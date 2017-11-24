重温稿-台湾货币市场：短率仍躺在低位，短钱充裕吸引银行利差交易活络交投

* 短率仍旧躺在低位 * 利差交易活络交投 * 短票/RP利率续持平 记者 詹静宜 路透台北11月23日 - 台湾银行间短率周四仍躺在低位。资金调度人士表示，由于市场 便宜短钱充裕，有部分大型银行也拆入资金再行购买短票或拆出赚取利差，略有活络市场交 投，目前月内短率仍续徘徊低档，跨月短率也持平既有区间不变。 他们指出，今日一大行持续不提供跨月拆款资金，但其他银行资金宽裕供给无虞，银行 间对票券商、小银行跨月拆款利率也各持平上日在0.37-0.38%、0.30-0.33%，至于月内短钱 因外商银行资金挹注而更显宽松，令月内短率贴近低位。 〞资金需求不少啊，有些大银行也在拆入。〞一位大型银行资调人士说。 另一民营银行资调人士也称，目前市场资金偏多，并未感受到月底将近资金收紧的感觉 ，且因外银偏多钱，带动大型银行间很容易取得便宜短钱，料短率有望持续徘徊低档。 本地时间17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.007 30.020 台湾加权股价指数<.TWII 10,854.57 10,822.59 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.280% 0.175-0.280% --一周拆款利率区间 0.176-0.360% 0.175-0.360% --两周拆款利率区间 0.190-0.380% 0.210-0.380% **短票例行性增温** 短票方面，大型票券商交易员表示，周四、周五发票量例行性增温，银行间买票需求依 旧强劲，使票源略显供不应求，成交多以到期续作为主，短票利率仍将维持在原有区间内窄 幅波动。 〞利率就僵固这里，这个利率买卖双方都能接受。〞一位大型票券商交易员说。 他们也称，今日中油标售108天期短票45亿台币，得标利率区间0.488-0.498%，同时台 电也标售143天期短票46.5亿台币，得标利率区间则在0.508-0.512%，两档短票标售皆符合 市场预期的低档水平，显示市场资金偏多亟需有效去化管道。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%，以0.37% 为主；月内短票利率则持平上日，主要落在0.35-0.36%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%，区间在0.37-0.385% ，成交92.44亿台币；前日加权平均利率在0.374%，区间在0.37-0.39%，成交37.01亿台币。 台湾央行周四发行7,185.5亿台币定存单，发行余额增36亿台币；周五存单到期2,875亿 台币。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备374亿台币，累计超额准备4,396亿台币、 加计前期1%的超额准备5,761亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，近期券商间资金缺口不大，而投信及银 行间资金充沛，让资金调度顺畅，RP利率仍持于当前低档。 他们并称，短线资金情势稳中偏松，RP利率续持稳区间，惟年底将至，市场对年底资金 紧缩因子仍有疑虑，倾向让RP利率维持现有水准，不愿此时引导RP利率走低而与资金供给方 打坏关系。 〞市场超多钱的，要调钱很快。〞一大型证券商交易员说。 本周余日主要债券交割因子包括：周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融 债券、及财政部发行106/11期30年期公债金额250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，月内公债RP利率主要在0.30-0.3 1%，跨月天期利率则主要在0.31-0.32%，同上日；月内公司债RP利率落在0.40-0.41%，跨月 天期利率则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上 公债RP利率区间在0.26-0.28%，跨月在0.27-0.31%；一周以上公司债RP利率主要成交在0.29 -0.30%，跨月则在0.30-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)