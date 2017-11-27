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修正-《全球汇市》欧元兑美元触及两个月高点，中国股市下挫令人关注
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#亚洲
2017年11月27日 / 早上8点54分 / 2 天前

修正-《全球汇市》欧元兑美元触及两个月高点，中国股市下挫令人关注

2 分钟阅读

 (修正：内文第一段，应为“部分了结多头押注的获利”，非“部分多头押注的获利”)
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦11月27日 - 欧元周一在欧洲早盘整理涨幅，中国股市跌势加重促使投资者部
分了结多头押注的获利。欧元此前在亚洲时段触及两个月高点。

    中国股市沪综指周一收创三个月新低，因为债券收益率上升令投资者感到不安。但是这
个影响似乎仅限于大陆，香港股市跌幅小于内地，而海外债券则相对较为稳定。            

    “中国股市的下跌让人联想到2015年夏天的情景，这导致一些投资者在年末市场交投清
淡之际趋于谨慎，”ING驻伦敦的外汇策略师Viraj Patel表示。

    欧元兑美元         报1.1944美元，与上周五纽约尾盘基本持平，此前触及两个月高
位1.1946美元。
    
    欧元上周录得逾两个月最大周线涨幅，因一些对冲基金上周在假期的清淡交投中买入欧
元，触发部分止损单。
    
    欧元兑美元目前在1.1965美元面临考验。欧元由9月8日创下的两年半高点1.2092跌至11
月7日触及的三个半月低点1.1553，这段跌势的76.4%回档位即为1.1965。欧元已由1.1553低
点回升3.2%。
    
   德国11月Ifo企业景气判断指数升至纪录高位，进一步显示德国经济成长强劲。

    此外，德国保守派总理梅克尔一周前与自由民主党(FDP)和绿党(Greens)就组建三方联
盟进行的谈判破裂，为她能否连任第四个任期打下问号。不过社会民主党(SPD)周五为梅克
尔递上一根挽救政治危机的救命稻草。            
    
    相比之下，美元欠缺动能，因外界认为持续低迷的通胀削弱了美联储升息的可能性。

    市场人士关注周二有关美联储主席提名人鲍威尔的听证会。
    
    美元指数      小跌至92.651，接近上周五触及的两个月低点92.675。英镑兑美元GBP
=D4报1.3329，接近上周五所及两个月高位1.3360。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1943  1.1930  +0.11 +13.60  1.0513
    美元/日圆                   111.21  111.53  -0.29  -4.84  116.87
    欧元/日圆                   132.85  133.20  -0.26  +7.89  123.14
    美元/瑞郎                   0.9792  0.9796  -0.04  -3.79  1.0178
    英镑/美元                   1.3340  1.3335  +0.04  +8.14  1.2336
    美元/加元                   1.2696  1.2713  -0.13  -5.47  1.3430
    美元/离岸人民币                6.5954  6.5876  +0.12  -5.41  6.9726
    澳元/美元                   0.7619  0.7612  +0.09  +5.60  0.7215
    新西兰元/美元               0.6879  0.6879  +0.00  -0.89  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1696  1.1687  +0.08  +9.14  1.0717
    欧元/英镑                   0.8952  0.8947  +0.06  +5.10  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.8875  9.8766  +0.11  +3.21  9.5799
    美元/挪威克朗               8.1339  8.1277  +0.08  -5.82  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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