《路透晚报》--11月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：继续清理涉企经营服务性收费，并强化知识产权保护--国常会

中国国务院总理李克强召开国务院常务会议称，要进一步清理规范涉企经营服务性收费，持续为企业减轻负担；要着力解决产权侵权成本低，维权成本高问题，推动运用“互联网+”强化知识产权保护。

--中国经济：明年需密切关注美国税改和美联储货币政策等重要政策点--副财长

中国财政部副部长朱光耀称，2018年全球经济仍需密切关注三个重要政策点，包括美国税制改革、美国联邦储备银行货币政策以及一些国家反经济全球化倾向。

--台湾数据：10月工业生产指数较上年同期增2.85%，连六个月正成长

台湾经济部公布，10月工业生产指数较去年同期增2.85%，连续第六个月正成长；上月修正后则为年增4.77%。

【金融】

--《焦点》中国金融强监管转向构建长效机制，应警惕为防风险而防风险

始于去年末的中国金融业控风险和去杠杆已取得阶段性成效，在国务院金稳会成立后，监管政策导向也正从“救火队”式的应急管理转向构建防风险长效机制；不过，也要警惕“为防风险而防风险”，陷入资金脱虚后却难以入实的困境。

--《焦点》中国传统不良资产处置如火中取栗，沙里淘金考验从业者

中国传统不良资产包价格整体处于阶段性高位，能否继续买买买值得业内思量。“买包”还是“赚钱”这两个看似异曲同工的目标，如今对于参与不良资产处置的各类投资者而言，似乎走向了两个相反的极端。

--中国金融：要重拳整治普惠金融乱象，实现多层次机构供给体系--银监会官员

中国银监会普惠金融部主任李均锋称，当前一些互联网金融企业打着普惠金融旗号，实际却抬高融资成本，干着与普惠金融不相干业务的金融乱象，有必要重拳整治。应继续深化普惠金融体制机制改革，大力发展数字普惠金融，实现广覆盖、多层次的机构供给体系。

--中国金融：现金贷风险在向互联网小贷迁移，要打出监管治理“组合拳”--报载

中国金融时报报导援引广州互联网金融协会会长方颂称，监管层敏锐地看到了现金贷风险在向互联网小贷迁移，出于防患于未然的考虑，防早防小，果断采取了措施进行监管。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,700亿元逆回购操作，单日净投放1,000亿

中国央行公开市场今日进行总额2,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,400亿元，14天期1,200亿元，63天期100亿元。据此计算，逆回购口径单日净投放1,000亿元。

--中国新债：进出口行推迟今日三期债发行，总额100亿元

中国进出口银行公告，推迟发行原定于今日招标的至多100亿元人民币三期债，后续发行计划待公告。

--中国货币市场：公开市场净投放短期资金好转，但跨月跨年预期难缓

相较前日哀鸿遍野的市况，中国银行间市场早盘资金面有所好转，大行隔夜融出恢复提供支撑。不过交易员表示，考虑国库现金定存到期，今日公开市场净投放规模有限，且政策去杠杆导向不改，中长期流动性预期仍不佳，跨月、跨年资金需求较为刚性，接下来仍有继续推高资金价格的可能。

--中国债市动态：期货翻红小涨现券收益率略回落，但看空情绪难根本扭转

继上日期现货再度联袂暴跌后，中国银行间市场现券颓势稍缓，10年国开债收益率高位回落近2个基点，10年国债期货转跌为升，早盘收涨0.18%。交易员表示，央行逆回购千亿净投放助缓资金紧势，进出口行新债取消发行，暂支撑债市情绪稍回稳，但后续走势仍待观察。

--新债招标：中国国开行深交所一年增发债收益率3.9892%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午在深圳证券交易所招标增发的一年期固息债，中标收益率为3.9892%，投标倍数2.19倍。

--中国新债：加拿大BC省三年期熊猫债利率4.8%，募资将用于投资公司债

加拿大不列颠哥伦比亚省（加拿大BC省）周三发行的10亿元三年期人民币债券（熊猫债），利率为4.8%。该省财政厅助理副厅长Jim Hopkins称，此次发行所募集资金将用于投资中国银行间债券市场的公司债。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘大涨逾250点至三周新高，疲软美指提振人气

人民币兑美元即期随中间价大涨至三周新高，中间价则劲升近270点至五周高点。交易员指出，市场对美联储后续加息的质疑打压美指至一个月低点，提振了人民币多头人气，但预计短期美指继续深跌概率不大，人民币还不会有明显的方向选择。

--《人民币综述》撮合成交模式年内推出，“所见即所得”有利价格发现

中国外汇交易模式即将再往前跨一大步。运行了十二年的中国外汇即期市场询价交易模式有望在年底引入撮合成交，这不仅可提高市场的透明度和交易效率，有利价格发现，并与国际通行做法保持一致，也将对银行的报价能力提出更高的要求。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率CFETS指数11连跌，创近两个月新低

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.08%至94.42，为连续11日下跌，并创9月29日以来新低；SDR篮子指数微升至95.29，BIS篮子指数微跌至95.24。

--中国外汇：团伙非法买卖外汇逾两亿元人民币，最高被判有期徒刑八年--新华

中国上海市浦东新区人民法院日前对一起团伙非法买卖外汇案作出一审判决，八名被告人居间介绍、非法买卖外汇，涉及七种外币涉及七种外币，涉案金额2.28亿余元人民币，分别判处缓刑二年、有期徒刑二年至有期徒刑八年不等，分处罚金5,000元至50万元不等。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫逾2%创近一年最大跌幅，受蓝筹板块等回调拖累

中国股市沪综指收挫逾2%至近两个月新低，并创近一年最大单日跌幅。分析师指出，今日大盘低开后一路震荡走低，前期强势的蓝筹板块和龙头股回调明显，场内人气受到打压，获利了结心态加重，尾盘指数加速跳水。

--中国期市：大连炼焦煤大涨5.5%，铁矿石触及10周高点

中国炼焦煤期货大涨超过5%，触及9月中旬以来最高，因中国治理环境污染造成供应收紧，给价格提供支撑。炼钢原料--铁矿石价格也上涨。

--中国证券：持续改革股票发行退市等制度，强化全面从严监管--证监会官员

中国证监会主席助理张慎峰称，将持续改革股票发行、退市等制度，进一步健全优胜劣汰机制；积极引导各类长期资金有序入市，大力发展机构投资者。同时，强化依法全面从严监管，逐步实现市场监管有效。

--《独家新闻》中国商汤科技计划IPO，并打算在美国设立研发中心

中国人工智能初创公司商汤科技(SenseTime)的创始人汤晓鸥在接受路透采访时说，该公司计划进行首次公开发行(IPO)，并打算最早明年在美国设立一个研发中心。

--中国能源：山东炼化能源集团申请2018年成品油出口配额--消息

一名消息人士称，由几家民营独立炼厂新成立的山东炼化能源集团已经向商务部申请明年的成品油出口配额。这名消息人士来自组成该集团的一个成员公司。

--中国个股：尔康制药称去年报表虚增净利2.31亿元

自5月起停牌的湖南尔康制药股份有限公司公告称，因会计差错，公司2016年营收和净利均有不同程度的虚增，其中净利虚增2.31亿元人民币。

--中国个股：汇顶科技6.65%股权转让予国家集成电路产业基金，股价涨停

中国深圳市汇顶科技股份有限公司公告，国家集成电路产业投资基金协议受让公司两股东出让股份共计3,020万股，占总股份比例6.65%。转让价格为93.69元人民币/股，支付对价总计28.29亿元。该股开盘即涨停。

--中国个股：奥瑞德71.85亿重组预案出炉，拟入主荷兰Ampleon集团

中国奥瑞德光电股份有限公司披露重大资产重组预案称，公司拟向杭州睿岳等发行股份购买合肥瑞成100%股权，交易总价暂定71.85亿元人民币。合肥瑞成经营主体为全球领先的射频射频功率芯片供应商--荷兰Ampleon集团。

--香港个股：南戈壁称正与中投公司商议可换股债券本月应付利息偿还安排

于加拿大和香港上市的蒙古煤矿企业--南戈壁资源有限公司称，正与中国中投公司商议可换股债券本月应付利息的偿还安排。(完) (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)