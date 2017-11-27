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更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升，购汇需求冲抵部分美指疲弱利好
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2017年11月27日 / 上午9点29分 / 2 天前

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升，购汇需求冲抵部分美指疲弱利好

2 分钟阅读

    * 人民币小幅收升，中间价则小跌
    * 市场购汇需求略微偏多，对偏弱美指反应较淡
    * 市场不确定性仍较大
    * 人民币不存在明显趋势，但波动率料上升

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京11月27日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，中间价则小幅
回落。交易员指出，今日购汇需求较多，对冲了部分美元指数疲弱的利好；如若外部美元指
数续呈弱势，此前累积的未结汇头寸最终会推升汇价，只是出手时点上不好判断。人民币当
前虽然不存在明显趋势，但波动率料较之前有所上升。
    
    他们并表示，德国政治动荡忧虑缓解，提振市场做多欧元情绪；由于本周美国参院将讨
论税改议案，还有美联储主席提名人鲍威尔听证会，较大不确定性导致国际汇市大幅波动。
目前人民币汇率指数处于低位，短期看多人民币对一篮子货币。
    
    “猜测今天的购汇不一定体现在客盘，可能是前两天客盘购汇被自营接住没有平盘，自
营成了美元空头，今天进行回补，就体现为一波一波的购汇。”一中资行交易员表示。
    
    他并称，目前境内外价差继续倒挂，可能是因为境内购汇较多，而境外的做多人民币的
力量较强。
    
   “现在各大经济体欧美包括中国有各种不确定，一切皆有可能，就看谁演的好了，短期
真的不好判断，”一外资行交易员称，“日内的话也比以前难做多了，因为你不知道什么时
候flow（客盘）就来一波。”
    
    全球汇市方面，欧元周一在欧洲早盘整理涨幅，中国股市跌势加重促使投资者部分了结
多头押注的获利。欧元此前在亚洲时段触及两个月高点。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美元           今日           上日           升贬
    即期成交价格               6.5979         6.6037         0.09%
          中间价               6.5874          6.581         -0.10%
    成交额                  233.45亿美元   237.81亿美元         
        日内波动幅度(pips)       116        日低6.6078     日高6.5962
          今年以来升贬幅度                                       5.33%
    2005年汇改以来升贬幅度                                      25.44%
     一年期美元/人民币掉期           1038                             
                                                          
                                                                
 离岸人民币市场                 今日           上日                   
          CNH即期              6.5968          6.588                  
   一年期NDF                    6.749         6.7338                  
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6005
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8738元、5.9282元和8.7989元。
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/乔艳红)

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