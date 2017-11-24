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重温稿-台湾货币市场：短率仍躺在低位，短钱充裕吸引银行利差交易活络交投
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2017年11月24日 / 凌晨12点02分 / 1 天前

重温稿-台湾货币市场：短率仍躺在低位，短钱充裕吸引银行利差交易活络交投

3 分钟阅读

    * 短率仍旧躺在低位
    * 利差交易活络交投
    * 短票/RP利率续持平

     记者 詹静宜
    路透台北11月23日 - 台湾银行间短率周四仍躺在低位。资金调度人士表示，由于市场
便宜短钱充裕，有部分大型银行也拆入资金再行购买短票或拆出赚取利差，略有活络市场交
投，目前月内短率仍续徘徊低档，跨月短率也持平既有区间不变。
    
    他们指出，今日一大行持续不提供跨月拆款资金，但其他银行资金宽裕供给无虞，银行
间对票券商、小银行跨月拆款利率也各持平上日在0.37-0.38%、0.30-0.33%，至于月内短钱
因外商银行资金挹注而更显宽松，令月内短率贴近低位。
   
    〞资金需求不少啊，有些大银行也在拆入。〞一位大型银行资调人士说。
    
    另一民营银行资调人士也称，目前市场资金偏多，并未感受到月底将近资金收紧的感觉
，且因外银偏多钱，带动大型银行间很容易取得便宜短钱，料短率有望持续徘徊低档。
   
             
 本地时间17:37                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.007                     30.020    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,854.57                  10,822.59    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.280%               0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.360%               0.175-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.380%               0.210-0.380%
    
    **短票例行性增温**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，周四、周五发票量例行性增温，银行间买票需求依
旧强劲，使票源略显供不应求，成交多以到期续作为主，短票利率仍将维持在原有区间内窄
幅波动。
    
    〞利率就僵固这里，这个利率买卖双方都能接受。〞一位大型票券商交易员说。
    
    他们也称，今日中油标售108天期短票45亿台币，得标利率区间0.488-0.498%，同时台
电也标售143天期短票46.5亿台币，得标利率区间则在0.508-0.512%，两档短票标售皆符合
市场预期的低档水平，显示市场资金偏多亟需有效去化管道。
  
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%，以0.37%
为主；月内短票利率则持平上日，主要落在0.35-0.36%。  
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%，区间在0.37-0.385%
，成交92.44亿台币；前日加权平均利率在0.374%，区间在0.37-0.39%，成交37.01亿台币。
    
    台湾央行周四发行7,185.5亿台币定存单，发行余额增36亿台币；周五存单到期2,875亿
台币。
    
    拆款中心资料显示，周四银行超额准备374亿台币，累计超额准备4,396亿台币、
加计前期1%的超额准备5,761亿台币。   
    
    
    **RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，近期券商间资金缺口不大，而投信及银
行间资金充沛，让资金调度顺畅，RP利率仍持于当前低档。
    
    他们并称，短线资金情势稳中偏松，RP利率续持稳区间，惟年底将至，市场对年底资金
紧缩因子仍有疑虑，倾向让RP利率维持现有水准，不愿此时引导RP利率走低而与资金供给方
打坏关系。
    
    〞市场超多钱的，要调钱很快。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周余日主要债券交割因子包括：周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融
债券、及财政部发行106/11期30年期公债金额250亿台币。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，月内公债RP利率主要在0.30-0.3
1%，跨月天期利率则主要在0.31-0.32%，同上日；月内公司债RP利率落在0.40-0.41%，跨月
天期利率则在0.41-0.42%。  

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上
公债RP利率区间在0.26-0.28%，跨月在0.27-0.31%；一周以上公司债RP利率主要成交在0.29
-0.30%，跨月则在0.30-0.32%。(完)

 (审校 杨淑祯)

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