重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/5/7年增发债收益率料接近二级

* 招标品种：2017年第11/9/12/8期增发债 * 招标金额：1年：20亿；3/5年：40亿；7年：30亿 * 追加发行上限：1年：46亿元 * 招标时间：11月28日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.20%-4.35%；4.60%-4.75%；4.63%-4.80%；4.80%-4.92% * 预测均值：4.27%；4.65%；4.68%；4.84% 路透上海11月27日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、三、五、七年固息债，主力品种10 年期停发。路透调查显示，近期金融债收益率大幅波动，现券稍有反弹但情绪仍然悲观，受访机构认为，一级 方面银行配置兴趣或仍一般，四期债中标收益率预测均值分别落在4.27%、4.65%、4.68%和4.84%，接近二级。 北京一银行交易员称，近期利率一级市场有分化趋势，国债需求向好而政策性金融债遇冷，主要还是持有 者结构和银行配置盘偏好因素使然；在本周国债、地方债发行不减且时逢月末的情况下，预计银行对政金债兴 趣偏弱的局面暂难反转。 不过，他也提到，国开行本次发行规模不大并停发了10年品种，有利于一级企稳，预计国开债增发收益率 接近二级，相对而言会更看好短期品种。 北京另一银行交易员则表示，上周三招标中，一年农发债增发收益率出现高于二级20个bp的情况，金融债 一级需求仍不稳定，即使供给方面视市场情况调整，对招标情况也不会十分乐观。 明日国开债招标将是银行间市场自上周三以来的首批政策性金融债发行。在二级金融债一度遭到抛售的情 况下，三家政策性银行密集调整债券发行计划：除本次国开行停发10年期品种外，上周四进出口行推迟了100 亿元三期债的发行，而通常一周发行两次的农发债，本周一亦未有招标，仅周三一批。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七年期最新收益率为4 .4450%、4.6912%、4.7207%、4.8652%。 上述1-7年债分别为国开行今年第11期 、第九期 、第12期CN170212=CFX S和第八期 的增发债，票面利率为3.83%、4.14%、4.44%、4.30%。 其中，一年期招标结束后可追加发行，用于柜台分销；首场招标结束后，国开行有权向工商银行、农业银 行、中国银行各追加发行不超过3亿元、40亿元和3亿元。 具体发行条款如下： 2017年第11/9/12/8期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：20亿；3/5年：40亿；7年：30亿 追加发行上限 1年：46亿元 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 首场招标时间 11月28日9:30-10:30 追加招标时间 1年：首场招标结束后20分钟 招标方式 单一价格（荷兰式）/追加为数量招标 缴款日 1年：12月6日；3/5/7年：12月1日 起息日 1年：2017/10/20；3年：2017/9/11； 5年：2017/11/9；7年：2017/8/21 分销期 1年：11月29日-12月6日； 3/5/7年：11月29日-12月1日 上市日 1年：12月8日；3/5/7年：12月5日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%；5/7年：0.10% ---------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)