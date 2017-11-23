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更新版 1-中国汇市：人民币大幅收涨至逾一个月新高，受美指疲弱提振
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2017年11月23日 / 上午9点36分 / 更新于 21 小时前

更新版 1-中国汇市：人民币大幅收涨至逾一个月新高，受美指疲弱提振

3 分钟阅读

    * 人民币大幅收涨逾300点至逾一个月定稿
    * 中间价劲升近270点至五周新高
    * 美指疲弱和人民币流动性偏紧，共同提振人民币多头
    * 预计短期人民币还不会选择方向，可逢低购汇

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京11月23日 - 人民币兑美元即期周四大幅收涨逾300点至逾一
个月新高，盘中一度升破6.58关口，中间价则劲升近270点至五周高点。交易员指出，市场
对美联储后续加息的质疑打压美指至一个月低点，提振了人民币多头；而美指再度深跌概率
不大，预计近期人民币将在此位置盘整。
    
    他们并指出，近期银行间市场人民币流动性持续偏紧，施压美元多头，而掉期曲线亦受
此影响亦有所提振。另外离岸人民币流动性昨日短暂异动也推升离岸CNH价格，在岸人民币
在离岸转强感染下亦稳步上行，两地价差基本拉平，但流动性汇率的影响估计会逐渐减弱。
    
    “今天美元指数跌的很厉害，美联储纪要显示出升息疑虑，而且快到12月了很多交易员
都在平头寸；加上人民币资金比较紧张，（美元）价格就下的很厉害，10月的低点差不多也
就是这了。”一中资行交易员称。
    
    他并指出，客盘flow基本均衡，盘中自营卖美元的居多，而在收盘前流动性明显变差，
点差大幅拓宽。不过人民币再涨的空间已不大，6.6以下都可选择逢低购汇。
    
    全球汇市方面，美元周四整理跌势。前一交易日曾录得五个月来最大跌幅，因为在美国
联邦储备理事会(美联储/FED)公布最新政策会议记录后，投资者下调了对于美国明年升息前
景的预期。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美       今日           上日         升贬
 元                                                 
 即期成交价格<CNY=C      6.5823         6.6159       0.51%
               FXS>                                 
   中间价                6.6021          6.629       0.41%
 成交额<CNYSPTVOL=C   246.91亿美元   247.17亿美元       
               FXT>                                 
 日内波动幅度(pips)       310         日低6.6055    日高6.57
                                                       45
   今年以来升贬幅度                                    5.58%
 2005年汇改以来升贬                                   25.74%
               幅度                                 
  一年期美元/人民币            1035                         
               掉期                                 
                                                    
                                                        
 离岸人民币市场           今日           上日               
   CNH即期               6.5855         6.5986              
 一年期NDF<CNY1YNDF      6.735          6.7458              
              OR=>                                  
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5894
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7949元、5.9265元和8.7714元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯)

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