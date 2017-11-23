重温稿-台湾货币市场：资金偏松令短率稳在区间，惟一大行今暂不提供跨月拆款

* 短率仍旧稳在区间 * 整体资金情势偏松 * 短票/RP利率持于低位 记者 詹静宜 路透台北11月22日 - 台湾银行间短率周三持平区间整理。资金调度人士表示，目前整 体资金情势宽松，带动跨月短率稳在区间、月内短率也持于当前低位，惟今日一大行暂不提 供跨月拆款，想预留资金调整积数，后续仍须关注月底资金情势变化。 他们指出，下周迈入月底，迄今跨月资金供给大致顺畅，银行间对票券商跨月拆款利率 持平上日在0.37-0.38%，并未受一大行上日对票券商跨月拆款利率靠向区间高位的影响，因 部分银行为去化闲置资金多维持票券商跨月拆款利率在0.37%。 〞现在钱还是松，一大行不开门，还有其他选择。〞一位票券商资调人士说。 另一大行资调人士也称，初估月底前仍会持续供给跨月拆款资金，对票券商跨月拆款利 率月底前料续在0.38%，对小型银行跨月拆款利率则在0.30-0.33%。 台币兑美元周三收升至两个半月高位。交易员指出，国际美元走疲，亚币、股 市全面走扬，台币盘中一度升破30大关，外商银猛力抛汇。不过美元买盘随之而来，终场台 币仅收小升。 台湾央行周三傍晚预告，本周五(24日)将发行的7天期定期存单，利率维持在0.20%。 本地时间17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.020 30.060 台湾加权股价指数<.TWII 10,822.59 10,779.24 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.280% 0.179-0.280% --一周拆款利率区间 0.175-0.360% 0.180-0.360% --两周拆款利率区间 0.210-0.380% 0.200-0.380% **短票量能稍增** 短票方面，大型票券商交易员表示，今日短票量能稍见增加，周四、周五发票量也会偏 多，而银行端资金去化压力仍在，使短票利率维持在既有区间不变。 他们也称，目前跨月资金调度以短票为主、拆款为辅，预计将有越多银行承作跨月短票 ，即使有大行暂不提供跨月拆款资金，但跨月短票仍可到期续作，不会影响票券商跨月资金 调度。 〞这个月底应该还好，想不到什么特别紧缩变数。〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%，以0.37% 为主；月内短票利率则持平上日，主要落在0.35-0.36%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%，区间在0.37-0.39%， 成交37.01亿台币；前日加权平均利率在0.375%，区间在0.37-0.385%，成交53.67亿台币。 台湾央行周三发行833亿台币定存单，较今日到期定存单金额831亿台币，发行余额增2 亿台币。周四到期定存单金额7,149.5亿，周五则为2,875亿。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备375亿台币，累计超额准备4,028亿台币、 加计前期1%的超额准备5,393亿台币。 **RP利率续处低位** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，目前投信及银行端资金稳中偏松，急寻 RP券源去化资金，但券源略显供不应求，令RP利率续处区间低位。 他们并称，明日将交割30年新债250亿台币，关注寿险端资金动态，且月底将至，仍须 留意月底资金紧缩变数。 〞投信多钱仍有找券需求，但不好找。〞一大型证券商交易员说。 本周余日主要债券交割因子包括：周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融 债券、及财政部发行106/11期30年期公债金额250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，7天期内公债RP利率主要在0.30- 0.31%，跨月天期利率则主要在0.31-0.32%，同上日；月内公司债RP利率落在0.40-0.41%， 跨月天期利率则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上 公债RP利率区间在0.26-0.28%，跨月在0.27-0.31%；一周以上公司债RP利率主要成交在0.29 -0.30%，跨月则在0.30-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)