更正-中国期市：铁矿石料录得数月以来最大周线涨幅，归功中国钢铁价格走强

(因译文有误，内文倒数第三段应为“日均产量”非“平均钢铁产能”)

路透马尼拉11月24日 - 铁矿石价格本周料录得约五个月以来最大周线涨幅，受中国钢铁价格走强激发，焦煤价格也表现出色。

中国铁矿石期货周五小涨触及九周高位，现货铁矿石价格也在周四涨至9月以来最高。

“随着中国钢铁期货持续上涨，实货铁矿石贸易商目前似乎乐意追高价格，”澳新银行分析师在一份报告中称。

0230GMT，大连商交所交投活跃的铁矿石期货涨0.3%至每吨507.50元人民币(77美元)，稍早一度触及510元人民币，创9月19日以来最高。

该合约本周以来已累计上涨9%，为6月底以来最强单周涨幅。

根据《金属导报》(Metal Bulletin)资料，中国青岛港铁矿石.IO62-CNO=MB周四上涨3.9%报每吨67.69美元，为9月20日以来最高。

该现货指标价本周至今已上扬8.1%，为7月初以来最大周涨幅。

中国北方许多城市实施冬季限产措施之际，利润率上升促使一些钢厂增加产出。

澳新银行引述中国钢铁工业协会的数据称，11月上旬，隶属该协会成员的钢企日均产量为180.17万吨，较10月下旬增加0.7%。

上海螺纹钢期货下跌0.8%至每吨3,798元人民币，但本周至今上涨近4%，为8月初以来最高涨幅。

炼焦煤合约持稳于10周高位附近，报每吨1,315元人民币，周线涨近12%，为一年以来最高周涨幅。(完)