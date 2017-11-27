修正-《全球汇市》欧元兑美元触及两个月高点，中国股市下挫令人关注

(修正：内文第一段，应为“部分了结多头押注的获利”，非“部分多头押注的获利”) * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦11月27日 - 欧元周一在欧洲早盘整理涨幅，中国股市跌势加重促使投资者部 分了结多头押注的获利。欧元此前在亚洲时段触及两个月高点。 中国股市沪综指周一收创三个月新低，因为债券收益率上升令投资者感到不安。但是这 个影响似乎仅限于大陆，香港股市跌幅小于内地，而海外债券则相对较为稳定。 “中国股市的下跌让人联想到2015年夏天的情景，这导致一些投资者在年末市场交投清 淡之际趋于谨慎，”ING驻伦敦的外汇策略师Viraj Patel表示。 欧元兑美元 报1.1944美元，与上周五纽约尾盘基本持平，此前触及两个月高 位1.1946美元。 欧元上周录得逾两个月最大周线涨幅，因一些对冲基金上周在假期的清淡交投中买入欧 元，触发部分止损单。 欧元兑美元目前在1.1965美元面临考验。欧元由9月8日创下的两年半高点1.2092跌至11 月7日触及的三个半月低点1.1553，这段跌势的76.4%回档位即为1.1965。欧元已由1.1553低 点回升3.2%。 德国11月Ifo企业景气判断指数升至纪录高位，进一步显示德国经济成长强劲。 此外，德国保守派总理梅克尔一周前与自由民主党(FDP)和绿党(Greens)就组建三方联 盟进行的谈判破裂，为她能否连任第四个任期打下问号。不过社会民主党(SPD)周五为梅克 尔递上一根挽救政治危机的救命稻草。 相比之下，美元欠缺动能，因外界认为持续低迷的通胀削弱了美联储升息的可能性。 市场人士关注周二有关美联储主席提名人鲍威尔的听证会。 美元指数 小跌至92.651，接近上周五触及的两个月低点92.675。英镑兑美元GBP =D4报1.3329，接近上周五所及两个月高位1.3360。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1943 1.1930 +0.11 +13.60 1.0513 美元/日圆 111.21 111.53 -0.29 -4.84 116.87 欧元/日圆 132.85 133.20 -0.26 +7.89 123.14 美元/瑞郎 0.9792 0.9796 -0.04 -3.79 1.0178 英镑/美元 1.3340 1.3335 +0.04 +8.14 1.2336 美元/加元 1.2696 1.2713 -0.13 -5.47 1.3430 美元/离岸人民币 6.5954 6.5876 +0.12 -5.41 6.9726 澳元/美元 0.7619 0.7612 +0.09 +5.60 0.7215 新西兰元/美元 0.6879 0.6879 +0.00 -0.89 0.6941 欧元/瑞郎 1.1696 1.1687 +0.08 +9.14 1.0717 欧元/英镑 0.8952 0.8947 +0.06 +5.10 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.8875 9.8766 +0.11 +3.21 9.5799 美元/挪威克朗 8.1339 8.1277 +0.08 -5.82 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)