨月在0.27-0.31%；一周以上公司债RP利率主要成交在0.29
-0.30%，跨月则在0.30-0.32%。(完)

 (审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below