修正-路透基点：海航35亿港元贷款部分偿付，其余则及时获延期--TRLPC

(因英文原文有误，其他三笔过桥贷款到期分别为明年1月、2月和6月，非分别在12月、1月及6月)

路透11月24日 - 汤森路透旗下基点报导，根据一份公司新闻稿及知情消息人士表示，中国海航集团一笔35亿港元(4.49亿美元)在周五到期之前，公司偿还了其中一部分，其余款项予以延期。

海航偿还了7亿港元，余额28亿港元延长三个月。

海航在电邮中表示，“个别手续可能尚需多一点时间完成，经同银行友好协商，双方同意把部分过桥贷款延长三个月至2018年2月23日。”

海航并未透露为延长贷款所支付的费用。目前尚不清楚哪些银行获得还款，哪些银行同意延期。

这笔一年期期末一次性偿还贷款是2016年11月与三家香港银行签署，用于支持海航在香港购买的首幅启德地皮。

东亚银行为这笔贷款的代理行，承贷24亿港元。南洋商业银行及创兴银行分别承贷6亿及5亿港元。

消息人士称贷款签署之后，有更多的银行通过二级市场加入此交易。

海航这笔35亿港元贷款虽然已成功及时偿还及延期，但现在焦点将转移到其他即将到期的贷款。

海航透过其他三笔过桥贷款，总计借入73.2亿港元，用于购买另外三块启德地皮。这三笔一年期贷款的金额分别为25亿、26亿、及22.2亿港元，分别在明年1月、2月及6月到期。

本月稍早时，海航发行363天期美元债券筹资3亿美元，票息8.875%，远高于这笔35亿港元俱乐部贷款的最高综合收益定价--140个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 刘秀红)