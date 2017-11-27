重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月20日-24日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：坚定不移将改革推向深入，推进国资管理公开透明--深改组

中国国家主席习近平主持召开十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议强调，坚定不移将改革推向深入。将建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况的制度，支持和保证人大依法行使监督权，推进国有资产管理的公开透明。

--中国经济：继续清理涉企经营服务性收费，并强化知识产权保护--国常会

中国国务院总理李克强召开国务院常务会议称，要进一步清理规范涉企经营服务性收费，持续为企业减轻负担；要着力解决知识产权侵权成本低，维权成本高问题，推动运用“互联网+”强化知识产权保护。

--中国央行：继续实施稳健中性的货币政策，保持人民币汇率总体平稳

中国央行发布第三季度货币政策执行报告指出，继续实施稳健中性的货币政策，保持人民币汇率总体平稳。人民银行将密切关注流动性形势和市场预期变化，加强预调微调和与市场沟通，为稳增长、调结构、促改革、惠民生、去杠杆、抑泡沫、防风险营造了适宜的货币金融环境。

--中国政策：发挥民间投资作用推进制造强国战略，鼓励民资“走出去”

中国工业和信息化部等多部委就“发挥民间投资作用、推进实施制造强国战略”发布指导意见，将制定规范企业海外投资经营行为的指导性文件，对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇，支持符合条件的企业和金融机构在境内外市场募集资金，以鼓励民企国际化发展。

--中国投资：加快境外投资立法，出台多措施统筹“引进来”和“走出去”--发改委

中国国家发改委副秘书长周晓飞表示，将出台多项措施，统筹做好“引进来”和“走出去”，深入实施新一轮高水平对外开放，修订外商投资准入负面清单，大幅放宽金融等领域外资准入，为外商投资提供更加开放的投资环境；同时加快境外投资立法，提高对外投资便利化水平。

--中国经济：创建“中国制造2025”国际级示范区，地级市等可申请--国务院

中国国务院办公厅最新发布通知，决定创建“中国制造2025”国家级示范区，直辖市市辖区和副省级市、地级市均可申请创建示范区，距离相近、产业关联度高的城市可联合申请创建示范区，以加快实施“中国制造2025”，鼓励和支持地方探索实体经济尤其是制造业转型升级的新路径、新模式。

--中国经济：财政部启动第四批PPP示范项目评选，申报项目投资额2.12万亿

中国财政部称，正会同行业部委组织评选第四批PPP（政府和社会资本合作）示范项目，共征集各地申报项目1,226个，投资额2.12万亿元人民币。

--中国经济：明年增速有望超6.5%，未来仍将保持良好态势--发改委官员

中国国家发展和改革委员会副秘书长范恒山表示，今年经济增速超预期，若达到6.8%、6.9%，2018年中国经济增速将有望超过6.5%；受益于市场层面、政府层面等一系列因素的影响，未来若干年内，仍将保持比较良好的发展态势。

--中国财税：12月起降低日化等消费品进口关税，平均税率降至7.7%--财政部

中国财政部称，自今年12月1日开始对部分消费品进口关税进行调整，涵盖食品、保健品、药品、日化用品、衣着鞋帽、家用设备、文化娱乐、日杂百货等各类消费品，共涉及187个8位税号，平均税率由17.3%降至7.7%。

--中国房地产：10月70个大中城市房价指数连25个月同比上涨，一线房价环降

最新数据数据显示中国10月份房价总体稳定，10月房价指数同比连续第25个月上涨，涨幅则连续第11个月收窄，不过环比涨幅略有回升，其中一线城市房价多数环比续降。

--中国财政：资源税法征求意见稿出台，水资源立法条件尚不成熟--财政部

中国财政部公布资源税法征求意见稿指出，对开采原油以及油田范围内运输原油过程中用于加热的原油、天然气，免征资源税；从深水油气田开采的原油、天然气，减征30%资源税；可组织开展水等资源税改革试点，待立法条件成熟后再通过法律予以规定。

--中国能源：将出台政策加快煤电联营，支持相关项目纳入发展规划--发改委

中国国家发改委副主任连维良表示，有关部门将进一步研究制定煤电联营相关鼓励政策，支持将煤电联营项目优先纳入能源发展规划，支持煤电联营煤矿优先释放优质产能和核增生产能力。

--中国国企：1-10月利润同比增长24.6%，电力等行业利润降幅较大--财政部

中国财政部公布，今年1-10月，中国国有企业利润总额23,858.6亿元人民币，同比增长24.6%，国有企业收入和利润持续较快增长，利润增幅高于收入9.2个百分点；有色、钢铁、煤炭、石油石化等行业利润同比增幅较大，电力等行业利润同比降幅较大。

--中国反腐：三天打两虎宣示反腐败斗争将进行到底，没有休止符--新华

距离十九大闭幕不到一个月，原中宣部副部长鲁炜和辽宁省副省长刘强两位中管干部相继落马，新华社发布评论称，三天打两虎的节奏宣示党中央将反腐败斗争进行到底的坚强意志和坚定决心。

【金融】

--《焦点》中国大资管行业步入统一监管，打破刚兑坚决落地难度大

在市场热议近一年后，中国大资管行业新规终落地。中国央行、银监会等五部委联合发布金融机构资管指导意见征求意见稿，与此前网传版本相比，其规定更为严格且操作性强，但考虑到后续要对各类资管产品的标准进行统一，实际落地难度可能也较大。

--《焦点》中国金融强监管转向构建长效机制，应警惕为防风险而防风险

始于去年末的中国金融业控风险和去杠杆已取得阶段性成效，在国务院金稳会成立后，监管政策导向也正从“救火队”式的应急管理转向构建防风险长效机制；不过，也要警惕“为防风险而防风险”，陷入资金脱虚后却难以入实的困境。

--《焦点》中国传统不良资产处置如火中取栗，沙里淘金考验从业者

中国传统不良资产包价格整体处于阶段性高位，能否继续买买买值得业内思量。“买包”还是“赚钱”这两个看似异曲同工的目标，如今对于参与不良资产处置的各类投资者而言，似乎走向了两个相反的极端。

--中国金融：要重拳整治普惠金融乱象，实现多层次机构供给体系--银监会官员

中国银监会普惠金融部主任李均锋称，当前一些互联网金融企业打着普惠金融旗号，实际却抬高融资成本，干着与普惠金融不相干业务的金融乱象，有必要重拳整治。应继续深化普惠金融体制机制改革，大力发展数字普惠金融，实现广覆盖、多层次的机构供给体系。

--全球金融：中国人民币目前像是自由浮动货币--纽约联储报告

纽约联邦储备银行新兴市场与国际事务部高级研究员John Clark撰写报告指出，尽管每日波动性很低，但中国人民币现在更像是自由浮动货币。人民币定盘价的每日变动已经变得“相当可预测，而且对市场力量相当敏感”。

--中国金融：政府紧急叫停网络小额贷款牌照发放，中资金融股美国ADR重挫

中国金融监管机构采取措施打击快速增长的网络小额贷款市场，美国上市中国金融企业股应声下挫。中国当局愈发担忧网络小额信贷问题。

--中国保险：保监会正研究拓宽险资参与大宗商品和长租公寓等领域--官员

证券时报报导，中国保监会资金运用监管部主任任春生近日表示，要研究拓宽保险资金运用参与大宗商品以及长租公寓等领域，进一步优化保险资金配置。

--中国保险：监管资源将向风险、法人机构监管及重大风险处置等倾斜--保监会

中国保监会副主席黄洪称，现在大量监管资源配置在日常行为监管上，对法人机构风险监管投入严重不足，对风险不够敏感，一些重大风险不能及时发现；监管资源配置必须有大的变化，向风险监管、法人机构监管、重大风险处置等领域倾斜。

--中国金融：资管新规的破与立或强化大型银行在资管行业的优势--金融时报

中国金融时报援引多位专家表示，从长期来看，随着银行资管业务逐步回归“代客理财”本源，各家银行在资管领域的分化料将进一步扩大，此前主要依靠通道业务“存活”的银行或面临挑战，而资管能力较强的银行则将强者愈强。

--新闻稿：资管新规将改变中国影子银行格局--标普

标普全球评级表示，中国央行拟实施的资产管理业务新规将会加快中国影子银行系统的转型，并有可能进一步减缓中国的信贷增长。

--中国保险：保监会对农银人寿等三家公司申报新产品采取禁止性措施

中国保监会称，针对人身保险行业产品问题，近日对农银人寿、交银康联人寿和长城人寿下发监管函，要求该三家公司不得销售不符合监管要求的产品，违规产品退出市场，并对公司申报新产品采取禁止性措施。

--企业结盟：中信银行和百度发起设立的百信银行开业，步入金融科技领域

中国中信银行和搜索引擎巨头百度发起设立的名为“百信银行”的直销银行(direct bank)在北京宣布正式开业，步入中国快速增长的金融科技领域。

--中港个股：中行旗下中银投资获批开业，四大行债转股子公司均落地

中国银监会近日称，已批复同意中国银行旗下中银金融资产投资有限公司开业，至此四大行债转股实施机构均落地。

【固定收益】

--《分析》中国央行单周继续净投放但规模缩水，强化市场对中性政策预期

缴税高峰已过，中国央行本周净投放1,500亿元，较上周逾8,000亿的投放规模大幅缩水。面对周中资金面紧张，央行净投放显示一定的维稳姿态，但规模有限，又与中性的货币政策基调一致。

结合三季度货币政策执行报告来看，市场人士认为，央行还将继续“削峰填谷”维护流动性基本稳定，加强与去杠杆的配合。

--中国新债：中央汇金公司拟首度发行中期票据，规模150亿元期限三年

中国中央汇金投资有限责任公司公告，将于本周四(23日)在银行间市场簿记建档发行150亿元人民币中期票据，期限三年；这将是中央汇金首次发行中期票据。

--中国信用债：上清所称已足额收到14亿利集MTN002付息兑付资金

中国银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）公告称，已足额收到亿利资源集团有限公司2014年度第二期中期票据“14亿利集MTN002”的付息兑付资金，并完成了该期债券的代理付息兑付工作。

--中国新债：加拿大BC省三年期熊猫债利率4.8%，募资将用于投资公司债

加拿大不列颠哥伦比亚省（加拿大BC省）发行的10亿元三年期人民币债券（熊猫债），利率为4.8%。该省财政厅助理副厅长Jim Hopkins称，此次发行所募集资金将用于投资中国银行间债券市场的公司债。

【外汇】

--离岸人民币：中国财政部称将于下周在香港发行70亿元人民币国债

中国财政部公告称，将于11月27日当周在香港再发行70亿元人民币国债。今年财政部拟在香港发总计140亿元国债，其中6月22日已发行了70亿元。

--《人民币综述》撮合成交模式年内推出，“所见即所得”有利价格发现

中国外汇交易模式即将再往前跨一大步。运行了十二年的中国外汇即期市场询价交易模式有望在年底引入撮合成交，这不仅可提高市场的透明度和交易效率，有利价格发现，并与国际通行做法保持一致，也将对银行的报价能力提出更高的要求。

--中国外汇：团伙非法买卖外汇逾两亿元人民币，最高被判有期徒刑八年--新华

中国上海市浦东新区人民法院日前对一起团伙非法买卖外汇案作出一审判决，八名被告人居间介绍、非法买卖外汇，涉及七种外币涉及七种外币，涉案金额2.28亿余元人民币，分别判处缓刑二年、有期徒刑二年至有期徒刑八年不等，分处罚金5,000元至50万元不等。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均下跌，CFETS指数跌至94.70

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(17日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.37%至94.7，较2014年底则仍下跌5.30%。

【证券/行业】

--《焦点》中国社保基金喜获国企股权支援，短期依赖分红将促蓝筹高派现

中国近日公布以国有资本充实社保基金的顶层设计方案，国内社保基金将迎来数万亿元人民币资产的支援，未来支付压力将有所缓解。分析人士指出，这一政策导向将引导国内上市公司完善分红机制，国企蓝筹股高分红将成惯例；同时随着国内社保体系更趋完善，将促使A股机构化特征更加明显。

--《焦点》腾讯通过微信、游戏和并购向海外扩张，首先锁定马来西亚

中国最大社交网络及游戏公司腾讯控股的一位高管对路透表示，将把马来西亚作为其扩展微信生态系统的第一个海外国家。腾讯刚刚在上周公布了优于预期的季度财报。

--《焦点》中国资管新规加大短期股市波动，券商资管将加速转型

中国金融机构资产管理业务新规发布后，在清理违规理财资金和直接融资比例加大的双重压力下，周一股市开盘即应声下跌，投资者预期更趋谨慎，料后市资金入场积极性将受到抑制；但资管业务规范后未来规模将恢复增长，并能为股市带来可观的增量资金。

--《焦点》中国A股重挫逾2%创近一年最大跌幅，蓝筹股获利回吐压力加大

中国股市沪综指周四重挫逾2%，创近一年最大单日跌幅。今年来一直强势的蓝筹板块和龙头股大幅回调，对场内人气打压明显，加重获利了结心态；此外，近期国债收益率提升对股市估值形成压制，加之资管新规出台，年末资金紧张对市场影响亦偏空。

--《独家新闻》AppLovin调整与东方弘泰的收购协议，变身债权性投资

美国移动营销平台AppLovin表示，与中国私募股权公司东方弘泰的股权交易协议调整为债权性投资。双方的原始协议是东方弘泰以14亿美元收购AppLovin股权，但遭美国政府反对。

--《独家新闻》菲律宾PT&T寻求中方合作，欲打破国内电信市场垄断--董事长

菲律宾电信企业Philippine Telegraph & Telephone(PT&T)PTT.PS董事长Salvador Zamora表示，该公司将与中国企业合作，挑战国内两大电信巨头，此举或将改变地区市场格局。

--《焦点》中国华信准备取代托克，成为俄油在亚洲的主要贸易伙伴

业内消息人士表示，中国华信看来准备取代托克(Trafigura)，成为俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)在亚洲的主要石油贸易伙伴；之前中国华信敲定五年期协议，从这家俄罗斯能源巨头手中购买6,000万吨原油。

--《独家新闻》中国商汤科技计划IPO，并打算在美国设立研发中心

中国人工智能初创公司商汤科技(SenseTime)的创始人汤晓鸥在接受路透采访时说，该公司计划进行首次公开发行(IPO)，并打算最早明年在美国设立一个研发中心。

--中国能源：10月全社会用电量同比增5%，第二产业仅增3%--国家能源局

中国国家能源局发布数据显示，10月全社会用电量同比增长5%至5,130亿千瓦时，其中，第二产业用电量仅增长3%；而第三产业用电量持续两位数增长，增速达到12.4%。

--中国证券：强化监督发审委，成立发行与并购重组审核监察委员会--证监会

中国证监会主席刘士余称，为强化对发审委和委员的监督机制，证监会党委已经决定成立发行与并购重组审核监察委员会，对首次公开发行、再融资、并购重组实行全方面的监察，对发审委和委员的履职行为进行360度评价。

--中国证券：持续改革股票发行退市等制度，强化全面从严监管--证监会官员

中国证监会主席助理张慎峰称，将持续改革股票发行、退市等制度，进一步健全优胜劣汰机制；积极引导各类长期资金有序入市，大力发展机构投资者。同时，强化依法全面从严监管，逐步实现市场监管有效。

--中国证券：推动基金券商参与，促进大宗商品衍生品业务发展--证监会官员

中国证监会机构部副主任吴孝勇称，将积极推动多层次资本市场的建设，提升对实体经济的支持服务功能。其中包括推进、鼓励基金和券商等参与，促进大宗商品衍生品业务发展。

--路透专访：中国投中资本打造国际化投行，欲冲击年交易50-100亿美元目标

中国独立投行--投中资本已在香港、美国和欧洲设立办公室，完成其全球化业务网络的雏型。在投中资本创始人、管理合伙人陈颉看来，公司正处业务发展的黄金时代，未来中国企业的全球化大潮，将有助于公司打造成一家国际化投行。

--中国期市：上期所期铜期权获准立项，将是国内首个工业品期权品种

中国上海期货交易所称，铜期货期权的立项申请近日获得中国证监会批复同意，这将是国内首个工业品期权品种，将进一步丰富国内有色金属衍生品市场的风险管理工具。

--中国个股：国航无限期暂停北京至平壤航线

中国国航因需求情况不理想，无限期地暂停了北京至平壤航线。朝鲜因其核武器及导弹项目，面临美国日益增多的制裁。

--汽车产业：吉利汽车与白俄罗斯合资企业将建新车厂，面向俄罗斯市场

白俄罗斯和中国汽车生产商吉利汽车的合资公司宣布组建一家工厂，在白俄罗斯生产汽车，面向俄罗斯市场销售。

--中国基金：瑞银资产管理推首只境内私募证券投资基金，开外资先河

国际知名投行瑞银集团旗下瑞银资产管理宣布，其在中国境内的外商独资企业（WFOE） --瑞银资产管理（上海）有限公司正式推出了其首只境内私募证券基金产品，从而成为首家面向国内投资者推出股票私募基金的外资资产管理公司。

--香港个股：高鑫零售获淘宝逾224亿港元收购约36%股权，盘初先升后跌

在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售称，阿里巴巴旗下淘宝中国控股有限公司将直接及间接收购高鑫零售约36.16%股权，总对价约224.25亿港元。

--欧洲个股：欧尚和阿里巴巴合作或让家乐福中国业务雪上加霜

法国零售业者欧尚和中国互联网巨头阿里巴巴之间的合作关系，有可能让家乐福在中国市场进一步落后，并可能促使家乐福新任掌门人决定退出中国市场。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 林高丽)