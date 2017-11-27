更新版 1-港股业绩：中国燃气中期净利同比增一倍受燃气接驳带动，降低每手买卖

(新增更改每手买卖单位公告内容)

路透香港11月27日 - 中国主要的城市燃气供应商--中国燃气控股有限公司周一公布，2017/18年度中期净利同比增长100%，主要受燃气接驳业务带动，但国内非居民用气降价抑制天然气销售收入增长；同时宣布自12月18日起降低每手买卖单位以增加股份流动性。

据公告，截至今年9月底止六个月净利为33.95亿港元，上年同期则为16.92亿港元；期内每股基本盈利0.6833港元，拟派发中期股息每股0.08港元。

中国燃气执行主席、董事总经理兼总裁刘明辉表示，“工商业‘煤改气’和华北地区乡镇居民用户冬季取暖之‘气代煤’业务发展迅猛，成为集团强大的增长引擎。”

公告显示，按板块划分，燃气接驳业务于期内经营利润按年增长83%至24.53亿港元，是各板块中增长最快；管道燃气销售的经营利润增长23%至12.1亿港元。

上半年度的天然气售气总量按年增长74.3%至82.46亿立方米，但受中国9月1日起降低非居民用天然气基准门站价格影响，期内工商业用户的天然气平均售价按年下降2-3%，天然气销售收入只增长49.2%至84.68亿港元。

期内公司整体营业额为208.75亿港元，按年升55.2%。

该公司同时宣布，将自12月18日起更改每手买卖单位，由2,000股拆细至200股，按今天收市价计每手入场费由46,100港元变为4,610港元，董事会认为，此举可有助增加股份流动性及扩大股东基础。

中国燃气并称，“本公司确认，其目前无意于未来12个月进行任何可能影响本公司股份买卖的股权募资、企业行动或安排（包括股份合并、股份分拆或更改每手买卖单位）以致本公司股份交易与上述之更改每手买卖单位有相反效果。”

该股周一收跌1.71%，报23.05港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)