更新版 1-中国汇市：人民币大幅收涨至逾一个月新高，受美指疲弱提振

* 人民币大幅收涨逾300点至逾一个月定稿 * 中间价劲升近270点至五周新高 * 美指疲弱和人民币流动性偏紧，共同提振人民币多头 * 预计短期人民币还不会选择方向，可逢低购汇 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京11月23日 - 人民币兑美元即期周四大幅收涨逾300点至逾一 个月新高，盘中一度升破6.58关口，中间价则劲升近270点至五周高点。交易员指出，市场 对美联储后续加息的质疑打压美指至一个月低点，提振了人民币多头；而美指再度深跌概率 不大，预计近期人民币将在此位置盘整。 他们并指出，近期银行间市场人民币流动性持续偏紧，施压美元多头，而掉期曲线亦受 此影响亦有所提振。另外离岸人民币流动性昨日短暂异动也推升离岸CNH价格，在岸人民币 在离岸转强感染下亦稳步上行，两地价差基本拉平，但流动性汇率的影响估计会逐渐减弱。 “今天美元指数跌的很厉害，美联储纪要显示出升息疑虑，而且快到12月了很多交易员 都在平头寸；加上人民币资金比较紧张，（美元）价格就下的很厉害，10月的低点差不多也 就是这了。”一中资行交易员称。 他并指出，客盘flow基本均衡，盘中自营卖美元的居多，而在收盘前流动性明显变差， 点差大幅拓宽。不过人民币再涨的空间已不大，6.6以下都可选择逢低购汇。 全球汇市方面，美元周四整理跌势。前一交易日曾录得五个月来最大跌幅，因为在美国 联邦储备理事会(美联储/FED)公布最新政策会议记录后，投资者下调了对于美国明年升息前 景的预期。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.5823 6.6159 0.51% FXS> 中间价 6.6021 6.629 0.41% 成交额<CNYSPTVOL=C 246.91亿美元 247.17亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 310 日低6.6055 日高6.57 45 今年以来升贬幅度 5.58% 2005年汇改以来升贬 25.74% 幅度 一年期美元/人民币 1035 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.5855 6.5986 一年期NDF<CNY1YNDF 6.735 6.7458 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5894 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.7949元、5.9265元和8.7714元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯)