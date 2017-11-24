FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收跌无视中间价大涨，强化短期大区间波动预期
频道
专题
韩国真航空预计中国赴韩游需求将从1月起反弹
半岛局势
韩国真航空预计中国赴韩游需求将从1月起反弹
中国股市“见顶”为时尚早 A股明年入摩可看高一线--安联
中国财经
中国股市“见顶”为时尚早 A股明年入摩可看高一线--安联
焦点：美国感恩节线上销售激增 实体店表现好于前两年
深度分析
焦点：美国感恩节线上销售激增 实体店表现好于前两年
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月24日 / 上午9点28分 / 1 天前

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收跌无视中间价大涨，强化短期大区间波动预期

2 分钟阅读

    * 人民币兑美元收跌，无视中间价大涨
    * 中间价涨逾200点至近一个半月新高
    * 实需购汇较多，压低人民币汇率
    * 短期仍可维持区间交易思路
    * 美指后续表现需要重点关注

 (新增更多评论和收盘报价)
    路透北京/上海11月24日 - 人民币兑美元即期周五收跌脱离近六周高点，无视中间价大涨逾200点至近一个半月新高，但本周累计即期走升0.5%。交易员称，中间价表现仍遵循定价规则，实需购汇需求较多，令人民币回吐盘初涨幅，后续会否摆脱6.57-6.65元波动区间仍需观察。
    
    他们并指出，一般接近月末市场结售汇会相对均衡，区间交易思路暂时仍可维持；接下来外部美元指数表现比较关键，若美指继续下行，很可能进一步刺激美元结汇意愿。
    
   “美元买盘很多，卖盘比较少，强化了大家对大区间的预期，...客盘的购汇也是比较多。”一中资行交易员称。    
    
    全球汇市方面，美元周五走势不稳，交投清淡，兑其他主要货币本周周线恐将收低，因其仍受美联储(FED)对美国低通胀的谨慎看法打压。本周交易天数因假期而减少。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元       今日           上日          升贬
 即期成交价格              6.6037         6.5823        -0.32%
       中间价               6.581         6.6021        0.32%
 成交额                   231亿美元    246.91亿美元        
     日内波动幅度(pips)      339        日低6.6069    日高6.573
       今年以来升贬幅度                                    5.24%
 2005年汇改以来升贬幅度                                   25.33%
  一年期美元/人民币掉期         1027                            
                                                      
                                                           
 离岸人民币市场             今日           上日                 
       CNH即期               6.6          6.5785                
 一年期NDF                  6.75          6.7197                
                                                      
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6006元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8204元、5.9248元和8.7808元。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽/张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below