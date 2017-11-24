更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收跌无视中间价大涨，强化短期大区间波动预期

* 人民币兑美元收跌，无视中间价大涨 * 中间价涨逾200点至近一个半月新高 * 实需购汇较多，压低人民币汇率 * 短期仍可维持区间交易思路 * 美指后续表现需要重点关注 (新增更多评论和收盘报价) 路透北京/上海11月24日 - 人民币兑美元即期周五收跌脱离近六周高点，无视中间价大涨逾200点至近一个半月新高，但本周累计即期走升0.5%。交易员称，中间价表现仍遵循定价规则，实需购汇需求较多，令人民币回吐盘初涨幅，后续会否摆脱6.57-6.65元波动区间仍需观察。 他们并指出，一般接近月末市场结售汇会相对均衡，区间交易思路暂时仍可维持；接下来外部美元指数表现比较关键，若美指继续下行，很可能进一步刺激美元结汇意愿。 “美元买盘很多，卖盘比较少，强化了大家对大区间的预期，...客盘的购汇也是比较多。”一中资行交易员称。 全球汇市方面，美元周五走势不稳，交投清淡，兑其他主要货币本周周线恐将收低，因其仍受美联储(FED)对美国低通胀的谨慎看法打压。本周交易天数因假期而减少。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.6037 6.5823 -0.32% 中间价 6.581 6.6021 0.32% 成交额 231亿美元 246.91亿美元 日内波动幅度(pips) 339 日低6.6069 日高6.573 今年以来升贬幅度 5.24% 2005年汇改以来升贬幅度 25.33% 一年期美元/人民币掉期 1027 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6 6.5785 一年期NDF 6.75 6.7197 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6006元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8204元、5.9248元和8.7808元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽/张喜良)