重温稿-中国经济：继续清理涉企经营服务性收费，并强化知识产权保护--国常会

路透北京11月22日 - 中国国务院总理李克强周三召开国务院常务会议称，要进一步清理规范涉企经营服务性收费，持续为企业减轻负担；要着力解决产权侵权成本低，维权成本高问题，推动运用“互联网+”强化知识产权保护。

中央电视台报导称，会议指出，要在今年各地区、各部门已出台清费措施为企业减负1,750亿元人民币的基础上，一是加强督促检查，防止不合理收费死灰复燃，落实优化电信网和互联网网间结算价格措施，再为企业减负150亿元。

二是加快政府定价经营服务性收费和全国“一张网”建设，年内各地区和有关部门必须公布收费目录清单，进一步压缩收费项目，该取消的坚决取消，新设的必须严格审批。

三是优化财政支出结构，将一些应由政府提供的公共服务由面向社会收费，改由财政保障，构建信息发布、投诉举报和查处机制。

会议还决定，要加强网购、进出口等重点环节知识产权执法，对假冒伪劣产品集中地区加大整治力度，不断优化营商环境。

“完善产权保护制度，依法全面保护产权，尽快清理、修改和废止与上位法相抵触、不利于产权保护的法规文件，推进依法行政，严防任性执法任意执法。”会议称。

会议并指出，要加快建立侵权惩罚性赔偿制度，创新知识产权保护机制，拓宽快捷低成本维权渠道，支持中小企业知识产权战略推进工程，提升综合运用知识产权，促进创新驱动发展的能力。

同时，完善政府惩戒和失信制度，因政府失信导致企业受损要依法赔偿，不能“新官不理旧账”。

新华社本月初报导称，国务院减轻企业负担部际联席会议已启动2017年全国减轻企业负担专项督查，督查内容包括：开展降成本减负担工作情况及成效，涉企保证金清理规范工作情况，清理规范涉企经营服务性收费情况，整治涉企乱收费、乱摊派等违规行为情况，服务企业机制建设情况。（完）