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更新版 1-台湾货币市场：短率仍持稳，下周资金料续松维持既有区间整理
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2017年11月24日 / 上午9点43分 / 1 天前

更新版 1-台湾货币市场：短率仍持稳，下周资金料续松维持既有区间整理

3 分钟阅读

    * 短率依旧稳在区间
    * 下周月底料续偏松态势
    * 短票/RP利率仍持平

 (更新拆款及下周央行定存单到期概况)
     记者 詹静宜
    路透台北11月24日 - 台湾银行间短率周五仍稳在区间。资金调度人士表示，由于今日
交割250亿台币30年新债，让资金情势不若日前宽松，但不影响资金调度，短率仍持在既有
区间整理；下周资金料延续本周宽松态势，后续关注央行冲销力道，将攸关月底资金情势。
    
    他们指出，今日一大行持续不提供跨月拆款资金，并无碍市场资金调度，银行间对票券
商跨月拆款利率也各持平上日在0.37-0.38%，不过有些微靠向区间高位，因今日票券商承作
一周拆款即可跨月，利率成交在0.37%，两周拆款利率则在0.38%。 
   
    〞今天资金比前几天紧，再看看央行冲销状况吧。〞一位大型银行资调人士说。 
    
    另位大型票券资调人士也称，下周迈入月底资金情势料跟本周差不多，因此前已避开资
金落点月底，下周资金缺口不大，稍微留意一下11月底地价税款缴库对资金情势的影响。
        
 本地时间17:31                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.010                     30.007    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,854.09                  10,854.57    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.260%               0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.380%               0.176-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.380%               0.190-0.380%
    
    **短票例行性增温**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，周五发票量例行性较多，但银行间仍见买票需求，
短票利率续持在原有区间波动。
    
    〞落点都调好了，市场钱也多，月底应该不用担心。〞一位大型票券商交易员说。
    
    展望下周，他们称，目前资金偏松，下周跨月短票料续持在0.37-0.38%的利率水准，等
到月底一过就会恢复先前低位。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%。  
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%，区间在0.35-0.39%，
成交91.88亿台币；前日加权平均利率在0.373%，区间在0.37-0.385%，成交92.44亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,638亿台币定存单，较今日到期定存单金额2,875亿台币，发行余额
减237亿台币。
    
    台湾央行将于下周五(12月1日)标售一年期定存单，金额为1,700亿台币，12月4日发行
。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆864.5亿台币，分别为：周一4,139亿、周二1,856.50亿
、周三217亿、周四2,649亿及周五2,003亿。
    
    拆款中心资料显示，周五银行超额准备780亿台币，累计至周日超额准备6,738亿
台币、加计前期1%的超额准备8,103亿台币。   
    
    
    **RP利率大致持平**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，尽管投信端资金略显分配不均，惟整体
市场资金仍显充裕，让今日交割30年新债无碍资金调度，RP利率大致持平既有区间不变。
    
    他们并称，下周迈入月底，以目前资金宽裕情势预估，资金调度可望依旧平顺，RP利率
料续持平区间，不过要留意月底外币债券交割变数较多。
    
    〞月底普遍要谨慎一点。〞一大型证券商交易员说。
    
    周五主要债券交割包括：国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融债券、及财政
部发行106/11期30年期公债金额250亿台币。下周交割因子则有：周一摩根士丹利发行0.72
亿美元债、周二Westpac banking发行5.7亿美元债，及周三新加坡大华银行发行0.55亿美元
债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，月内公债RP利率主要在0.30-0.3
1%，跨月天期利率则主要在0.31-0.32%，同上日；月内公司债RP利率落在0.40-0.41%，跨月
天期利率则在0.41-0.42%。  

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上
公债RP利率区间在0.26-0.28%，跨月在0.27-0.31%；一周以上公司债RP利率主要成交在0.29
-0.30%，跨月则在0.30-0.32%。(完)

 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)

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